El Cifu se ha ido a disfrutar de esas jam-session que siempre soñó. Los grandes del jazz tienen un nuevo nombre que añadir a la lista interminable de leyendas. Nuestro Cifu se ha ido de este escenario terrestre con la dignidad de la que siempre hizo gala. No podía hacerlo de otra manera. No hubiera sabido.

Le conocí en 1972, en aquel diminuto estudio que la entonces llamada Radio 99.5 (Popular FM) tenía en la calle Juan Bravo de Madrid. Imponía escucharle hablar de jazz por la pasión con la que lo hacía…y por su ilimitada sabiduría. Lo mejor era su capacidad didáctica. Era un maestro.

A lo largo de los más de 40 años transcurridos desde entonces hemos compartido los más diversos momentos. Hemos estado juntos en presentaciones y ruedas de prensa, el Festival de Jazz de Vitoria era uno de nuestros puntos de encuentro favorito y durante una corta etapa quedábamos a comer para charlar de los grandes nombres del sello Blue Note (yo llegué a ser label manager en España de esa compañía) y llegamos a sacar al mercado una aventura discográfica titulada Un toque de jazz y una nota azul, con selección de Cifu en la parte más tradicional, que cautivó por entonces a Michael Cuscuna, el gran gurú de aquel sello, y tuvo lanzamiento internacional.

En los últimos años he gozado del privilegio de ser su “telonero” cada sábado y domingo en Radio 3. Siempre llegaba con el tiempo suficiente. Nos saludábamos casi marcialmente desde cada lado de la pecera e intercambiábamos besos y recuerdos para nuestras respectivas “damas” cuando nos relevábamos.

Siempre nos divertíamos recordando que a Cifu le gustaban prácticamente todos los géneros musicales… menos el country. Pero siempre compartimos la única religión verdadera: la radio. Te echo de menos, amigo.