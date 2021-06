Se nota que queda nada para la llegada del verano, así que no es de extrañar que nuestras playlist se llenen de los nuevos lanzamientos de nuestros artistas favoritos. "Otro Fili" ha sido el tema que J Balvin y Jay Wheeler han escogido para lanzar una collab que no va a pasar inadvertida ante los usuarios que quieran disfrutar de un tema algo más lento a lo que nos tiene acostumbrado el colombiano. El contrapunto está en "No quiero amor", toda una declaración de intenciones de la mano de los inseparables Rvfv y Omar Montes, que vuelven a unir sus voces para dejarnos este temazo.

Lérica, Beret y Lalo Ebrat siguen la estela de collabs con "Hamaca", al igual que María Becerra y Tiago PZK en "Cazame". Chema Rivas nos sorpende con "Cosa de dos", mientras que el tándem Recycled J y Cruz Cafuné vuelve a la carga con "Sangre Fría". Sin embargo, el tema que sigue copando la conversación social y liderando las tendencias de YouTube es la nueva Bizarrap Music Session con Eladio Carrión. ¿Aún no la has escuchado?

Y si te quedas con ganas de más, no te pierdas "Malas Yerbas", el proyecto de Lucas Otero, Marc Seguí y Don Patricio; "Button", la mezcla entre Maroon 5, Anuel AA y Tainy; "Renacer" de Brisa Fenoy; "Fruto Prohibido" de Adexe y Nau o "Mar de dudas", de Samantha. Dale al play y... ¡Disfruta!

"Hamaca" - Lérica, Beret y Lalo Ebrat

"Otro Fili" - J Balvin y Jay Wheeler

"No quiero amor" - Rvfv y Omar Montes

"Cosa de dos" - Chema Rivas

"Cázame" - María Becerra, Tiago PZK

"Malas Yerbas" - Lucas Otero, Marc Seguí y Don Patricio

"Sangre fría" - Recycled J, Cruz Cafuné

"Button" - Maroon 5, Anuel AA y Tainy

Bizarrap Music Sessions, Vol. 40 - Eladio Carrión y Bizarrap

"Renacer" - Brisa Fenoy

"Fruto prohibido" - Adexe y Nau