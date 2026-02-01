La cita imposible de evitar, en Samarcanda y en el nuevo capítulo Sapiensante

Paula Aller aparece en casa de Xaviera disfrazada de Frankenstein y con golosinas de Halloween que alguien olvidó en un armario. Pero, ¡oh, sorpresa!, las chuches no vienen solas. Junto a ellas, hay un tubito cargado de preguntas Sapiensantes.

Muy En línea con el motivo de la fiesta, los niños se interrogan sobre la muerte. ¿Por qué nos tenemos que morir? ¿Qué es el alma y dónde va cuando morimos? ¿Qué nos sucede al fallecer?

Todo un tema para reflexionar, al que Xaviera ofrece respuestas desde el punto de vista de la ciencia. De paso, explica por qué ella prefiere el Día de Difuntos al de Halloween.

(Dentro audio)

Los niños lo tienen claro. Nunca han visto a un abuelo de 500 años en el dentista ni conocen a nadie que celebre su 2.000 cumpleaños. Parece evidente que la muerte es un destino al que ningún ser humano escapa más allá de los 120 años, como mucho. Pero ¿por qué?

Quizás el desgaste por el uso tenga algo que ver. Como el calzado o la ropa, los órganos vitales se estropean de tanto trabajar, y aunque pueden arreglarse, las reparaciones no son infinitas.

Esto mismo les sucede a todos los seres vivos.

Dos árboles milenarios y hasta una medusa quasi inmortal intentan replicar a Xaviera, aunque el capítulo revela que ellos también pueden fallecer. A veces, la muerte llega por deterioro; otras, por accidentes o enfermedades.

Nadie sabe cuándo será su hora. Lo único seguro es que ocurrirá.

Cita en Samarra La leyenda del criado que pidió un caballo a su Señor para huir de Bagdad tras ver a la Muerte que le hacía muecas en el mercado apunta a esta misma certeza. En su novela Cita en Samarra, John O’Hara detalla que una hora más tarde, el señor se encuentra con la Muerte y que esta le aclara que sus gestos no eran de amenaza, sino de sorpresa. En realidad, esperaba visitar al criado aquella misma noche, pero no en Bagdad, sino en la muy lejana Samarcanda… El destino está escrito. ¿Qué sentido tiene entonces la vida¿ ¿Para qué trabajar y hacer cosas Si todos nos vamos a morir? El pensamiento se puede transmitir, pero ¿qué pasa con el cuerpo físico, el que se entierra? Quizás nutrir el suelo sea la manera de trascender. Por eso es bonito celebrar el día de Los Muertos…. Aunque también Halloween.