Cuatro meses fueron los que tuvieron la mayoría de los combatientes en La Velada del Año 3 para prepararse, entrenar, bajar o subir de peso y concienciarse de todo lo que estaba por venir. Con las bajas de Viruzz, Papi Gavi, Amouranth y la lesión de Misho, que provocó su precipitada retirada, Ibai Llanos llegó a considerar el evento como "maldito", pero nada más lejos de la realidad, porque más de 60.000 personas corearon todos y cada uno de los movimientos que se realizaban sobre el escenario del Cívitas Metropolitano de Madrid. Casi siete horas de acción, música y muchas, ¡muchas sorpresas!

Aunque Ozuna, Quevedo, Feid, María Becerra, Estopa y Rosario Flores eran los artistas confirmados para La Velada, Llanos ya avisó de que tenía preparadas muchas actuaciones que no descubriríamos hasta llegado el momento. Y la espera mereció absolutamente la pena, porque miles de personas in situ y millones a través de su streaming disfrutaron de los increíbles shows que se marcaron Eladio Carrión, Duki, Nicki Nicole o Milo J.

Abraham Mateo y Marina Rivers, grandes ganadores de la noche

Aunque muchos abogaban por la victoria de Misho frente a Shelao, la que podría considerarse la batalla de la jornada (por pesaje e impacto) no dejó ninguna sorpresa. Quien sí la dio fueron Abraham Mateo y Marina Rivers, que no partían como favoritos y terminaron haciéndose con la victoria. Y aunque la mejicana Rivers no logró ganar a la Rivers española, tras desvelarse que combatiría por segunda vez frente a Mayichi (en sustitución de Amouranth) sí consiguió un mejor resultado.

Abraham Mateo ( GANADOR ) vs. Ampeter

) vs. Ampeter Rivers (Méjico) vs. La Rivers (España) ( GANADORA )

) Luzu vs. Fernanfloo ( GANADOR )

) Misho vs Shelao ( GANADOR ante la retirada de Misho)

ante la retirada de Misho) Mayichi vs. Rivers (Méjico) ( GANADORA )

) Coscu (GANADOR) vs. Germán Garmendia

"Han sido 20 días de preparación a tope y quiero dar las gracias a mi equipo. Si no hay dolor, no se gana. Muchísimas gracias por creer en mi", confesaba emocionado Abraham Mateo ante su victoria frente a Ampeter. "Durante toda mi vida he pasado muchas dificultades de personas que no han creído en mí y tenían muchísimos prejuicios. Yo solo soy un chico que quería ser cantante, pero ahora siento el cariño de la gente", terminaba explicando.

Siete horas de show, música, deporte y entretenimiento, cientos de invitados vip como Illo Juan y Masi, Marta Díaz o Belén Esteban y hype a cada minuto fueron las claves de un evento que no dejó de crear expectativas constantemente. Aún queda por ver si La Velada del Año 4 se convierte en realidad, pero lo que es evidente no solo es el impacto que Ibai genera con cada proyecto que pone en marcha, sino el reconocimiento mundial que trae consigo levantar un imperio desde la nada. ¿Quién le iba a decir hace unos años que de narrar los EA Sports pasaría a llenar en cuestión de horas uno de los estadios de fútbol más grandes de la capital? Fantasía pura, con Ibai todo es posible.