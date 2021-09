Desde que en julio de 2018 anunciasen su compromiso, Hailey y Justin Bieber han copado la conversación social en multitud de ocasiones. Ambos, con gran renombre a nivel mundial, no pudieron pasar por alto la ingente cantidad de comentarios que surgen incesantemente en torno a su relación. Y es que a pesar de mantener su matrimonio en un segundo plano, ha sido la propia Hailey la que ha tenido que salir en defensa de su marido para zanjar los rumores de maltrato que siguen recayendo sobre él durante el podcast 4D with Demi Lovato.

Las especulaciones sobre sus posibles idas y venidas se hicieron más fuertes después de que este verano se viralizasen unas imágenes que no dejaban en muy buen lugar al intérprete de "Peaches". En el vídeo, que pronto adquirió multitud de comentarios, podía observarse como Bieber parecía dirigirse a Hailey de una manera algo alterada. Un comportamiento que no pasó desapercibido por sus fans y que incrementó la teoría de que el cantante no estaría tratando todo lo bien que merecía la modelo.

Ante el inesperado boom de críticas, Hailey ha querido hacer hincapié en esa faceta de sus vidas indicando que hay multitud de teorías que surgen a su alrededor que no son más que rumores infundados: "Tienes que saber cuál es la verdad detrás de todo", indicaba a Demi Lovato. "Hay muchas narrativas que flotan sobre mí, sobre él y sobre nosotros juntos. De hecho, hay una teoría que dice "Justin no es amable con ella y la maltrata". Y está muy lejos de ser verdad. Es todo lo contrario", continuó aclarando.

"Tengo la suerte de decir que estoy con alguien que es extremadamente respetuoso conmigo y que me hace sentir especial todos los días. Entonces, cuando veo lo opuesto a esto, me pregunto: "¿Cómo?". Y todos los que nos conocen personalmente dirían exactamente lo mismo", explicaba a la intérprete.

"Nos divertimos mucho juntos" Aunque su relación no empezó de la forma más idílica, lo cierto es que ambos han sabido sobreponerse a todos los obstáculos que han ido surgiendo desde que comenzaron a salir. Conocido es el famoso comentario que le hizo Bieber a Hailey cuando afirmó que "no podría serle fiel". Un momento donde decidieron mantener una relación abierta, pero que con el paso del tiempo terminaron por cerrar y sellar a través del "sí quiero". "Si la mentira es que no somos felices en nuestra relación, lo cierto es que nunca hemos estado más obsesionados el uno con el otro. Nos divertimos mucho juntos", aclaraba la modelo. "Justin me apoya mucho en esos días en los que pienso: "No puedo soportar las cosas que dice la gente". Y él siempre me contesta: "Bueno, la verdad es que eres buena y querida. Todos tus amigos te quieren, tu familia te quiere y yo te quiero"", concluía convencida.