Con respuesta

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Un espacio donde la participación de los oyentes es necesaria.

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Radio Exterior de EspañaRadio Exterior de España

Emisión: Sábados 06.30 y 23.30 U.T.C.

Dirección y presentación: Pedro Antonio de Tomás

Redacción: Juan San Ildefonso

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Por correo postal, a la siguiente dirección:

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Código Postal 28.080 MADRID (ESPAÑA)

o también:

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Avenida de la Radio y Televisión, 4

Código Postal 28.223 POZUELO. MADRID (ESPAÑA)

A través del correo electrónico:A través del correo electrónico:

correo.ree@rtve.es

Mediante el teléfono: +34 91 346 10 34

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