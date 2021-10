Todo sobre la película de Pedro LaDroga: 'Fantasya Odyssey'

Pedro LaDroga (@petergriffa), como ya sabes, acaba de estrenar su primera película. Y si no lo sabías, pues sí, has leído bien. El artista multidisciplinar vuelve a demostrarnos que su talento va mucho más de la música a través de una pieza audiovisual única. La película, llamada 'Fantasya Odyssey’ se estrenó el miércoles en el emblemático Palacio de la Prensa de Madrid. Poca broma.

El argumento de la película se desarrolla a través de una partida de Magic que Pedrito juega desde su estudio de grabación. A partir del inicio de esta, el cantante se traslada a un edificio abandonado donde, con la ayuda de cada carta, se transporta a nuevos lugares. Pero Pedro no ha liado todo esto solo, el arquitecto Daniel Martín-Villamuelas ha sido el encargado de diseñar todos los escenarios donde se desarrolla la acción.

Durante la película 3D, podemos disfrutar de temazos como “Solo x mí”, producido por $kyhook; canciones más románticas como “Más Suave”; o himnos como “Fantassy 2020” en localizaciones muy variadas: un esqueleto gigante, un coche de carreras o una sala de museo donde está La Piedad. Según cuenta Dani, la elección de temas fue cosa de Pedro, “intentamos crear un ritmo estable, ver qué pegaba más, diseñar cada espacio al milímetro, de verdad, cada milímetro está diseñado”.

'Fantasya Odyssey’ surge en una parada de autobús

Sin embargo, y a contrario de lo que muchos puedan llegar a imaginar, ‘Fantasya Odyssey’ surge en la puerta de un Alsa dirección a Madrid. Coincidió que Pedro había dado un bolo el día anterior mientras que Dani había ido a impartir una charla en la universidad. El sevillano no dudó en acercarse a alguien para pedir fuego y justo se lo pidió a Dani, que estaba escuchando una canción suya. Aunque el arquitecto no llevaba mechero encima, rápidamente conectó con Pedrito. Y así fue como de una parada de autobús surgió una película.

Ambos estuvieron interesados desde un primer momento en trabajar juntos y darle forma a este proyecto tan especial. De hecho, no era la primera vez que Pedrito se embarcaba en una historia como esta: “Una vez ya hice un videoclip de 15 minutos, pero esto hermano es una puta película, qué curro ha sido hacerla”. Además, su fascinación por crear la película se acentuó aún más durante la pandemia ya que, como el mismo Pedro confiesa, fue una buena manera de evadirse de lo que estábamos viviendo.

Después de más de un año y varios meses, Pedro y Dani pueden por fin presentar orgullosos su trabajo. Eso sí, todavía no está terminado. “Buscábamos proyectar el imaginario artístico de Pedrito haciendo algo que enganchase, algo novedoso, que no cierre la ventana y que no sea el mítico tema que ves en YouTube”, afirman sus creadores.

“Queremos terminar esto bien, que quede bien hecho, eso es lo primero. Lo segundo es engañar a gente para el presupuesto, que ya han estimado que cuesta unos 200.000 euros. Quiero que lo sepa la peña, hemos hecho un curro millonario, ha sido un curro infinito. Queremos demostrar que con gusto puedes conseguir lo que quieras”, expresa Pedro satisfecho.