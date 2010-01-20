Con respuesta

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Un espacio donde la participación de los oyentes es necesaria.
Radio Exterior de EspañaRadio Exterior de España
Emisión: Sábados 06.30 y 23.30 U.T.C.
Dirección y presentación: Pedro Antonio de Tomás
Redacción: Juan San Ildefonso
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Por correo postal, a la siguiente dirección:
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Avenida de la Radio y Televisión, 4
Código Postal 28.223 POZUELO. MADRID (ESPAÑA)
A través del correo electrónico:A través del correo electrónico:
Mediante el teléfono: +34 91 346 10 34
Teléfono gratuito para los oyentes de Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido: 800 34 100 100
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