¿Cómo flotan los barcos? Descubre la historia del Siracusia, el mayor y más lujoso navío de la antigüedad
- ¿Por qué algunos objetos se hunden en el agua y otros, como los barcos, flotan?
- Para explicarlo, Xaviera Torres viaja en este nuevo capítulo a Siracusa (Sicilia) y al siglo III A.C.
La nueva temporada de Sapiensantes arranca con un tubito que viene con más preguntas que de costumbre. Quizá porque los niños han pasado mucho tiempo mirando al mar en vacaciones, se han planteado por qué hay cosas que se hunden en el agua y otras que no. En concreto, les llama mucho la atención el caso de los barcos. Si son de metal, ¿Cómo pueden flotar?
La misma duda debió asaltar a los habitantes de la antigua Siracusa cuando en el 240 A.C. admiraron el Siracusia, el buque más grande y más lujoso del mundo antiguo. Diseñado por Arquímedes, este navío tenía un gimnasio, 142 camarotes, comedores, establos, biblioteca, salas de dibujo y de lectura, jardines y un templo dedicado a Afrodita. Era un crucero de lujo defendido por 8 torres y una catapulta gigante, marca de la casa Arquímedes.
Podía transportar entre 1.600 y 1.800 toneladas –unos 1.940 pasajeros y 20 caballos--. Fueron los ricos de la ciudad quienes disfrutaron de este viaje hasta Alejandría, en el norte de Egipto. Hasta el siglo XIX, no se volvió a construir un navío de tales dimensiones.
Su inventor ayudará a Xaviera y a los Sapiensantes a entender los secretos de la flotación. ¡Pero primero tendrá que ponerse una toalla! Y es que Xaviera se lo encuentra en un baño público de la ciudad, como no podía ser de otra manera.
¿Será el peso? ¿El volumen acaso? ¿tendrá algo que ver la densidad?
Experimentos y ciencia para niños
Junto a Xaviera, introduce en agua distintos objetos (una piedra, una pelota de espuma y un cuenco de metal) para ver qué ocurre. Unos pesan mucho y ocupan poco espacio y otros, justo lo contrario. ¡Eureka! A cambio, ella le propone un método para defender la ciudad ante un ataque marítimo. Y es que su rey le había hecho este encargo, pero él solo podía pensar en catapultas. Quizás de aquí nazca la futura Garra de Arquímedes, tan célebre en la segunda guerra púnica, pero esa, ya será otra historia.
En Sapiensantes, el podcast de ciencia para niños de RNE Audio, la divulgadora Xaviera Torres despierta su curiosidad y les ayuda a pensar por sí mismos. Acompañada de Paula Aller, vivirá un sinfín de aventuras para encontrar juntos respuestas a sus ganas de saber.