Qué son las "Sephora Kids": la dermatóloga Natalia Jiménez cuenta los casos más increíbles en consulta en 'Influ-realismo Mágico'

El número de preadolescentes que siguen rutinas de belleza y antienvejecimiento no deja de crecer. Algunas universidades en Estados Unidos o Reino Unido ya están analizando un fenómeno que los expertos miran con preocupación y que ya tiene nombre: Sephora Kids, en referencia a la línea de cosméticos que esta marca de belleza tiene dirigida exclusivamente a niñas.

Según un estudio 'Digital Fit: influencia de las redes sociales en la alimentación y en el aspecto físico de los menores', de Fundación Mapfre y UNIR, un 33,1% de la publicidad sobre cuidado del cuerpo que los menores reciben es sobre cosmética y belleza, mientras que un 13,5% trata sobre procedimientos estéticos. Y, alrededor del 50 % de jóvenes entre 11 y 17 años señala que tener un buen físico ayuda a ser más aceptado.

En el nuevo episodio de Influ-realismo Mágico, Lorena Macías (@Hazmeunafotoasí) se sienta junto a Natalia Jiménez, dermatóloga en el Grupo Pedro Jaen, antes en el hospital Ramón y Cajal y autora del libro Ponte en tu piel, quien lleva observando esta tendencia los últimos dos o tres años. Normalmente, apunta, "va asociado a inseguridades o al objetivo de tener una piel perfecta. Yo le digo a mis pacientes que la piel perfecta no existe".

La doctora ha visto cómo muchos adultos acuden inquietos a su consulta porque "sus hijos están preocupados con el cuidado de la piel", tal y como ven en redes sociales. En Tik Tok, la red más usada por los nacidos después de 2010, el hashtag Skin Care tiene más de 40 millones de publicaciones.

Son las mujeres las que más acusan estos comportamientos. Según datos de la 'Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética', 8 de cada 10 pacientes son mujeres y un tercio tienen entre 18 y 29 años. Algunos padres, incluso, cuentan cómo sus hijas reciben por sus cumpleaños cremas y tratamientos de belleza o sus planes consisten en quedar con sus amigas para comprar cosméticos.

Pero esta moda no es inocua, la doctora Jiménez dice que en consulta "ha visto acné asociado a estos tratamientos". Pieles que solo necesitarían estar limpias y crema de protección solar, están siendo sometidas a tratamientos antiarrugas para personas de mucha más edad.

Lorena Macías, publicista y presentadora del podcast, llama la atención sobre la gamificación de la cosmética y considera que "no es casual que haya gloss con forma de cupcake, colorete en formato gelatina, las mascarillas de tela con dibujos de animales, paletas de maquillaje que imitan un estuche escolar, etc. Son estrategias para acercar la cosmética a un público más joven a través del packaging".

