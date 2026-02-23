El "yo he venido aquí a hablar de mi libro" de Paco Umbral, ¿frase paradigma del egoísmo?

Nada hacía presagiar que la participación de Paco Umbral en un programa de televisión para hablar de un libro fuera a pasar a los anales de la historia gracias a un monumental cabreo del que salió una frase que ya forma parte del imaginario popular: "Yo he venido aquí a hablar de mi libro".

Umbral acudió a la llamada de Mercedes Milá para presentar La década roja, pero el programa comenzó (y casi finalizó) sin que la presentadora le diera paso para hablar de su obra. Sin entrar a juzgar si tenía o no razón, muchos fueron quienes tildaron dicha salida de tono como un "ataque de ego" por parte del escritor.

En el nuevo capítulo de Así somos, Luis Muiño y Molo Cebrián vuelven a tratar de romper muchos tópicos, en este caso en torno al egoísmo. Ambos psicólogos recuerdan que todos somos egoístas y todos pensamos en nuestros intereses. Según apunta Luis Muiño, ya lo definió a la perfección el periodista y escritor satírico estadounidense Ambrose Bierce en El Diccionario del Diablo donde "la definición que da de egoísta es la de esa persona que piensa más en sus intereses que en los míos".

El giro de las culturas colectivistas hacia el individualismo El viraje de las culturas colectivistas, donde la libertad brillaba por su ausencia, hacia el individualismo provoca que "o te cuidas tú o no te cuida nadie", dice Luis Muiño al destacar también que proteger lo nuestro es una forma de cuidado personal sin perder de vista que "quien te acusa de egoísmo siempre está defendiendo sus propios intereses".

La delgada línea entre el autocuidado y el egoísmo Molo Cebrián destaca que el cuidarte a ti "puede ser también un ejemplo para que otra persona se cuide". En este punto, hablando de límites, la clave puede radicar en "no superar el límite de la otra persona; es decir, que buscando tu bienestar no perjudiques a la otra persona". La solución, apunta a renglón seguido Luis Muiño, está en la negociación: "yo tengo mis egoísmos, la otra persona tiene los suyos y los negociamos". Entonces habremos llegado a un acuerdo común, y para ello —destaca Muiño— "es esencial saber que el egoísmo del otro es tan importante como tu egoísmo".