Inseguridades, redes y belleza: el reto de la presión estética, a debate en 'Adolescentes'
- ¿Cómo afrontan los adolescentes los cambios que se producen en su cuerpo? ¿Cómo les afecta la presión por estar bien?
- No te pierdas Adolescentes, el espacio semanal de RTVE Play que da voz a los jóvenes que se encaminan a la edad adulta
¿Cómo asimilar los cambios que se producen en los cuerpos de los adolescentes conforme entran en la edad adulta? Gustarse y gustar en un periodo de la vida en el que las inseguridades cobran fuerza son algunas de las cuestiones que aborda el youtuber y director cinematográfico Carles Tamayo en el nuevo episodio de Adolescentes, el espacio de diálogo intergeneracional presentado por Carles Tamayo y que ya tienes disponible en RTVE Play
Cuenta con la participación de tres jóvenes de entre 18 y 20 años: Laura, Edu y Ana, la creadora de contenido Anitarqp, con un millón de seguidores en TikTok. Ninguno de ellos considera que les obsesiona su imagen en redes y admiten que nunca van a estar bien. Edu pone sobre la mesa la existencia generalizada de las cuentas secundarias que usan muchos jóvenes para contenido que solo quieren compartir con un círculo reducido de personas.
Indicadores de distorsión
Carles Tamayo consulta en este episodio con la psicoterapeuta, y experta en psiconutrición, Rocío Rodríguez. Le pregunta por los factores que indican que un adolescente percibe de manera distorsionada una parte de su cuerpo. Según Rodríguez, si se hace "una comprobación constante, buscando validación o mirarse de manera muy recurrente en el espejo" se podría estar ante una de esas situaciones. Además, también explica que hoy en día hay un enorme acceso a la información y hay muchos más inputs que pueden influir y llevar a buscar objetivos no recomendables.
Trucos de belleza prematuros
Los tres invitados adolescentes también comparten con él algunos de los hábitos de cuidado personal más locos que han visto en redes o en su entorno, como una niña de doce años -la prima de Laura- utilizando una piedra gua sha "para tonificar". La psicoterapeuta Rocío Rodríguez interviene en este punto y pone el acento en la industria de la belleza: "Cada vez está ampliando más el rango de edad de las mujeres a las que hace cosméticos. Ahora, una niña de 10 años se pone una crema con retinol", señala.
En el diálogo también exponen sus experiencias Raquel, la madre de uno de los jóvenes -Edu- que es psicóloga, especialista en Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA) y el actor Cristóbal Suárez, que tiene dos hijas y resalta la diferencia con su generación "nuestros referentes eran de la ficción y los de esta generación son de la realidad": "Yo no sé cómo habría reaccionado hoy en día".
Por su parte, la psicóloga Raquel Fernández dice sobre el cuidado del cuerpo y la práctica del deporte que "tiene que ser sobre una base de disfrute" más que para perseguir directamente "cambios en nuestro cuerpo". Esta profesional también admite que hoy en día la presión estética es mucho mayor por las redes, aunque siempre ha existido. Carles Tamayo recoge este guante en sus conclusiones: considera que los adolescentes no son muy superficiales por cuidar su imagen, sino que viven bombardeados por trends muy poco realistas y que los adultos tampoco pueden escaparse a los ideales de belleza.