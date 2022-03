Farruko no desiste en su idea de reconversión al cristianismo. El reguetonero que hace unos días dejaba a sus fans estupefactos tras parar un concierto para pedir perdón por algunas de sus letras y mostrar su intención de ir por otro camino, el de la religión, ha vuelto a subrayar sus firmes y nuevas creencias. El mensaje lo ha dado en los Premios Lo Nuestro 2022. Desde el centro del escenario, Farruko recogió el premio a la "Excelencia Urbana" y de paso aprovechó la ocasión para despedirse del viejo Farruko y anunciar la inminente llegada de su nueva versión.

Después de interpretrar tres de sus últimos éxitos: "Ki" en colaboración con Daniel Habif, "El Incomprendido" con infusión de EDM y "Gracias" con la asistencia de Pedro Capo y O'Neill, cuatro de sus hijos se subieron al escenario para entregarle el premio a su padre. Él lo recogió orgulloso y no pudo evitar que se le saltasen las lágrimas de la emoción. "Les agradezco su amor por todos estos años, por alimentar a mi familia", dijo en ese momento. "No te digo adiós, solo estoy haciendo una transición en mi vida y van a conocer al mejor Farruko", añadió muy convencido.

Durante su discurso, el reguetonero habló acerca de los que para él son los mayores problemas del mundo actual: "No quiero hablarles de religión, sino de la realidad. No lo digo yo, lo dice la noticia de hoy, la guerra que estamos viendo en Rusia con Ucrania. Muchos inocentes muriendo. En Puerto Rico, mi hermano Ankhal está luchando a vida o muerte después de recibir un disparo. Quizás aquí estemos celebrando mi carrera, pero allá afuera hay mucha gente muriendo. Incluso si se siente gratificante, incluso si se siente glorioso, le doy la gloria a Dios. No olvides amar a tu prójimo, amar a tu enemigo, perdonar y ser perdonado, y tener compasión de los demás".

De modo que el cantante puertorriqueño se mantiene firme en sus creencias religiosas. Ya no solo durante su gira "La 167" que lo está llevando por medio Estados Unidos, ahora parece que la palabra de Dios le acompaña siempre. De hecho, Farruko ha contestado a todas esas personas que le critican y dicen que pagan para ver un concierto de música urbana y no un sermón. En su cuenta de Instagram dijo que quien acude a sus conciertos está haciendo un acto de valentía. Agregó también que no están pagando por un culto sino por el espectáculo que les va brindar y que el mensaje de Dios "es un acto extra que les regala con amor". Dice que lo fácil es difundir la palabra de Dios en la iglesia, pero lo difícil es hacerlo frente a un público que va en busca de reguetón. Algunos de sus seguidores lo apoyan y dicen que no importa lo que diga la gente y que siga adelante con su fe. En cambio, otros, se quejan de este repentino cambio y seguramente dejen de acudir a sus shows.