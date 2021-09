Hace unos días, Wall Street Journal hacía saltar una noticia temida por todos: Facebook asumía en un informe interno que Instagram era tóxico para los adolescentes. La información dio la vuelta al mundo rápidamente e hizo que muchos usuarios se replantearan su presencia en redes sociales. La empresa no había tomado cartas en el asunto para revertir la situación. Al menos, no hasta ahora.

“Facebook knows Instagram is harmful to many young users—especially teen girls, its own research shows. Publicly, the tech giant plays down the app’s impact. https://t.co/WKevWiltpg“