BLACKPINK: Â¿se avecina comeback en 2021?

Si eres asiduo en redes sociales, es posible que te hayas topado con un póster en Twitter donde se anuncia el esperado regreso de BLACKPINK. El tuit en cuestión tuvo un fuerte recorrido al viralizarse entre los usuarios de la plataforma. ¿Se estaba gestando la vuelta de una de las girlbands más seguidas del mundo? Enseguida surgieron las teorías que evidenciaban el alto grado de hype que se estaba despertando entre unos fans que esperan con ilusión los nuevos proyectos del grupo, pero... Nada más lejos de la realidad, al menos por el momento.

Según ha publicado YG Entertainment, el título de "Ready for love" -tema que, supuestamente, materializaría el regreso de las chicas- no es más que la creación de un fan que ha terminado viralizándose sin ni siquiera tener la confirmación oficial por parte de la banda. "Es cierto que su nuevo proyecto se está preparando, pero aún no se ha decidido el momento", comenzaban explicando.

“Después de que un teaser creado por un fan se hiciera viral en NAVER, YG respondió: "Es verdad que se está preparando contenido para @BLACKPINK, pero la fecha todavía no ha sido decidida." pic.twitter.com/IieSf91EBJ“ — BLACKPINK LATINO �� (@BPINKLATINO) November 9, 2021

"El contenido que circula en las redes sociales no es el póster oficial de YG Entertainment, por lo que esperamos que los fans no se confundan". Con estas palabras, YG confirmaba que a pesar de no tener un regreso inmediato, lo cierto es que las integrantes de la girlband sí que se encontrarían sumergidas de lleno en la creación de su próximo proyecto discográfico. De hecho, la teoría adquirió tanto potencial en la red de microbbloging porque el póster citaba el título de una canción que apareció en el documental sobre sus vidas y que está disponible en Netflix desde octubre de 2020.

"Librábamos una vez cada dos semanas" El K-Pop sigue siendo una incógnita para muchos sectores de la población occidental. Poco a poco, el género musical que nació en Corea se ha ido popularizando hasta el punto de crear grupos que obtienen los primeros puestos en listas de ventas y streaming tan importantes como la Billboard 200. Ante esto, BLACKPINK no ha perdido la oportunidad de mostrar el trabajo, dedicación y sometimiento que hay detrás de un grupo de éxito como el suyo. Los bailes enérgicos y ritmos rápidos son tan solo algunas de las características de un modo de vida que llega a rozar el término de "esclavo" y que suele dar comienzo con 10 u 11 años. Preparar a los aprendices que aspiran a ser superestrellas se ha convertido en una industria en sí misma, así que no es de extrañar que muchos de ellos debuten tras unos meses de entrenamiento, una década después, o... nunca lleguen a hacerlo. Una presión para lo que ningún coach les guía en el camino y que en más de una ocasión ha terminado en suicidios de los propios artistas. "Creo que lo que hace del K-Pop lo que es, es el tiempo que pasamos como aprendices. Necesitan que estés a la altura en todas las asignaturas. Nos tomábamos un día libre cada dos semanas y volvíamos a ensayar durante otros 13 días. Recuerdo que todos los meses mandaban a una amiga a casa porque no aprobaba el examen. No podíamos beber, fumar ni hacernos tatuajes", comentaban entre sí durante su documental mientras visualizaban las primeras audiciones que realizaron en solitario. Cada integrante tiene una procedencia distinta y aunque todas acabaron formándose en Corea, la diferencia cultural es una de las señas de identidad que han convertido a la banda en una de las más seguidas en todo el mundo.