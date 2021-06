Está considerada uno de los máximos exponentes de la música urbana "existencial". Y no es para menos. Ly Raine es una joven valenciana que no quiso desaprovechar su pasión por la escritura y que decidió darle una oportunidad a otro de sus sueños: la música. El trap, pop y R&B podrían definir sus composiciones, pero la artista confiesa no sentirse "atada" a ningún género en concreto porque es algo que "limitaría muchísimo" sus composiciones. Tras lanzar "Fugarnos", la intérprete está de vuelta con la segunda parte de la historia en "Madrid", su nuevo tema.

Para quien aún no te conozca, ¿quién es Ly Raine?

Ly Raine: Ly Raine es una chica de Valencia que se dedica a hacer música urbana pasando por el trap, pop... y toda vertiente que le garantice que puede hacer lo que le da la gana, básicamente.

¿Desde pequeña supiste que querías dedicarte a la música?

Ly Raine: Yo realmente de pequeña creía que iba a ser escritora. Lo que no sabía es que de escribir iba a pasar a cantar. Siempre me había gustado cantar, pero no creía que podía dedicarme a esto de forma profesional y serio. Yo decía vale, aquí triunfan cuatro y yo no estoy entre ellos. Entonces de escribir pasé a descubrir el trap y decidí poner mis letras en una base para ver qué salía. Yo era muy pequeña, así que pienso que hubo un punto en el que yo escribía mucho pero no lo sabía transmitir como quería. No podía poner una voz, necesitaba algo más. Creo que en ese punto decidí que me gustaba cantar y me lancé.

"No considero que esté metida dentro de un único género"

¿Quién fue tu inspiración a nivel musical cuando empezaste?

Ly Raine: A mí simplemente me gustaba cantar, tampoco tenía como un referente fijo. Yo es que escucho música de todo, así que no tenía un ídolo fijado. Simplemente decía: "si otra gente ha hecho su movida, yo quiero hacer la mía". Independientemente de lo que sea, ¿sabes?

¿Y ahora?

Ly Raine: Referentes así como ídolos tal cual no, porque soy muy renegada de esa palabra. Pero artistas que sí suelo escuchar más habitualmente o soy más afín, pues internacionales quizás te diría The Weeknd, Travis Scott o Sfera Ebbasta. Si nos ponemos en rock argentino me gusta Las pastillas del abuelo. Aquí en España obviamente me gusta Extremoduro, así que como ves es un poco de todo. No me anclo mucho en un género.

¿Cómo definirías tu música?

Ly Raine: Entiendo que a veces haya que poner ciertas etiquetas a las cosas para entender su contexto. Habiendo tantos subgéneros uno termina perdiéndose. Yo personalmente no creo que mi música se pueda meter en trap, porque no hago trap ni hago pop. A lo mejor puede ser una fusión de las dos cosas. Siempre tengo la coña de decir que hago música existencial porque soy una profunda y una intensa, ¿sabes? Y me refiero a ella como tal. Pero no considero que esté marcada y metida en un único género, sino que me gusta coger de cada uno de ellos lo que necesite y hacer mi movida. Hacer algo fijo me limitaría muchísimo.

¿Crees que las mujeres están viviendo el mejor momento dentro de la industria?

Ly Raine: En ciertos aspectos sí, en otros no. Sí que es verdad que de unos años hasta ahora ha habido un boom bastante notorio en el tema de las chicas dentro del movimiento, pero también es cierto que no considero que sea la cima de donde se podría llegar realmente. No creo que sea el mejor momento pero, básicamente, porque yo le daría dos o tres años más para que la gente se diera cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, que los carteles de los festivales sean equitativos, ¿no? Tampoco es todo o nada.

¿Y la música urbana? ¿Crees que se ha desecho de los prejuicios que la rodeaban hace unos años?

Ly Raine: Creo que la música urbana, dentro de su propio círculo, sí que ha sabido desprenderse muchísimo más de todo esto que otros géneros. Es lo que te comentaba antes: el pop hace unos años triunfaban los cuatro que iban a Operación Triunfo. En la música urbana las tías, aunque no vayan a OT, tienen una oportunidad y pueden optar y enseñar su música. Hay de todo, obviamente. Incluso se nos cuestiona dentro de la música urbana.