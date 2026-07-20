"Tip y Coll. Los maestros del humor de lo absurdo", en 'Documentos RNE'

Esta semana se cumplen cien años del nacimiento de Luis Sánchez Polack, la mitad de la pareja humorística Tip y Coll, el dúo más popular durante décadas y cuyo humor absurdo e inteligente se convirtió en referente para las siguientes generaciones de cómicos.

En Documentos RNE, con guión de Mamen del Cerro, descubrimos quiénes eran Luis Sánchez Polack y José Luis Coll como seres humanos. Lo hacemos gracias a sus propios recuerdos recuperados del archivo documental de RTVE: cómo fueron sus vidas antes y después de formar el genial dúo en 1967, su primer encuentro gracias a la radio, los comienzos difíciles y la llegada de la fama junto a sus actuaciones en TVE. Este recorrido lo hacemos, también, de la mano de Teresa Sánchez, la hermana de Tip, y de Clotilde Rodríguez y Mario Coll, la esposa y el hijo mayor de José Luis.

Además podemos disfrutar de su genial humor reviviendo las actuaciones más memorables, magnífico ejemplo del personal estilo de la pareja.