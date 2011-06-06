Banda Achilifunk & Original Jazz Orquestra Taller de Musics - Gitano real

“Gitano Real” completa hoy la trilogía Achilifunk. Una evolución musical que pasa por crear un nuevo escenario rumbero a partir de las recetas propuestas en sus antecesores. En este CD se ha reunido a lo mejor de la nueva escena para formar un combo único. Por un lado los ingredientes caló del cocido, los “Achilis”: Sam (Papawa), Muchacho (La Troba Kung-Fú), Rambo (Sabor de Gràcia) y Jack (Rumbamazigha) todos ellos pata negra.

Por el otro, la esencia Hammond Groove de Paco Manzanares (Mantecao y su Combo) y el ultrajugoso Funk guitarril de Lalo Lopez (Fundación Tony Manero, Chocadelia...). Y a este combinado bautizado como Banda Achilifunk se le ha sumado la Original Jazz Orquestra Taller de Mùsics también conocida como OJO (que acompañó recientemente a La Mala, Juan Perro, etc..).

Doce académicos de reputada solvencia capitaneados por Vicens Martín. Todos ellos juntos han recreado en clave Achilifunk un repertorío de hits rumberos (”Cocos”, “Gitano Real”, etc..) funkeros (”Vulture” Labi Siffre, “Bad” Michael Jackson, “Miracles” Jackson Sisters o “Ain’t No Stopping” MacFadden & Whitehead) y les ha sobrado tiempo para parir sus propios bombazos: “Feeling”, “La Loteria”, “La Hija del Panadero” o el sorprendente rap caló al estilo ochentas de “Bombéalo!”. Disco, Rap, Funk, Soul se (con)funden con la rumba y lo gitano en este discazo.

Txarly Brown ha coordinado y diseñado este proyecto que se presentó en público en el escenario Forum de Barcelona el 23 de septiembre de 2010