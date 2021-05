En Directe a Ràdio 4 - Docents com a víctimes d'agressions físiques i verbals

Hem parlat dels protocols existents per fer-hi front amb el Director General del Professorat de Centres Públics del Departament d’Educació, l’Ignasi Garcia-Plata; de si aquests són suficients amb la portaveu del sindicat de docents Ustec-Stes, Iolanda Segura i de quina és la realitat dels centres amb dos mestres de secundària en actiu, el David Rabadà i l’Andreu Navarra.

Per Ignasi Garcia-Plata hi ha un protocol eficient, acordat amb els sindicats i els docents poden sentir-se recolzats: "El Departament d'Educació té un protocol des de fa cinc anys que fixa els procediments davant d'una situació de violència de diferent intensitat, des de l'insult a una agressió física i que permet la coordinació entre tots els estaments de l'administració".

La portaveu del sindicat de docents Ustec-Stes, Iolanda Segura, ha criticat la manca de recursos suficients que no acompanyen als protocols. Segura ha considerat que les agressions no són casos puntuals, i que és una situació que es dóna més sovint del que es diu. David Rabadà ha dit que els docents tenen por a denunciar i també hi ha una percepció que algunes direccions voldrien que els casos de violència es resolguin a dins del mateix centre. També han reclamat que es redueixin les ràtios i s'estudiï si s'han de fer classes a la tarda que és quan hi ha més casos de conflictivitat o d'agressió d'alumnes cap a professors. El professor de secundària, Andreu Navarra, ha denunciat que els recursos que es destinen a l'Educació és del 3.9% a Catalunya mentre la mitjana de l'Estat és de 4,4%.