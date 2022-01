ThePoing: "Las raíces están presentes cada vez que escribimos"

Hablamos con ThePoing, que en estos momentos se encuentra en Madrid inmerso al 100% en el estudio de grabación. "Llevamos una semana trabajando en nuevas cosas", desvela el artista. Él es uno de los máximos representantes del spanish drill, un subgénero cuyos mayores exponentes se encuentran en Inglaterra, aunque según nos cuenta ThePoing el verdadero origen del drill está en la cultura jamaicana y africana. "Pero hoy en día ha evolucionado tanto, que no tiene mucho que ver con sus inicios", explica.

Tras un año de posicionamiento como uno de los pioneros del spanish drill, ThePoing comienza el 2022 con su primer EP, Hbiba Dialy. Fusionando su soltura lírica y sus raíces árabes, el artista propone un viaje de cuatro canciones por las diferentes etapas de una relación amorosa. Desde "Romeo y Julieta", donde se puede apreciar el entusiasmo del inicio de una relación, pasando por "Oye Beba" con las rimas de su compañero Nickzzy, hasta "Facetime" que concluye el proyecto mostrando los malos momentos que atraviesa la pareja. Sobre este nuevo trabajo y sobre su pasado, presente y futuro en la industria, nos ha hablado ThePoing.

P: ¿Cuál es tu papel dentro del spanish drill?

R: Dentro del movimiento, yo creo que no estamos dentro al 100%, más que nada porque lo que representa el drill en sus raíces no es al 100% algo que me pueda representar. Al final, nosotros hemos cogido ese sonido y lo hemos intentado hacer más nuestro con ritmos más melódicos y contando nuestras vivencias. Quizás no es tan agresivo como lo que en un inicio fue el drill en Inglaterra. Lo que hemos intentado es crear dentro del género nuestro sonido y nuestro propio nicho.

P: Hbiba Dialy es tu primer EP. ¿Por qué este título?

R: En castellano sería algo así como "amor mío", "mi amor" o "cariño mío". He decidido ponerle ese nombre porque en este EP he querido reflejar lo que es una relación. El título viene porque el EP se puede dedicar a una persona.

P: ¿Es autobiográfico?

R: Bueno, tiene cosas autobiográficas y otras que puedes ir viendo en otra relaciones. Es un poco eso, intentar reflejar un poco lo que es una relación a nuestra edad. Es la suma de etapas por las que puedes ir pasando.

P: ¿Tus letras siempre hablan de cosas que te han pasado a ti?

R: Siempre intento que haya algo de mí en todas las canciones. Aunque también es cierto que para que sea un poco más apetecible de escuchar, todo tiene un poco de fantasía.

P: Hablas del inicio y el final de una relación amorosa. ¿Este EP una especie de deshago para ti?

R: Creo que cualquiera se puede sentir identificado si se para a escuchar todas las canciones. Cualquiera puede estar pasando por alguna etapa de todas esas canciones.

P: Incluyes en tu música tus raíces árabes. ¿Qué importancia tiene esto para ti?

R: Realmente mi entorno es gente árabe o latina, entonces las raíces siempre están presentes cada vez que escribimos. Tanto yo como Nickzzy, con el que tengo la única colaboración del EP, hay veces que él también usa expresiones árabes o yo de su cultura. Porque al estar todo el día en contacto con esas culturas, se te pega y lo transformas en música.

P: ¿Has sufrido algún tipo de racismo?

R: El racismo por desgracia está más presente de lo que nos gustaría. Lo notas en tu día a día en cosas muy básicas. Pero ni te paras a pensar en ellas, porque al final te crean tal impotencia que mejor ignorarlas. Yo creo que más que contra el racismo, hay que luchar por que haya una buena educación desde pequeños para no caer en esos tópicos. Hay veces que lo llevo a mis letras porque me ha ocurrido recientemente. Cosas como que mucha gente en la calle solamente te para a ti y a tus amigos sin ninguna razón. Y el trato que te dan, solo te da una explicación, que es o por tu color de piel o por cómo vestimos. Porque son cosas que no tienen sentido si no es por eso. Son injustificables, pero no hay que darle mucha importancia a eso, ni que haga que te desmotives.

P: ¿Cómo está recibiendo tu público este nuevo EP? ¿Te ha pasado como a Rosalía con "Hentai"?

R: Creo que es a una escala pequeña con lo que lo acabas de comparar, muy pequeña. Pero sí que es verdad que se nota un cambio en el recibimiento de esto, respecto a lo que estoy acostumbrado, porque es algo diferente y entonces puedes ver en las reacciones de la gente que no se lo toma igual. Están más acostumbrados a otra faceta de mí y quizá no es lo que esperaban, pero aún así les ha gustado. Y otra gente, a la que no le gustaba tanto lo que suelo hacer, este tipo de sonido es más su estilo o se sienten más identificados con ello. En general creo que lo están recibiendo bien, pero nunca puedes pretender gustarle a todo el mundo.

P: Combinas diferentes géneros como el Drill, el Reguetón y el R&B. ¿Qué dificultad entraña para ti?

R: Sí es verdad que este EP tiene sobre todo reguetón y drill, pero dentro del drill más R&B que es un género que me gusta mucho. Todo este tipo de música más relajada es algo que llevo consumiendo desde pequeño. Aunque saquemos mucho drill, nosotros trabajamos muchos estilos que aún no hemos sacado. Al final, nos gusta hacer música y tocamos todo tipo de estilos. Este EP es el resultado del trabajo y de algo diferente que queríamos mostrar.

P: Con solo 17 años te hiciste muy conocido en Bilbao. ¿Cómo llevas el peso de la fama?

R: Para alcanzar esa fama creo que todavía nos queda bastante, pero lo que es a la escala del País Vasco es verdad que la cosa ha cambiado mucho. Al principio nadie nos tomaba en serio, pero a raíz de que hemos trabajado mucho por ello la actitud de la gente cambia. Hay mucha más gente queriendo hacer música. Y gente que ve que es posible hacer algo y que te tomen en serio si lo haces bien. Es algo de lo que estamos muy orgullosos y sabemos que a mucha gente le está sirviendo de motivación para hacer lo que sea sin importar lo que piense el resto.

P: Has dicho que alrededor del éxito siempre surgen envidias. ¿Cómo gestionas eso?

R: Eso la verdad que es algo que ves incluso en las cosas pequeñas de la vida. Considero que es peor para el que la sufre que para la persona a la que están envidiando. Es un sentimiento que no sé explicar, porque no es algo en lo que me hayan educado. Más bien, al contrario, siempre alegro de que a otra persona le vaya bien porque eso no quiere decir que a ti no te pueda ir bien. Pero sí es cierto que hay que tomar distancias con la gente que no te desea el bien, aunque eso es muy difícil distinguirlo por desgracia.

P: ¿Próximos proyectos?

R: Mi único propósito este año es ir solidificando lo que tenemos hasta ahora e intentar sacar la mejor música posible. Si se puede y se dan las circunstancias, nos encantaría poder tocar en vivo en más lugares y conocer algún otro país. Además de conocer gente nueva y poder compartir experiencias con la gente con la que he empezado.