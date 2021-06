Recién terminada la Selectividad, los preuniversitarios acaban de conocer sus notas y se disponen a elegir la carrera que definirá su futuro. Son muchas las dudas que acumulan, casi al igual que las opciones a elegir de carreras universitarias en España. Sin embargo, según el último estudio de Adecco, algunas carreras son más demandadas que otras, como las relacionadas con la rama de Ciencias de la Salud, vía muy popular entre los preuniversitarios. Además, atendiendo a las salidas laborales, el Informe de la Fundación BBVA y el Ivie señala que Medicina cuenta con un 91% de posibilidades de ejercer de médico en el futuro.

Así, siendo una formación universitaria tan demandada, en Playztrends hemos querido resolver dudas y para ello hemos contactado con dos recién graduadas en Medicina para que nos cuenten su experiencia: Ángela Rey (24), por la Universidad Complutense, y Ana Gómez (22), por la Universidad de Santiago de Compostela.

¿Por qué decidiste estudiar Medicina? ¿A qué te quieres dedicar exactamente?

Ángela: "Ya en el colegio me interesaba saber cómo funciona el cuerpo humano y me llamaban la atención las diferentes enfermedades. Me parecía una carrera de vocación y una buena manera de ayudar a los demás. Me quiero dedicar a la asistencia aunque aún no sé qué especialidad escogeré".

Ana: "Decidí estudiar medicina un poco por descarte porque hice el Bachillerato sanitario, pero no tenía muy claro si quería estudiar Medicina, Enfermería o Veterinaria. Como me dio la nota, me metí. Ahora no me arrepiento y creo que no hay otra carrera mejor para mí. Aún no he decidido qué especialidad quiero ser porque debido a la pandemia he tenido pocas prácticas y he rotado por pocos servicios". Ana continúa diciendo: "Todavía no se qué quiero pero sí tengo claro lo que no quiero. Es muy importante haber hecho prácticas en el servicio que más te interesa porque muchas veces te llevas una decepción. A veces pasa que de la teoría a la práctica hay muchísima diferencia y otras veces pasa todo lo contrario, que la teoría no te encantaba pero la práctica sí".