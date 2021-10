Adele sigue ocupando titulares desde que anunció su vuelta, pero esta vez puede que no sean de su agrado. El ayuntamiento del distrito metropolitano de Doncaster (Reino Unido), donde supuestamente se grabó el videoclip, ha avisado a la cantante a través de Twitter de que puede ser amonestada por llenar de basura las carreteras al lanzar papeles para grabar una de las escenas del clip. Concretamente se trataría de una secuencia de "Easy On Me" en la que vemos a la artista británica conduciendo un coche con la ventanilla abierta de la que salen papeles volando.

“Unfortunately, as Adele’s video was clearly filmed within the confines of Doncaster metropolitan borough, she will be issued with a fixed penalty notice for littering immediately.



Despite repeated requests, we will not be going easy on her. @adele #EasyOnMe pic.twitter.com/43SvqcjkMM“ — Doncaster Council (@MyDoncaster) October 15, 2021

“Se le impondrá inmediatamente una multa por tirar basura”, ha escrito el ayuntamiento de la localidad en su cuenta oficial de Twitter. “A pesar de sus reiteradas peticiones, no seremos indulgentes con ella”, han asegurado en el mismo tuit, en el cual han añadido un fragmento del nuevo single de Adele. Justo la parte en la que la cantante pide clemencia tras su complicado divorcio porque "era tan solo una niña y tenía buena intención".

"No hay nada bueno en este río en el que me he estado lavando las manos desde siempre. Y hay esperanza en estas aguas, pero no puedo nadar cuando me estoy ahogando", canta Adele en su último single. Ha sido ella misma la que ha contado que esta canción y su nuevo álbum 30, que verá la luz el próximo 19 de noviembre, son una forma de desahogarse contando cómo fue su relación y su posterior divorcio. En "Easy On Me" describe que lo único que hacía por aquel entonces era luchar por una relación de la que ya no quedaba nada.

Pero parece que el consistorio no se ha apiadado de ella. En un segundo tuit el ayuntamiento le propone una alternativa a la intérprete. El trato es que si ella cede su imagen para conseguir que no se lancen residuos a las calles del distrito, ellos le perdonan la multa. En concreto le piden usar el plano de sus ojos mirando el retrovisor para advertir a los vecinos y vecinas de que están siendo vigilados y que pueden ser penalizados si tiran algo. ¿Cederá la artista a este chantaje?

“We’re willing to strike a deal with @Adele.



If we can use this image on our anti-flytipping signs, then consider the matter closed. pic.twitter.com/1Jzm0oZTw0“ — Doncaster Council (@MyDoncaster) October 15, 2021

Aunque parece ser que todo podría tratarse de una simple broma o de una original estrategia de marketing. Pues varios fans se han percatado de que el coche que ha usado Adele en el vídeo, dirigido por el prestigioso Xavier Dolán, tiene matrícula americana. Así que puede que el film se haya grabado en Estados Unidos y no en Inglaterra, entonces Adele no tendría razones para preocuparse. Hasta el momento la artista no se ha pronunciado al respecto. A pesar de que si lo hiciera, acabaría con todas las dudas de sus seguidores.