El Día de la Música Heineken, un festival sostenible al 100%

El festival Día de la Música Heineken 2011, que se celebrará en Madrid los próximos 18, 19 y 21 de Junio, pretende este año mejorar los niveles de sostenibilidad con respecto a la edición anterior para convertirlo en un festival sin huella de carbono, que sirva de referencia tanto en España como fuera de nuestras fronteras.

Es la primera vez que se pone en marcha un enfoque tan ambicioso, que servirá también de experiencia para mejorar en el futuro.

La producción del evento, a través de una planificación y ejecución innovadora, elevará el estándar de sostenibilidad del evento a los máximos niveles, para convertirlo en el primer festival con un enfoque integral de sostenibilidad celebrado hasta la fecha en España.

Con el fin de asegurar la calidad del esfuerzo realizado, el festival Día de la Música Heineken 2011 opta a tres certificaciones, dos internacionales, Green&Clean y A Greener Festival, y una nacional, Certificado de Sostenibilidad Vivo, para que organizaciones externas especializadas verifiquen y validen todas las iniciativas llevadas a cabo.

En este caso, el festival Día de la Música Heineken sería el primer evento en obtener el certificado de sostenibilidad Vivo al que han optado sin éxito varios eventos desde su creación hace dos años.

Las nuevas acciones previstas inciden sobre todos los aspectos de la producción y se pueden englobar dentro de las siguientes.

Compras y proveedores Seguimiento de criterios de sostenibilidad a la hora de elegir proveedores, optando siempre por productos respetuosos con el medio ambiente, con certificados de comercio justo, priorizando productos locales y evaluando cuidadosamente su impacto en el entorno.

Gestión selectiva de residuos Realizando una gestión selectiva de los residuos que asegure unos índices elevados de recuperación de los mismos y cerrando acuerdos con empresas especializadas en el tratamiento de todos los residuos previstos.

Energía Utilizando energías limpias en la medida de lo posible y realizando un exhaustivo plan de eficiencia energética mediante el uso de equipos con los ratios de eficiencia más elevados del mercado. Entre otras iniciativas, se utilizará energía solar para parte de la iluminación, energía antroposinérgica (activada por bicicletas) para el Escenario Mercado Música Matadero, para algunos de los puestos de colaboradores más importantes del Festival, como el de RTVE, y puntos de recarga de móviles. En la iluminación de los escenarios se utilizarán equipos de bajo consumo.

Movilidad Internamente, se está implementando un ambicioso plan de gestión de movilidad que se va a aplicar a todos los equipos de trabajo, incluyendo los desplazamientos de los artistas. También se usarán vehículos BlueEFFICIENCY, que permiten ofrecer automóviles que conjugan el respeto por el medio ambiente con un elevado nivel de seguridad, confort y placer de conducción. Las energías alternativas también serán protagonistas con vehículos como el monovolumen Viano Ecogas impulsado por GLP (gas licuado del petróleo) y el eléctrico Smart Fortwo Electric Drive. Por otro lado, también se utilizarán bicicletas y otros recursos para aminorar al máximo las emisiones. Para el público, se promoverá el uso del transporte público y habrá un parking para el estacionamiento de bicicletas ubicado en el Paseo de la Chopera.

Información El festival también va a aprovechar su alcance para sensibilizar e informar a su público, haciendo que los asistentes sean parte importante de la sostenibilización del evento y del sector. Lo hará interna y externamente y de forma respetuosa con el medio ambiente. Información interna a través de un sistema exclusivo diseñado a medida para el festival que asegurará que la información clave para la sostenibilización del evento llegue a todos aquellos involucrados en él, incluyendo a los proveedores y personal de montaje. Se promoverá la información externa mediante la creación de un área exclusiva dentro de la Web oficial en la que se incluye una descripción de las acciones que se van a llevar a cabo, una Guía de Buenas Prácticas e incluso una herramienta on-line para calcular la huella de CO2. In situ, durante el festival, se desarrollará todo un sistema informativo combinando señalética y mensajes audiovisuales en las pantallas. Este sistema informará al público sobre temas claves para la sostenibilización del evento como son recogida selectiva de residuos, ahorro de agua o ahorro de energía.

Campañas sostenibles Pero el Festival quiere ir un paso más allá. No solo quiere informar sino que también quiere aprovechar su capacidad de comunicación y su condición de intermediario entre el público y los artistas para apoyar dos campañas sostenibles. Por un lado, la campaña 'Ven en bici' (www.venenbici.com) que busca que los usuarios utilicen este medio no contaminante para asistir al festival. Y por otro, la campaña SOS Clima con Amigos de la Tierra España, que involucra a los artistas a favor de una ley de cambio climático.