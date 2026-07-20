"Tip y Coll. Los maestros del humor de lo absurdo", en 'Documentos RNE'
- Se cumplen cien años del nacimiento de Luis Sánchez Polack, la mitad de Tip y Coll
- Revive algunas de las actuaciones más memorables del dúo más popular durante décadas
Esta semana se cumplen cien años del nacimiento de Luis Sánchez Polack, la mitad de la pareja humorística Tip y Coll, el dúo más popular durante décadas y cuyo humor absurdo e inteligente se convirtió en referente para las siguientes generaciones de cómicos.
En Documentos RNE, con guión de Mamen del Cerro, descubrimos quiénes eran Luis Sánchez Polack y José Luis Coll como seres humanos. Lo hacemos gracias a sus propios recuerdos recuperados del archivo documental de RTVE: cómo fueron sus vidas antes y después de formar el genial dúo en 1967, su primer encuentro gracias a la radio, los comienzos difíciles y la llegada de la fama junto a sus actuaciones en TVE. Este recorrido lo hacemos, también, de la mano de Teresa Sánchez, la hermana de Tip, y de Clotilde Rodríguez y Mario Coll, la esposa y el hijo mayor de José Luis.
Además podemos disfrutar de su genial humor reviviendo las actuaciones más memorables, magnífico ejemplo del personal estilo de la pareja.
Un ejemplo para otras parejas de humor
Tip y Coll representan para el humor español lo que los hermanos Marx a escala internacional. Sus intervenciones y sketches han sido un ejemplo para otras parejas de humor como Martes y 13 o Faemino y Cansado.
Su forma de construir los diálogos, la improvisación recurrente, los juegos de palabras o su rapidez verbal. De todo ello hablan Josema Yuste y Javier Cansado, quienes analizan su humor –la personalidad de ambos y su complementariedad– y valoran su repercusión en las siguientes generaciones de humoristas.
Pero, sobre todo, el programa nos deja una sonrisa, un sabor dulce después de recordar algunas de sus intervenciones más famosas. Parafraseando a la genial pareja, en Documentos RNE "hablaremos del Gobierno".
Documentos RNE se emite en la medianoche del domingo al lunes por Radio Nacional y Radio 5. También puede escucharse los domingos a las 16 h en Radio 5 y bajo demanda en la aplicación RNE Audio.