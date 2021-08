El éxito cosechado por BTS durante el pasado 2020 ha hecho que si ya venían alzándose como una de las bandas más influyentes en ambos hemisferios, ahora alcancen un éxito jamás previsto para una boyband de K-Pop. Sus últimos sencillos en inglés han permitido que el grupo haya disfrutado de unas cifras que no dejaban de batir récords. Sin embargo, fue Jin, uno de sus miembros, quien durante una entrevista concedida a la revista Weverse afirmó la presión a la que se veían sometidos al estar en el foco de la fama durante tanto tiempo.

Actualmente, "Butter" se encuentra en lo más alto de la lista Billboard Hot 100. Un claro indicativo de que, a pesar de las semanas, su hit sigue cosechando increíbles éxitos alrededor del mundo. Sin embargo, para Jin el hecho de gestionar todo el apoyo "a distancia" debido a la crisis sanitaria ha provocado que sienta menor estrés: "Como todas las entregas de premios se realizan de forma remota, no podemos aceptar ninguno en persona ni sentir el ambiente. En consecuencia, he terminado sintiendo menos presión y he podido disfrutar un poco mejor del periodo de promoción", afirmaba.

Aunque "Butter" posee datos de reproducción altísimos en plataformas como YouTube, "Dynamite" fue el tema que marcó la estela de todo lo que estaba por venir. De hecho, Jin confesó que sintió una gran presión tras descubrir el impacto que obtuvo en multitud de países, pero asegura haber aprendido de ello: "Estoy bastante seguro de que lo estoy haciendo mejor que entonces", comenzaba explicando. "Mantengo una rutina bastante regular ahora que me estoy acostumbrando a la vida cotidiana, a pesar de que mi horario a veces es un poco cambiante. Cuando tenía que seguir trabajando sin un solo día libre, a veces estaba muy cansado porque tenía cosas propias que hacer después del trabajo antes de irme a la cama, pero ahora, después de completar esta rutina durante un tiempo, estoy un poco más sano".

"Sentí una especie de alivio" Como no podía ser de otra manera, Jin también explicó el momento vital en el que se encontraba cuando lanzó "Abyss". Su tema en solitario salió antes de conocer "Butter", y el integrante de BTS afirmó que para él fue "una especie de alivio". "Quiero que mis fans me imaginen feliz, pero de vez en cuando siento la necesidad de hablar sobre lo que hay dentro de mí. Han pasado algunos años desde que lo expresé en una canción o expliqué algo al respecto, así que me siento un poco aliviado", indicaba sobre el estado de su salud mental. "Confieso que no me conozco demasiado bien y que estaba deprimido en ese momento", explicaba en relación al momento vital en el que estaba cuando compuso el tema. "Así es como elegí enfrentar esa parte de mí. Nunca tuve la oportunidad de conocerme a mí mismo, así que siento como si estuviera sumergido en mi propio océano y volviera a caminar por la playa. Pensé que ese tipo de ejercicio era adecuado para mí, pero si esto no resuelve nada, intentaré otra cosa y luego otra. Si lo estoy pasando mal, puedo pedirle a la discográfica un tiempo libre para hacer otra cosa". La sinceridad con la que afrontó su trabajo en solitario le llevaron a ser completamente auténtico con lo que sentía y pensaba en aquel momento de su carrera: "Decidimos (el equipo) que seguiría mi instinto y no trataría de que pareciera bonito ni nada por el estilo. Eso también se aplica a las letras. Prefiero canciones que transmitan emociones de una manera tranquila y directa, tanto cuando canto como cuando escucho música".