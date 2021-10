Maialen Gurbindo, aka Chica Sobresalto, supo desde niña que quería ser cantante. Sin embargo, no siempre ha podido dedicarse a la música de forma profesional. "Era monitora de comedor", confiesa. "A la vez cubría bajas de esa misma empresa limpiando coles por la tarde y los fines de semana agarraba una guitarra, cogía un autobús y me iba por ahí a perder todo el dinero que había ganado limpiando. Era bastante precaria la situación, así que llegó un punto donde decía: no voy a aguantar, no voy a poder. Estaba muy cansada, no podía más y había momentos donde tenía una situación personal tocha. Pero vi el casting de OT y dije: voy a probar esto".

Y probó, vaya que si lo hizo. Su paso por Operación Triunfo nos dejó frases tan emblemáticas como la que lanzó a los miembros del jurado antes de entonar los primeros acordes en una de las fases de selección: "Me gustaría saber cómo es dedicarme solo a esto sin tener que ir a trabajar limpiando para pagar las facturas". Toda una declaración de intenciones que sirvió como preludio de todo lo que tenía que ofrecernos a nivel personal y musical. Sin embargo, confiesa que su estancia en la Academia fue "un espejismo que te coloca en un lugar en el que realmente no estás": "Si esto tú lo sabes y lo tienes en cuenta, todo va bien".

"No soy lo que hago, soy lo que soy" Una de las temáticas que Maialen detalla en profundidad es, precisamente, las nociones de salud mental que lleva aprendiendo desde hace años: "Tenía una patología muy clara: tuve crisis de pánico y episodios de agorafobia. Ahí tuve muy claro que quería ir a terapia. Pero cuando a veces te ocurren cosas que no tienen un nombre tan claro, te cuesta ir. Además, yo tenía la teoría de que hacer canciones era mi terapia. El otro día leí en una entrevista de Zahara donde lo decía, y es que es verdad. Hacer una canción puede ser abrir un cajón de mierda que viene muy bien, pero igual no tienes herramientas para cerrarlo luego. Estoy trabajando en ello un montón, pero es cierto que sigo teniendo otras cosas. Me parece interesante contarlas y me parece bonito que se pueda encontrar un refugio en la música". "Mi autovaloración pasa mucho por lo que hago", continúa explicando. "Y realmente, no soy lo que hago, soy lo que soy. El hacer una canción mejor o peor no me hace mejor o peor como persona, pero lo tengo muy ligado. Cuando siento que no estoy haciendo nada bueno, caigo en un pozo. Me importa mucho caer mal, y es algo que estoy trabajando un montón. No me gustaría ser una persona complaciente porque además creo que no me pega nada".