¿Cómo flotan los barcos? Descubre la historia del Siracusia, el mayor y más lujoso navío de la antigüedad

La nueva temporada de Sapiensantes arranca con un tubito que viene con más preguntas que de costumbre. Quizá porque los niños han pasado mucho tiempo mirando al mar en vacaciones, se han planteado por qué hay cosas que se hunden en el agua y otras que no. En concreto, les llama mucho la atención el caso de los barcos. Si son de metal, ¿Cómo pueden flotar?

La misma duda debió asaltar a los habitantes de la antigua Siracusa cuando en el 240 A.C. admiraron el Siracusia, el buque más grande y más lujoso del mundo antiguo. Diseñado por Arquímedes, este navío tenía un gimnasio, 142 camarotes, comedores, establos, biblioteca, salas de dibujo y de lectura, jardines y un templo dedicado a Afrodita. Era un crucero de lujo defendido por 8 torres y una catapulta gigante, marca de la casa Arquímedes.

Podía transportar entre 1.600 y 1.800 toneladas –unos 1.940 pasajeros y 20 caballos--. Fueron los ricos de la ciudad quienes disfrutaron de este viaje hasta Alejandría, en el norte de Egipto. Hasta el siglo XIX, no se volvió a construir un navío de tales dimensiones.

Su inventor ayudará a Xaviera y a los Sapiensantes a entender los secretos de la flotación. ¡Pero primero tendrá que ponerse una toalla! Y es que Xaviera se lo encuentra en un baño público de la ciudad, como no podía ser de otra manera.

¿Será el peso? ¿El volumen acaso? ¿tendrá algo que ver la densidad?