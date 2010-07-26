Ecos del Contempopránea
- El festival cerró con éxito su 15ª edición
- Vuelve a escuchar los programas especiales de 'Disco Grande'
- Entrevistas exclusivas y las mejores actuaciones del evento
'Disco Grande' de Radio 3 se desplazó un año más a la que empieza a ser una cita habitual, la que cada año reúne en Albuquerque (Badajoz) a los amantes de la música indie. Así fue como celebramos los 15 años de pop del festival Contempopránea.
Para mi, esta 15º edición ha sido nuevamente un éxito, tomando en cuenta la competencia de otros festivales en ese mismo fin de semana (Low Cost y Santander). El Contempopránea mantuvo el tipo y estuvo en sus cifras habituales (más de 10.000 asistentes, unos 3.500 por jornada).
Hay que destacar los conciertos de los tres maqueteros o casi (Mañana, Capitán Sunrise y La Familia del Árbol), cómo Sidonie o La Habitación Roja le tienen cogida la medida a uno de sus festivales favoritos, la solvencia de siempre de Los Planetas, la nota foránea (resurreción de Primitives y locura con The Pains of Being Pure at Heart), cómo Dorian retuvieron al público y la irresistible ascensión de un año para acá de Love of Lesbian.
Así lo contó Radio 3
Primero de los programas especiales realizados desde el Espacio de la Creación Joven de Alburquerque, cara al público, en el día en que se abría el Festival Contempopránea.
Recibimos la visita de Maga, al completo, que tocaban esa noche e incluso Miguel, su cantante, guitarra en mano, tocó "Si, pero no lo soy" del último álbum de la banda sevillana. Además, sonaron Capitán Sunrise, Hola a todo el Mundo, Sidonie y Arizona Baby.
Segundo de los programas especiales realizados desde Alburquerque con motivo del Festival Contempopránea. Dorian tocaban esa noche y representados en Marc se pasaron por el programa cara al público. Además sonó música en disco de Klaus & Kinski, La Familia del Árbol y The Primitives.
Como continuación a los dos programas de "Disco Grande" desde Alburquerque, el sábado 24 entre las 12 y las 14, de nuevo cara al público, desde el Espacio de la Creación Joven, un especial en el que recibimos la visita de Capitán Sunrise y La Familia del Árbol, que ya habían actuado en jornadas anteriores, y Underwater Tea Party, que lo hacían ese día.
Además, mini-entrevista con Tracy y sus compañeros de Primitives, charla con dos de los miembros del staff del festival haciendo balance de la 15ª edición y con El Gallo Verde, que se han encargado de hacer el programa de mano -como el año pasado- de esta cita del pop independiente.
Dispusimos de los directos de La Habitación Roja, The Pains of being pure at heart, The Primitives, La Familia del Árbol, Dorian, Maga, Sidonie, Hola a todo el mundo y Annie B Sweet.