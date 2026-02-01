Cómo explicarle la muerte a un niño: 5 claves para contarlo a través de la naturaleza

Es una de las cuestiones más peliagudas para muchos padres y madres y antes o depués surge la pregunta: ¿por qué nos morimos?

En el capítulo 8 de Sapiensantes, el podcast de divulgación científica para niños presentado por Xaviera Torres, se adentran en esta cuestión adaptándola al lenguaje de los más peques, con mucho cariño y tirando de ejemplo que nos ofrece la naturaleza, la literatura y, por supuesto, la ciencia.

¿Por qué nos tenemos que morir? ¿Qué es el alma y dónde va cuando morimos? ¿Qué nos sucede al fallecer? Los niños tienen muchas preguntas sobre este tema, pero también tienen algunas certezas. Por ejemplo, nunca han visto a un abuelo de 500 años en el dentista, ni conocen a nadie que celebre su 2.000 cumpleaños. La vida es larga, pero es un ciclo, y como tal, comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Puedes bucear por todas estas cuestiones y encontrar respuesta en el nuevo episodio:

La historia de Samarra y las claves para hablar sobre ello En el episodio también citan una novela clave para comprender la inevitabilidad de la muerte, se trata de Cita en Samarra, un libro escrito por John O'Hara, que recupera un antiguo cuento mesopotámico, Cita en Samarkanda, popularizado por W. Somerset Maugham, que narra la imposibilidad de escapar del destino y la muerte. Un criado huye a Samarra tras ver a la Muerte en Bagdad, solo para encontrarse con ella allí, revelando que la "cita" era inevitable y el intento de huida fue el camino hacia su final. Pero más allá de estas historias, ahí van unas claves para hablar sobre ello con niños y jóvenes: Usa palabras simples y honestas . Evita metáforas confusas como “se fue a dormir” o “se fue de viaje”. Puedes decir algo como: “Cuando alguien muere, su cuerpo deja de funcionar y no puede volver.” La claridad da más seguridad que los rodeos.

. Evita metáforas confusas como “se fue a dormir” o “se fue de viaje”. Puedes decir algo como: “Cuando alguien muere, su cuerpo deja de funcionar y no puede volver.” La claridad da más seguridad que los rodeos. Adapta la explicación a su edad . Los niños pequeños necesitan ideas concretas y breves. Los más grandes pueden hacer preguntas más profundas. Responde solo lo que preguntan, no hace falta explicarlo todo de golpe.

. Los niños pequeños necesitan ideas concretas y breves. Los más grandes pueden hacer preguntas más profundas. Responde solo lo que preguntan, no hace falta explicarlo todo de golpe. Valida sus emociones (todas) . Diles que está bien sentirse triste, enfadado, confundido o incluso no sentir nada. “Cada persona siente la muerte de una manera distinta, y todas están bien.”

. Diles que está bien sentirse triste, enfadado, confundido o incluso no sentir nada. “Cada persona siente la muerte de una manera distinta, y todas están bien.” Déjale preguntar… y repetir : Es normal que hagan la misma pregunta muchas veces. No es que no hayan entendido: están intentando procesarlo. Contesta con paciencia, aunque sea igual que antes.

: Es normal que hagan la misma pregunta muchas veces. No es que no hayan entendido: están intentando procesarlo. Contesta con paciencia, aunque sea igual que antes. Reafirma la seguridad y el amor: Muchos niños temen que “si alguien murió, los demás también lo harán pronto”. Recuérdale quién lo cuida y que no está solo: “Ahora estás a salvo, y hay adultos que te quieren y te cuidan.”