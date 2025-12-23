Inseguridades, redes y belleza: el reto de la presión estética, a debate en 'Adolescentes'

¿Cómo asimilar los cambios que se producen en los cuerpos de los adolescentes conforme entran en la edad adulta? Gustarse y gustar en un periodo de la vida en el que las inseguridades cobran fuerza son algunas de las cuestiones que aborda el youtuber y director cinematográfico Carles Tamayo en el nuevo episodio de Adolescentes, el espacio de diálogo intergeneracional presentado por Carles Tamayo y que ya tienes disponible en RTVE Play

Cuenta con la participación de tres jóvenes de entre 18 y 20 años: Laura, Edu y Ana, la creadora de contenido Anitarqp, con un millón de seguidores en TikTok. Ninguno de ellos considera que les obsesiona su imagen en redes y admiten que nunca van a estar bien. Edu pone sobre la mesa la existencia generalizada de las cuentas secundarias que usan muchos jóvenes para contenido que solo quieren compartir con un círculo reducido de personas.

Indicadores de distorsión Carles Tamayo consulta en este episodio con la psicoterapeuta, y experta en psiconutrición, Rocío Rodríguez. Le pregunta por los factores que indican que un adolescente percibe de manera distorsionada una parte de su cuerpo. Según Rodríguez, si se hace "una comprobación constante, buscando validación o mirarse de manera muy recurrente en el espejo" se podría estar ante una de esas situaciones. Además, también explica que hoy en día hay un enorme acceso a la información y hay muchos más inputs que pueden influir y llevar a buscar objetivos no recomendables.