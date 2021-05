En Directe a Ràdio 4

El responsable de l'àrea de vigilància intensiva de l'Hospital Clínic de Barcelona, Dr. Pedro Castro, explica que l'última setmana ha estat la més positiva dels últims mesos pel que fa al nombre de casos de coronavirus que necessiten hospitalització i de cures intensives. El Dr. Castro diu que actualment els malalts de Covid-19 quan ingressen a l'UCI hi estan una mitjana de dues setmanes, amb un discret augment de tres setmanes arran de la prevalença actual de la variant britànica.



El Dr. Pedro Castro assenyala que la mortalitat ara mateix "és la més baixa de fa sis mesos o fa un any" i que no tenen constància de l'arribada a l'Hospital Clínic "fins ara" de la variant Índia i que "haurà de competir" amb la variant britànica, la predominant.

"Els professionals sanitaris estem esgotats" Amb relació a la fi de l'estat d'alarma i les concentracions de persones sense mesures de protecció, el Dr. Castro explica que els professionals que són a les UCI ho miren amb recel: "se'ns fa coll amunt, cal tenir en compte que estem treballant per sobre de les nostres possibilitats, ens hem hagut de redimensionar". El Dr. Castro reconeix que les últimes xifres són bones, que es va a millor i el que queda és un cansament generalitzat dels professionals que fa molts mesos que fan front a la pandèmia.