El impacto mundial que posee BLACKPINK es evidente, así que no es de extrañar que poco a poco, sus carreras vayan potenciando sus carreras en solitario. Es el caso de Lisa, quien hace unos días anunció el nombre de su álbum debut. Lalisa llegará a nuestras playlist el 10 de septiembre, pero la intérprete de la girlband ha logrado convertirse en la primera artista de K Pop de la historia en conseguir los 700.000 pedidos anticipados en menos de cuatro días. ¿Alguien da más?

“#LISA of #BLACKPINK’s upcoming debut solo single album #LALISA has crossed 700K pre-orders in just four days, YG Entertainment confirms.



It becomes the most pre-ordered album by a K-pop female soloist in HISTORY. pic.twitter.com/dRSVtLkrjx“