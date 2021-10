Los cantautores venezolanos Jhonel y Sixto Rein se unen para dar vida a "Yo Soy Para ti", un tema de lo más romántico que fusiona a la perfección los ritmos más bachateros de Jhonel, junto al pop urbano característico de Sixto Rein. Directos desde Venezuela, Sixto Rein y Jhonel llegan a Playz para desvelar cómo surge esta unión, cómo están viviendo su viaje en España, qué significa la música para ellos y qué está sucediendo en la variada y exitosa escena musical venezolana actual, que tantos grandes artistas ha aportado, entre otras muchas cosas.

Jhonel : "Yo me fui por la bachata porque me sentía identificado con artistas como Juan Luis Guerra o Aventura y me sentía muy cómodo con ese estilo. Yo saqué mi álbum, La bachata de tu corazón, y estando en Venezuela me escribió desde España Javier Valiño, que es el mánager de Melendi, para trabajar conmigo. Entonces yo me quedé asombrado, es increíble que se den cuenta de tu talento desde tan lejos. Tenía mucha emoción en ese momento, estaba en shock, entonces dije: ahora voy a seguir trabajando en eso, en este estilo bachatero me siento muy bien".

Sixto Rein : "Conozco a Jhonel desde hace años y siempre había admirado su talento. Tenemos varios amigos en común, nos pusimos de acuerdo, escuché sus canciones y me parece un gran compositor, muy particular. Tiene una manera diferente de ver la música. Así que nos juntamos sin esperar nada a cambio y salió este tema con un videazo grabado en Caracas. Yo soy para ti empezó siendo un vacilón y ahora es un gran proyecto".

"Con la música expresamos lo que con palabras no sabemos explicar"

P- Hablando de vuestra carrera, ¿cuándo empezáis en la música y por qué?

Sixto Rein: "Profesionalmente, llevo desde los 16 años. Empecé con un grupo venezolano que se llama Calle Ciega, que ha tenido como muchas generaciones, y yo fui la quinta generación. Quizá no fue la más famosa pero aprendí muchísimo de la música y de cómo funciona la industria. Así que fui para Canarias y eso me llenó de motivación para poder lograr mi sueño. He tenido la bendición de grabar con grandes artistas y también tiene que ver mucho con mi familia. Mi papá es cantante, Benito Rodríguez, que para mí es una inspiración. Mi mamá también es artista y esa herencia siempre la notaré".

Jhonel: "Yo empecé con 12 años en un grupo de tambor y a los 17 años me alejé de la música por nacer mi primera bebé. Yo creía que no iba a volver nunca, dejé de cantar, hasta que un día, un amigo que es productor me dijo de grabar una canción y la ponía siempre en el carro. Hasta que grabamos la canción en el estudio y la gente quedó encantada, así que me animaron a escribir más y así es como nació mi álbum de La bachata de tu corazón. Yo creo que lo tenía dentro y al final pasan las cosas cuando menos te lo esperas, creo que la música es algo hermoso, en todos los sentidos. Lo importante es tener disciplina y tener constancia, escuchar a las personas que saben más que tú para aprender".

P- ¿Qué significa la música para vosotros?

Sixto Rein: "Yo considero que es como una herramienta espiritual, que luego también es tu carrera y tu negocio, pero realmente la función es el espíritu. Cuando escuchas una canción y te sientes identificado, los artistas percibimos que con la música expresamos lo que con palabras no sabemos explicar. Y lo estamos sintiendo eso con el recibimiento del público. Creo que eso es lo que hace la música en mi vida, me revive el alma y el espíritu".

Jhonel: "Yo siento que la música está en mí, es como un don. Yo estoy empezando a componer para otros artistas y de verdad es algo que no me esperaba que iba a suceder, igual que colaborar con Sixto Rein, que un artista como él me dijese de trabajar con él. Es muy fascinante y hermoso, no puedo ni explicar cómo se siente cuando la gente canta sus canciones. Lo que me aporta la música es demasiado grande para explicarlo con palabras, es muy bonito, así que estoy enamorado de la música para siempre".

P- ¿Quiénes han sido vuestros referentes musicales?

Sixto Rein: "Muchísimos. Óscar de León, Alejandro Sanz o la misma Rosalía. Son tantos artistas los que te inspiran cada día que eso te hace crecer. Yo no me considero que soy nada más reguetonero o nada más baladista, simplemente intérpretes que cualquier sentimiento que queremos expresar le ponemos un ritmo y listo, ya sea bachata, trap o rock, por ejemplo".

Jhonel: "De temprano siempre escuché muchos artistas, desde José Luis Perales, Camilo Sesto, Leo Dan... artista que desde chiquitito siempre me inspiraron, aunque sean de otras generaciones. Todas esas melodías están en mi cabeza de por vida y creo que por eso ahora me cuesta menos escribir y componer un tema, porque he crecido rodeado de música".