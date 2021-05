Quizás hayas escuchado alguno de sus temas durante los últimos días porque, en menos de un mes, Susana Cala ha conseguido llegar a un público que la ha convertido en una de las artistas emergentes más importantes del panorama musical actual. Procedente de Colombia y hermana de Juan Pablo Isaza, miembro de la banda Morat, la compositora y ahora cantante desvela a PlayzTrends cuáles son sus motivaciones, los retos a los que se enfrenta día a día y de dónde le viene una inspiración que ha conseguido traspasar fronteras.

Acabas de lanzar "Si te vas". ¿Qué quisiste transmitir con este tema?

Susana: "Si te vas" es una canción que habla de lo que nosotros en Colombia llamamos "empelicularse". Ustedes lo dicen como crearse un vídeo en la cabeza. Es para todas aquellas personas que, como yo, son enamoradas del amor y que cada fin de semana se enamoran de alguien diferente. A lo mejor le meten más corazón de lo que toca y se desilusionan muy rápido con esta persona que se termina yendo. A pesar de que sea un tema como triste, al final es de buen rollo, como dicen ustedes.

Imagino que tendrás muchas influencias musicales porque tu padre canta, tu hermano forma parte de Morat... ¿pero de dónde te viene tu pasión por la música?

Susana: Efectivamente, es una cosa familiar. ¡Creo que va en las venas! Mi padre no es músico, pero él toda su juventud escribió canciones, canta espectacular, toca la guitarra... O sea que crecí en un ambiente muy musical, al igual que mi hermano. Este amor por la música creo que lo aprendí de ellos dos y también cogí muchas referencias de otros artistas como Kanye García, crecí escuchando a Joaquín Sabina y a Serrat porque a mi padre le encantaban... Yo creo que de ahí vienen como esas ganas de escribir canciones con letras bonitas y referentes.

Susana : Te voy a ser honesta, a mí el confinamiento me vino muy bien creativamente. Además yo estaba en Bogotá y confinada con mi hermano . Me encanta trabajar con él, porque tenemos una química espectacular que de momento no he encontrado con nadie. Escribiendo es brutal, entonces creo que escribimos muchas canciones y que vais a ver muy pronto, tanto para Morat como para mí.

Susana : Esta es una duda que tiene mucha gente. Un compositor al final es un escritor que trabaja, entonces se tiene que sentar un día a escribir una canción. A lo mejor no tiene ninguna cosa clara. Recuerdo que alguna vez oí que Gabriel García Márquez decía que él pasaba horas y horas sentado, intentando sacar algo, y no le salía nada hasta que surgía. Eso es la composición: hay días claramente donde uno amanece como inspirado o con alguna historia que contar, y normalmente esas son las canciones que mejor salen, las que tienen como una historia detrás que motiva para componerla. Pero hay temas que han salido inventándose todo. Al fin y al cabo un compositor es, como te digo, un escritor de historias.

Susana : Soy una persona enamoradiza que tiene el amor muy presente. Y no solo el amor romántico, sino el amor por la vida, por otras personas... No sé, me parece que es fundamental y que partir del amor siempre sale bien.

Susana : Creo que fue algo progresivo. En el fondo de mi corazón yo siempre quise cantar y ser cantante. A lo mejor me daba miedo o decía bueno, si Juan Pablo ya es el cantante (ríe). Pero no sé, me dieron ganas de empezar a contar mis historias a través de mi voz para que la gente ojalá se conectara con ellas. Fue una decisión que tomé hace relativamente poco, pero creo que fue acertada y estoy feliz.

Susana : ¿Sabes qué? Yo creo que sí, incluso me llama la atención que artistas que cantan en inglés están adoptando un poco sonidos de la música latina y en español. Me parece espectacular, o sea, tenemos a Selena Gómez haciendo un álbum casi por completo en español. Creo que redireccionan la atención de la gente hacia la música que están haciendo todos los artistas que comentaste. Me parece espectacular porque siento que a lo mejor estaba un poco oculta la música en español, y ahora está muy fuerte.

Susana : Yo si creo que hay un componente del destino para que pasen las cosas, pero también siento que las personas tenemos la posibilidad de construir ese destino. A lo mejor a uno le hace falta un poquito de responsabilidad para intentar que las cosas pasen y que el destino haga el resto. Pero sí, es saber que el destino me puso esto acá y saber aprovecharlo, porque sino... igual no pasa nada.

Susana : Sí, yo creo que a uno siempre le pasa eso de dar todo y no dar a la otra persona razones para irse. A lo mejor el de enfrente no lo siente igual que uno y por eso es tan triste. Uno quizás da todo su corazón demasiado rápido y la otra persona no está en la misma página.

"La gente a veces se olvida de que los artistas son seres humanos"

El otro día hablando con Tini me contaba que los artistas, a día de hoy, estáis sometidos a una presión extra porque todo el mundo pretende que vuestro mensaje siempre sea correcto y sin un mínimo error. ¿Tú también sientes esa especie de exigencia?

Susana: Totalmente. Yo llevo como artista relativamente poco, entonces no me ha tocado vivirlo mucho. Pero sí lo siento y lo veo más porque he tenido el caso de mi hermano muy cercano. La gente hay veces que se olvidan de que los artistas son seres humanos y que son cambiantes. Hoy puedo pensar algo y mañana otra; o me puedo equivocar... La vida de una persona nunca es lineal, tiene un montón de cambios y la gente muchas veces no lo ve. Me parece que es un poco injusto, así que estoy completamente de acuerdo con Tini.

Llevas dos meses en España. ¿A qué artistas has conocido en este tiempo? ¿Ha surgido alguna colaboración?

Susana: Han surgido un montón de colaboraciones en la parte de composición. Estos meses en España han sido espectaculares porque me han dado la oportunidad de trabajar con artistas que no conocía. Personalmente por ejemplo, a pesar de que sea colombiano, trabajé estando en Madrid con Sebastián Yatra. También con Aitana... Con Lola Indigo no alcanzamos a trabajar, pero ya habíamos trabajado antes por zoom y es un amor. Entonces digamos que en el ámbito de composición ha habido un montón de colaboraciones. Y seguramente también las habrá a nivel artístico con alguno de ellos.

Si te dieran la oportunidad de haber compuesto cualquier canción de la historia, ¿cuál dirías?

Susana: ¿De alguna canción que ya existe? "Imagine". Creo que es una de las canciones más espectaculares del mundo y uf, haberla escrito sería una locura.

¿Qué consejo le darías a tu “yo” del futuro?

Susana: Le diría que aproveche cada instante. En todas las profesiones, pero en esta es muy normal acostumbrarse a montarse en un avión, a viajar, a escribir con artistas y conocer gente todos los días... Y no, están mal acostumbrados. Uno tiene que vivir y emocionarse de las cosas cada día.

¿Dónde te ves de aquí a cinco años?

Susana: Me imagino haciendo una gira por España, por México y por toda Latinoamérica. Ojalá ir a EEUU también por lo que hablábamos, que la música en español siga creciendo. Y tocar en vivo mucho tiempo, eso quiero.