La banda mallorquina L.A. se hace un nombre entre los grandes en el festival de Reading

Luis Albert Segura (cantante) nos cuenta como vivió el festival: "Si alguien me llega a decir cuando tenía 14 o 15 años que algún día formaría parte del cartel de los festivales de Reading o Leeds no me lo habría creído ni loco, lo veía como algo totalmente inalcanzable, ni siquiera pensaba en una remota posibilidad, ni soñaba con ello, simplemente quería ir a ver a mis grupos favoritos todos juntos. Y mira, casi 20 años después aquí estamos, haciendo lo que mejor sabemos hacer, pasárnoslo bien interpretando nuestra propia música. Este último fin de semana ha marcado, sin duda, un antes y un después en nuestra carrera, siempre recordaremos nuestros conciertos en Reading y en Leeds."

“Jamás me había puesto el despertador para dar un concierto, y este fin de semana ya van dos veces”... Habla Ángel Cubero, bajista de L.A. El de hoy es su segundo concierto en Inglaterra en apenas tres dias: el viernes en Leeds, hoy domingo en el mítico Reading Festival. Pasan sólo unos pocos minutos de las nueve en punto de la mañana en el hall de un hotel de carretera y la banda ya está lista para subir a la furgoneta y salir hacia uno de esos “bolos” que se recuerdan siempre, que marcan una carrera.

El show está programado para las once y cuarto, un horario impensable para nuestros hábitos de consumo de rock en vivo pero, afortunadamente, no para los del público británico. Cuando las primeras notas de "Over and Over" abren el concierto, la asistencia es más que aceptable y no dejará de aumentar en los minutos siguientes. El set es corto pero enérgico y logra conectar y convencer a un público joven, enormemente receptivo y con una envidiable predisposición a la sorpresa.

La expansión internacional de la banda El concierto es un éxito y demuestra que Luis Albert Segura, líder y compositor de L.A. tiene argumentos de sobra para jugar con soltura también fuera de casa. Sólo en los últimos meses ha recorrido junto a su banda festivales como Eurosonic, en Holanda, SXSW en Austin, Canadian Music Week o London Camdem Crawl todos ellos con el mismo pasaporte: la autoría del mejor rock americano facturado a este lado del Atlántico y un nuevo disco, SLNT FLM, que traza el camino más corto entre Mallorca y la Costa Oeste. Supongo que no es casualidad que en su antebrazo la silueta de la isla y el oso pardo que preside la bandera de California estén a sólo unos centímetros de distancia. En la grabación de SLNT FLM la adopción del concepto “menos es más” se llevó consigo incluso las vocales del título. El álbum se registró en primeras tomas, sin tiempo para trucos o artificios y bajo la premisa “It’s all about the mood” (hazlo tal y como lo/te sientes en cada momento) y esa naturalidad asoma en cada detalle de un directo en el que tampoco parece haber secretos: la única realidad es que el guitarrista Pep Mulet, el bajista Ángel Cubero, el batería Dimas Frías y el propio Luis se compenetran tan bien sobre el escenario como en cada minuto que comparten en la furgoneta, en el hotel o ante un plato de pizza.