Ecos del Contempopránea

'Disco Grande' de Radio 3 se desplazó un año más a la que empieza a ser una cita habitual, la que cada año reúne en Albuquerque (Badajoz) a los amantes de la música indie. Así fue como celebramos los 15 años de pop del festival Contempopránea.

Para mi, esta 15º edición ha sido nuevamente un éxito, tomando en cuenta la competencia de otros festivales en ese mismo fin de semana (Low Cost y Santander). El Contempopránea mantuvo el tipo y estuvo en sus cifras habituales (más de 10.000 asistentes, unos 3.500 por jornada).

Hay que destacar los conciertos de los tres maqueteros o casi (Mañana, Capitán Sunrise y La Familia del Árbol), cómo Sidonie o La Habitación Roja le tienen cogida la medida a uno de sus festivales favoritos, la solvencia de siempre de Los Planetas, la nota foránea (resurreción de Primitives y locura con The Pains of Being Pure at Heart), cómo Dorian retuvieron al público y la irresistible ascensión de un año para acá de Love of Lesbian.