Regresa a Playz 'Comenta que sales' con el debut de España en el Mundial 2026

Ha llegado el día del debut de España en el Mundial 2026. La desconocida y exótica Cabo Verde es el rival con el que se va a encontrar la campeona de Europa en este primer partido. En Playz, el canal digital joven de RTVE, tenemos todo preparado para vivir a lo grande el estreno de La Roja. Palomitas, merienda, sofá y la mejor alineación.

Desde una hora antes del partido, el programa más futbolero de RTVE Play regresa para vivir el Mundial 2026 con un elenco de primer nivel: Darío Eme Hache, Lucía Borro, La Sotanita y Javier Nácher. Y, además, para este partido de debut de la selección contarán con el análisis de dos invitados de excepción: Guanyar y Juan Corellano.

Si a ti también te gusta combinar un buen análisis del deporte rey, el gamberrismo puro y duro, y la pasión por el fútbol, Comenta, que sales se consolida como la alternativa perfecta para vivir las grandes citas de la selección española en el Mundial.

Podrás seguir el programa en directo de forma totalmente gratuita en En Play, el nuevo canal de RTVE Play antes del partido en el que debuta España contra Cabo Verde, durante el partido y un breve análisis en cuanto acabe el encuentro.

Si quieres más, CTA y 'Fútbol de Calle'

Pero si te gusta el fútbol y el Mundial 2026 esto no es todo, ni mucho menos. También puedes disfrutar de CTA para narrar en directo algunos de los partidazos que se emiten en La 1 y RTVE Play. En CTA el deporte y el humor se dan la mano con las narraciones de autor de Albert Bermúdez y su equipo habitual compuesto por Anna Palet, Edgar Manchado y Pol Corredoira, al que se sumarán exfutbolistas y periodistas deportivos que participarán de la narración.

Y a todo esto RTVE Play estrena Fútbol de Calle, un videopodcast presentado por tres 'pichichis' de élite: Pedro 'el ingeniero', La Sotanita y Javi Torres. Fútbol de Calle es un formato que aterriza como la 'previa de la previa' de los partidos del Mundial que ofrecerá La 1 y RTVE Play en versión 'panchaga-premium'.