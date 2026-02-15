Por qué los humanos somos los mamíferos más numerosos

En Sapiensantes, el podcast de ciencia para niños de RNE Audio, las preguntas son cada vez más complicadas. Esta vez, los pequeños se cuestionan el origen y la evolución de los seres humanos. Ahí es nada.

¿De dónde venimos los Homo sapiens? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Son cuestiones difíciles de explicar, pero sin duda, muy interesantes.

Nada como retroceder en el tiempo para ir observando la historia humana y del planeta. La explosión demográfica, la revolución industrial, la construcción de Machu Picchu y de la muralla China, las pirámides de Egipto, la invención de la escritura, el surgimiento de la agricultura… Xaviera Torres irá saltando de hito en hito en la historia del hombre.

Barca solar de Keops, expuesta en el Museo de la Barca Solar, en la explanada de las pirámides en Giza (Egipto). EFE

Llegará así a la prehistoria y, poco después, a las andanzas de los primeros homínidos. Algunos serán Sapiens, otros, algo parecido. Retrocediendo, retrocediendo, comprobará emocionada que todos partimos de África.

En este continente vivieron, hace 7 millones de años, los primeros Australopithecus —nuestros tataratataratataraabuelos, para entendernos—. Fueron nuestros parientes, sí, pero también de otras especies de humanos. Allí comenzaron también a erguirse y a caminar de pie nuestros ancestros, y desde allí se extendieron por el planeta.