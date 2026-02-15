Por qué los humanos somos los mamíferos más numerosos
- El nuevo capítulo de Sapiensantes habla del origen y la evolución del ser humano
- ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y por qué somos tantos?
En Sapiensantes, el podcast de ciencia para niños de RNE Audio, las preguntas son cada vez más complicadas. Esta vez, los pequeños se cuestionan el origen y la evolución de los seres humanos. Ahí es nada.
¿De dónde venimos los Homo sapiens? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Son cuestiones difíciles de explicar, pero sin duda, muy interesantes.
Nada como retroceder en el tiempo para ir observando la historia humana y del planeta. La explosión demográfica, la revolución industrial, la construcción de Machu Picchu y de la muralla China, las pirámides de Egipto, la invención de la escritura, el surgimiento de la agricultura… Xaviera Torres irá saltando de hito en hito en la historia del hombre.
Llegará así a la prehistoria y, poco después, a las andanzas de los primeros homínidos. Algunos serán Sapiens, otros, algo parecido. Retrocediendo, retrocediendo, comprobará emocionada que todos partimos de África.
En este continente vivieron, hace 7 millones de años, los primeros Australopithecus —nuestros tataratataratataraabuelos, para entendernos—. Fueron nuestros parientes, sí, pero también de otras especies de humanos. Allí comenzaron también a erguirse y a caminar de pie nuestros ancestros, y desde allí se extendieron por el planeta.
Los niños preguntan, piensan y buscan respuestas
En Sapiensantes, el podcast infantil de ciencia de RNE Audio, los niños y niñas son quienes plantean las preguntas. Junto a la divulgadora científica Xaviera Torres, ellos mismos encuentran la respuesta gracias a múltiples aventuras, viajes y experimentos.
El diseño de sonido, que firma Juan Luis Martín, ayuda a convertir cada capítulo en una experiencia inmersiva y muy divertida.
En 2025, Sapiensantes ganó el Premio Prismas Casa das Ciencias a la Divulgación Científica en la categoría de audio. Puedes escucharlo aquí.