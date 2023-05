Álex de la Croix y cómo gestionar el síndrome del impostor

¿Alguna vez has sufrido el síndrome del impostor? Estas tres palabras, tan a la orden del día en los últimos años, fueron precisamente el hilo conductor del debate conducido por Álex de la Croix. Durante el Focus del nuevo Gen Playz XL, le acompañaron Laura Esteban (23 años), marketing de influencer y relaciones públicas; Álvaro López (18 años), estudiante de bachillerato de artes y actor; Laura Rouder (19 años), creadora de contenido y Álex Rueda (21 años), estudiante, ilustrador y fotógrafo.

El síndrome del impostor engloba los sentimientos de las personas que sienten que son un fraude y que no se merecen los logros o puestos que ocupan en el mundo laboral. Es por eso que preguntas como qué relación tenemos con nuestra autoestima, cómo nos enfrentamos a estos baches o de dónde creemos que vienen nuestras inseguridades fueran algunas de las cuestiones tratadas durante el encuentro.

"Tuve problemas de bullying, me hicieron dudar de mí misma"

"A raíz de este año tengo la autoestima bastante bien, pero durante mucho tiempo fui muy insegura", comienza explicando Laura. "Cuando llegué a Madrid fui consciente de que tenía el síndrome del impostor. Tengo una carrera, un máster, me dan un trabajo, me dicen que lo estoy haciendo muy bien y no me lo creo".

Álvaro coincide con su compañera al afirmar que durante muchos años, su autoestima estuvo "en un estado bastante bajo": "Cuando empecé Bachillerato de Artes, al empezar en un sitio nuevo y llevarme con gente de mi estilo, sentía que no pertenecía a ese grupo y que no me merecía tener a esos amigos. Todo viene porque yo, a mí mismo, no me veía bien".

Álex, ilustrador y fotógrafo de profesión, también confiesa tener la "autoestima muy baja" y llegar a tener "episodios depresivos" donde se notaba mucho más: "Ahora estoy mucho mejor, pero sigo trabajándolo poco a poco y mentalizándome de que puedo hacer las cosas bien".

Por su parte, Laura reconoce haberse reconstruido hace año y medio, aunque durante su infancia no fuera "la persona más segura del mundo": "Tuve problemas de bullying que me hicieron dudar de mí misma. Pero trabajé poco a poco y fui sintiéndome muchísimo mejor leyendo, informándome y yendo al psicólogo. En este mundo de redes, o espabilas o te come la vida".

