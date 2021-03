Els catalans som els mÃ©s feliÃ§os del planeta

Els catalans podriem ser el poble més feliç del planeta. Ho assegura un estudi d’investigació psiquiàtrica publicat a Science Direct, que mesura la salut mental a diferents països.

Els investigadors d’aquest treball, publicat al 'Daily Mail', adverteixen que els mètodes que califiquen a Noruega, Finlandia, Dinamarca i Suècia com els més alegres són massa simplistes. De fet, es pensa que els alts nivells de felicitat en aquests països provenen dels seus generosos ingressos, bones expectatives de vida i ajudes socials.

A Després del col·lapse ens fem ressò d'aquest estudi i d'altres iniciatives al voltant de la felicitat que ens fan reflexionar sobre l'estil de vida actual.

El govern de Butan des de fa 13 anys mesura la seva riquesa a través de l’Índex de la Felicitat Interior Bruta i no del PIB.

El 2 de juny de 1974, el dia de la coronació del 4rt rei de Butan: JIGME SINGYE WANGCHUCK, durant el seu discurs de coronació va dir: “La felicitat interior bruta es molt més important que el producte interior brut”. Tenia 18 anys i es convertia en el monarca més jove del món.

El país va haver d’esperar fins el 2007 per veure feta realitat la idea de la Felicitat Interior Bruta, un concepte molt budista que defensa que el veritable desenvolupament d’una societat es dóna quan els avenços en lo material i espiritual es complementen.



Després del col·lapse també contacta amb la comunitat finlandesa a Catalunya, per ser els que tradicionalment puntuen més alt en els rankings de felicitat elaborats per Nacions Unides, el WORLD HAPPINESS REPORT, l’índex de la felicitat global al món que mesura com de feliços se senten els ciutadans i ciutadanes de 156 països del planeta. I ens expliquen alguns dels secrets dels finlandesos: menys estrés, més conciliació i més confiança en el seu govern.

El programa contacta amb Aniol Esteban, biòleg marí i economista medioambiental que durant 10 anys va ser director de programes a New Economics Foundation . És un think tank britànic que al juliol de 2006, va posar en marxa l'anomenat Índex del Planeta Feliç amb la intenció de desafiar els índexs actuals d’èxit d’un estat, centrats en el Producte Intern Brut (PIB) i l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH) .

Després del col·lapse convida també a Víctor Raúl López Ruiz, Catedràtic d’Econometria, Universidad de Castilla-La Mancha, sobre un treball que ha fet recentment, on han mesurat la felicitat d’un munt de ciutadans espanyols i on s'ha aplicat una perspectiva de gènere. Les conclusions asseguren que el treball no dóna la felicitat a una dona com a tal. El tema físic, psíquic, autoestima, desenvolupament personal és molt més important per al dona que per a l'home també.