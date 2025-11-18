La personalidad de un necrófilo: el caso de Tony King

"Sé que no querrás saber nada de mí ni leer esta carta, pero quiero que sepas que no pretendía atropellar a tu hija. Estaba borracho y no sabía lo que hacía. Estoy avergonzado por lo que he hecho y merezco estar en prisión". Este es un fragmento de la carta que Tony King envió a la madre de Sonia Carabantes tan solo 38 días después de haber asesinado a su hija y que la periodista Neus Sala analiza en el último episodio del podcast Correspondencia criminal.

King es un asesino en serie que llegó a España a finales de los años noventa huyendo de la justicia inglesa. Allí era conocido como el estrangulador de Holloway y encontraba placer violando a mujeres inconscientes. En nuestro país fue un paso más allá y descubrió que su excitación aumentaba si sus víctimas estaban muertas.

Durante dos episodios del podcast Correspondencia criminal Neus Sala trata de arrojar luz sobre la compleja personalidad de este necrófilo. Lo hace a través de un exhaustivo análisis de varias cartas gracias a la ayuda de la perita lingüista Mireia Hernández y la reputada grafóloga forense Amparo Botella.

En el estudio de la misiva de Tony King a la madre de Sonia, a Botella le llama la atención el margen derecho desigual e inexistente. "Eso es muy característico de las personas que no se ponen límites, no tienen miedo a sobrepasar los límites" apunta durante una entrevista.

Pero esta no fue la única carta que escribió. Redactó otra para la madre de su víctima más mediática, Rocío Wanninkhof, en la que le agradece no responsabilizarle del crimen. Durante varios años Dolores Vázquez, ex pareja sentimental de la madre de Rocío, había sido declarada culpable y cumplía su pena en prisión injustamente.

Además, a lo largo del podcast, el criminólogo forense Vicente Garrido repasa secuencia a secuencia los crímenes para completar este retrato emocional y personal del asesino en serie.