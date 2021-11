Dos años de espera debido a la pandemia y un esperadísimo proyecto en camino eran algunos de los elementos que hacían del concierto de Juancho Marqués del pasado 13 de noviembre en Madrid un show en vivo histórico. El artista madrileño prendió el Palacio Vistalegre como solo él sabe hacerlo para cerrar su gira Álbum Uno frente a miles de asistentes, tanto los que guardaban la entrada desde 2019 como los que se fueron sumando por el camino. En Playz tuvimos el placer de asistir al concierto para ser testigos de cómo Juancho Marqués afianza de nuevo su legendario hueco en la escena musical española y desde hace más de diez años.

Un concierto lleno de amigos e invitados de lujo

Alrededor de las ocho y media de la tarde las luces de Vistalegre se apagaban para recibir entre el calor y el amor de los fans al gran Juancho Marqués, quien arrancó el directo con "Química", una de sus canciones más populares y que le llevó a conseguir el doble Disco de Oro en 2020 junto a "Nos Vamos A Comer El Mundo". Después odo se volvió de color azul para cantar "Luz Azul", tema incluido en su último álbum, y "Rueda", producida por Adrián Groves.

Fueron numerosos los temas de Álbum Uno que Juancho interpretó en directo, aunque no fueron los únicos, pues no faltaron clásicos de Suite Soprano, The Blues y Blue Sundays. Pero entonces llega el momento de "Quema" y con ella una dedicación a su tío Antonio: "Esta canción es para una persona muy especial", dice Juancho entre los aplausos del público. Este tema se lanzó en 2019 y es una colaboración con María José Llergo que ya supera el millón y medio de visualizaciones en Youtube.

La primera sorpresa de la noche llega de la mano de Daniela Garsal para cantar junto a Juancho sus dos éxitos más aclamados: "Te acuerdas que" y "No pero sí", ambos junto al productor, Inner Cut. Pero Daniela no fue la única sorpresa del concierto, pues los fans recibieron entre obvaciones a más invitados de lujo. El siguiente fue Natos para rapearse "Polos Positivos" y después llegó el turno de Pedro Ladroga con "1996". Y, como no, el irremplazable Sule B, su compañero en Suite Soprano, grupo con el que ambos hicieron historia en el underground madrileño y del que los más fanáticos del rap en español y de la música de Juancho Marqués no pueden olvidar jamás.

Al igual que sus declaraciones en la entrevista de Juancho en Iconos Playz, donde el rapero confirmó que "Suite Soprano volverá algún día".... ¿será más pronto que tarde? Lo que está claro es que Sule B siempre será un invitado fijo en sus conciertos, pues como ellos mismos dicen, "Suite Soprano es para siempre". "Por los siglos" y "Para Siempre" son los temas que interpretaron juntos estas dos leyendas. ç