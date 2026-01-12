Eugenia Tenenbaum, divulgadora, feminista y lesbiana: "No soporto que me lean como heterosexual"

Está el horno para bollos vuelve con fuerza después del parón navideño. Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral entrevistan a dos divulgadoras que, a través del estudio del arte y de la literatura, quieren visibilizar y poner en valor el trabajo de las mujeres. Y más concretamente, de las mujeres lesbianas a lo largo de los siglos. Eugenia Tenenbaum, historiadora del arte, y Ana Garriga, cocreadora del pódcast Las Hijas de Felipe, son las protagonistas de este nuevo capítulo.

Tanto Eugenia como Ana cuentan que, cada vez que tienen ocasión, se reivindican y usan la palabra lesbiana. "Hay una molestia en torno al mero uso de la palabra lesbiana, más allá del contenido que estés creando. Yo la uso constantemente, todo el rato, en mis entornos profesionales que a lo mejor no están tan acostumbrados a una visibilización lésbica", afirma Ana Garriga, mientras que Eugenia Tenenbaum también lo deja claro: "Nada me molesta más que me lean como heterosexual. No lo puedo soportar".

Las entrevistadas coinciden en la dificultad de encontrar el trabajo que han desarrollado las mujeres a lo largo de la historia. "Me doy cuenta de que no solo estoy huérfana de referentes femeninos sino, en concreto, de referentes lésbicos o sáficos que poder reivindicar también en mis espacios de trabajo", afirma Eugenia Tenenbaum. Mientras, Ana Garriga insiste en que "para mí, antes de la categoría lesbiana en los siglos que yo trabajo que son el XVI y XVII, no es el ocultamiento de las lesbianas, es el ocultamiento de las mujeres en general".

Ese ocultamiento del trabajo de la mujer se refleja en la exposición de obras en los grandes museos o galerías de arte. "En las grandes pinacotecas, la tasa de representación sigue siendo generalmente inferior al uno por ciento. Las obras expuestas de mujeres están entre el 0.4, 0.6 o 1.2, y te estoy hablando del Museo del Prado, National Gallery...", cuenta Eugenia Tenenbaum. Durante este rato de charla, Ana Garriga desvela algún ejemplo lésbico que ha encontrado en siglos pasados, porque los había. "Las lesbianas más famosas del siglo XVII se las hacía llamar 'las cañitas' porque se construían dildos con cañas que recogían, y hay un proceso inquisitorial muy documentado".