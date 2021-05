Acertijo: "Me quiero enfrentar a Gazir en la FMS Internacional"

La FMS Internacional 2021 es una realidad que está cada vez más cerca, aunque Urban Roosters aún no ha confirmado fecha exacta, pero sí que será en julio. Este miércoles 20 de mayo, Acertijo y Force estuvieron en el Twitch de Playz con motivo del estreno de su episodio de Réplica Internacional y, para nuestra sorpresa, Acertijo confesó quién sería un rival emocionante de cara a la Inter: Gazir. "Me gustaría entrentarme a Gazir", confesó el freestyler chileno, quien se atrevió también a bromear con que "todos le miran con miedo". "Eso no me gusta porque no hay que rehuir de los grandes rivales, hay que ir de frente", dijo Acertijo.

Martín (que así se llama Acertijo en la vida real) quedó segundo en la clasificación de FMS Chile tras una temporada llena de sorpresas y una final muy reñida contra Nitro que tuvo hasta una réplica. "Tuve unos problemas de sonido pero disfruté mucho de la final", confiesa Acertijo en el directo de Playz. El freestyler chileno, que es además el actual campeón de Red Bull Batalla de los Gallos de Chile, ya se prepara para la FMS Internacional y admite querer entrenar muy duro.

Y es que las expectativas con Acertijo este año están muy altas por parte de los seguidores de las batallas de gallos, pues el freestyler ha demostrado un nivel arrasador en este último año. Después de campeonar la Red Bull de Chile, Acertijo fue a la Batalla de los Gallos Internacional 2020, donde cayó en cuartos de final contra Skone, subcampeón actual del mundo. Después llegó un temporadón por su parte en la temporada 2020/21 de la Freestyle Master Series de su país y los fanáticos del free ya esperan con ansias sus enfrentamientos en la próxima y esperada Inter. Y a ti, ¿a quién te gustaría que se enfrentase Acertijo?

"Cuando dos freestylers están cara a cara puede pasar cualquier cosa. Es una pasión que conecta personas de todo tipo. Si hablamos de improvisar, no importa edad, clase, género. Gracias a la profesionalización de las competiciones los NC hemos conseguido romper fronteras para batirnos en duelo con los mejores de todos los países hispanohablantes. Enriqueciendo nuestro propio vocabulario y descubriendo la diversidad de sus culturas y costumbres. Volvemos a usar el pasaporte para seguir conociendo a la élite. Esta vez reviviendo cruces y conexiones entre España y Latinoamérica. Bienvenidos a bordo, pónganse el cinturón, porque nos esperan turbulencias. Esto es 'Replica internacional'". Esto es 'Replica internacional'". # Suda, lucha, grita, rima, # escupe, sufre, curra, bro. # Cruza dedos, líneas, rapers, # calle tienen hasta dos. # Cántalo, mándalo, manda flow, # súbete y bájalos. # Es el turno de réplica. # "Algo que me encanta del freestyle es que no se puede dar nada por sentado. Y que cualquiera puede ser la sorpresa. Nuestro viaje nos lleva hoy a un crack del contenido. Alguien que, superando circunstancias muy duras, resurgió de sus cenizas cual ave fénix y desde entonces ha dado un nivel digno de la elite donde se encuentre. Un contrincante difícil de derrotar. El actual campeón de Red Bull, batalla de los gallos, Chile, ha aceptado". # Somos hijos prodigios # del hip hop estricto. # Fuera del catastro, # sin ningún registro. # A veces me traumo, # a veces me abrigo. # La respuesta en la vida # siempre es un acertijo. # ¿Qué pasa, mijo? # Estoy en Iberoamérica, # ¿no lo ves? # Cómo libero mi métrica. # Que se prepare toda réplica. # Ha llegado el terremoto # más duro de Sudamérica. # Martín. aka Acertijo o Acertijo aka Martín. Depende de a quién le pregunte. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Feliz de estar en España por primera vez. Qué bien, tío. En mi carrera como freestyler. ¿Es la primera vez? Bueno, en mi vida, en verdad. ¿Sabes? Me llamó la atención que cuando estábamos en la Inter me contaste que te apetecía mucho venir a "Réplica" y a mí eso me hizo particular ilusión en verdad, que quisieras venir. Tenía ganas de venir al programa porque me parece bueno, una instancia de poder conversar entre freestylers, pero también mostrando lo que hay detrás. Yo igual me presto poco para eso, como que soy reservado en ese sentido, la gente a veces solo conoce la faceta de lo que ve en el escenario y se queda con eso. Pues hablando de lo que la gente no ve, eres sociólogo. Sí. ¿Qué onda con eso? Cuéntame por qué una persona decide ser sociólogo y si eso... ¿cómo repercute eso en tu freestyle? Porque tiene que repercutir. De todas maneras repercute, hermano, sí, siempre me gustó el área de la humanidad, la historia, nada, Chile es un país con mucho conflicto social dentro de todo. Mucho desarrollo económico, pero mucho conflicto social, eso me motivó de chico, quería conocer más, entender más al mundo, al humano, no tanto como por ejercer sino como por aprender. ¿Te desilusiona ahora más el mundo que lo conoces o te hace más feliz? Más amargo. El conocimiento igual siempre tiene como esa doble cara amarga de darte cuenta que hay cosas que no están tan buenas. Se es más feliz siendo ignorante. Por eso yo no he estudiado en mi vida, Martín. Es que es eso. Oye, ya entrando en materia de freestyle. Chile, a mí me llama mucho la atención que tiene grandes talentos, gente a la que admiro muchísimo, Pepe Grillo, Nitro, que Nitro además me gana mucho, ¿dónde está mi cámara? Nitro, no me ganes más, cabrón, déjame en paz. Pero también me llama la atención por otro lado que es un circuito medio polémico, siempre hay polémicas nuevas, cada dos por tres, y tú no, tú estás como en un bajo perfil, no te ha tocado ninguna. Dime la verdad, Martín. ¿Es porque eres muy buena persona y no te metes en problemas o porque tienes mucha suerte? En mi caso trato de marcar una línea muy clara entre mi vida privada y mi vida pública de freestyler. Y, mira, me ha costado quizá no ser el más viral o del que más se habla. A mí me da igual, pero me permite estar más seguro y proteger a mi gente, o sea, como que yo creo que... Porque pasa mucho, que como sociedad... O sea... No creo que la sociedad avance enjuiciando en el grupo a una sola persona. ¿Podemos entonces llegar a la reflexión de que puedes escuchar a un artista y ese artista te puede nutrir en tu vida desde distintos ángulos pero no tiene por qué ser una idealización vital? No tiene por qué ser un modelo a seguir, un modelo conductual. Ojalá. Creo que la sociedad siempre le exige a todos sus artistas, a sus figuras públicas, y se refleja tanto en sus deseos como en sus dolores en personas públicas. Y eso a veces es más de lo que las personas pueden cargar. O sea, los freestylers son gente muy joven que vienen de barrio, entonces no es que puedan cargar con todas esas cosas. Yo pienso igual. Oye, entrando otra vez en materia freestylera. En en 2017, ¿tú echaste la prueba a la regional o no la echaste? Sí, el 2016 y el 2017. Yo eché prueba y todo, trataba de freestylear en competencia, pero me iba horrible. ¿Por qué? Siento que me faltaba desbloquear ciertos elementos y todavía estaba como incursionando. Conociendo. Experimentando. Claro, claro. Vamos a 2018. En 2018 ocurre algo que bueno, supongo que cambia tu vida, cambia sobre todo que te cambias el nombre literalmente. Sí. Me hace gracia que antes te llamaras Escombro. Poco cariño me tenía. ¿Pero cómo te pones "Escombros"? Es como si yo me pongo "Basura". Sí, bueno, es parte del underground de ese momento. "Escombro, yo soy underground, soy un escombro". Yo soy una piedra, una piedra del camino. ¡Pero una piedra no es un escombro! Sí. Bueno, bueno. Yo creo que tiene que ver con eso. Una falta de confianza, mirarse a sí mismo como desde el margen como... Yo soy marginal y todo. Pero sí, o sea, lo que dices tú... Y yo había tenido incursiones previas en el freestyle, pero en 2018 es como una historia que tenía una oportunidad de contar en otras ocasiones igual. Yo sufro un atraco, un asalto. Me intentan robar el celular, en una pequeña persuasión que tuve yo, afuera de un terminal de buses, 1:00 de la mañana, estación central, me intentan quitar el celular, yo le digo al tipo, que era un pastabasero. Pastabasero se le dice a gente que consume una droga muy fuerte de muy mala calidad que hay en Chile. Muy barata también. Y mucha gente en situación de calle consume y está borrado. Entonces este tipo borrado me pide el celular. Le digo: "Te paso un poco de dinero y tal". No le gustó la propuesta y me acuchilla en la cara, hermano, de nariz a oreja. Yo quedé a medio centímetro de la parálisis facial. Y allí quedé con la mitad de la cara colgando. Y yo tenía dos caminos: o me deprimía para siempre, como... Ya no quiero salir a la calle, me da miedo todo. No quiero que la gente me vea así. O hacía algo con mi vida. Y dije: "No, voy a aprovechar este tiempo". Y me puse a entrenar como nunca freestyle. Y otra seguridad, como que dije: "Mi seguridad personal no puede depender de mi físico, tiene que estar aquí. No puede depender de cosas tan externas como la valoración que tenga el resto sobre mí. Encontré una seguridad en la mente, y ahí, hermano, fue una tormenta. Ir a la Red Bull, quedar en el podio, en la primera nacional. Ganar la BBM. Dos meses después me enfrenté a Asesino por primera vez en BBM. Después me invitaron a México, Argentina, Chile... Estar en el podio, FMS, empezar a salir, hermano, siete países, en un año. Todo gracias a usar el freestyle como terapia de superación, creo que al final eso es lo que la gente no ve tanto en el freestyle, porque se ve como claro, un espectáculo muy bonito y muy divertido de dos tipos insultándose. Pero que estemos dos tipos ahí haciendo eso es porque algo nos debe de haber pasado que nos dio el hambre de estar ahí. En mi caso fue eso. Yendo en esta línea. Sé que a veces vas al psicólogo, no sé si tiene que ver algo con esto, yo también voy. ¿No crees que sería recomendable que desde managers, que tienen que cuidar a los artistas, organizaciones que tienen que cuidar de los artistas, se instalara más a eso? "Oye, chico, ve al psicólogo, yo te voy a pagar a ti, yo te recomiendo...". Sí, de todas maneras yo creo que es porque la salud mental es algo superimportante y más si eres freestyler o no, o cualquier persona que quiera buscar esas herramientas, es algo superválido, no tiene por qué ser estigmatizado. Bueno, creo que nos hemos puesto como muy densos en esta conversación. Vamos a rebajar un poco la densidad, vamos a hacer un reto tú y yo. Que yo lo he hecho muchas veces contigo en privado y me río mucho. Además en Chile se os da muy bien. Aquí lo llamamos el rap consumido, es básicamente rapear sin ganas y que nos insultemos como sin ganas, tú ya sabes lo que es. Es difícil de explicar. ¿Cómo lo explicarías? No sé, es verdad, darle nomás... ¿Le damos nomás? Dale. La "wea" esta. La "wea" está cabro en tres, dos, uno... OK. Bien, bien. Sí. Mira... # Martín, # que hayas venido de España, # es verdad que me gusta pana, # estoy muy feliz # de ti en el habla hispana, # pero una cosa que me parece rara, # que al niño aweonao le molesta el sol en la cara. # # Claro que me molesta # el sol en la cara. # ¿No ves cómo el sol se apaga? # Vengo a robarte tu minuto de fama # para vengarme # por el tongo de Dominicana. # # El tongo de Dominicana, # es verdad. # Comparte tu opinión # tú y otros familiares. # Genial, perfecto, # mongo, llenasteis, # hubo como una persona # que te dijo... # # ¿Y tú? # Cuando vas a Latinoamérica # te tratan # como una persona histérica. # Yo vine aquí # a la Península Ibérica, # saluda al nuevo animador # de "Réplica" # # Animador de "Replica". # Que rima tan patética. # Tú me has tratado # como una histérica. # Te mando... # # ¿En serio? # ¿Esa es tu mierda de criterio? # Yo te tenía al nivel de rapero # más pelea me dio # el control aduanero. # # A ver, he tenido # un problema de concentración, # lo tienes que entender. # Tengo que estar pendiente # de los cámaras, el guion, # camarada, tú no eres # tan importante # como este programa. # # ¿Qué le pasa a este nota? # Sin ayuda del sonidito # no fue capaz # de levantar ningún foso # si siempre anda con pausa, # se salta los patrones # y no sigue las pautas. # # ¿Pero me estás diciendo # que no les he ayudado a ellos? # ¿De verdad estás teniendo # tantos huevos? # Si mientras estábamos # todos revisando el guion # como unos locos tú estabas # con un turista chino # sacándote fotos. # # Yo estaba con un turista chino, # porque conocer el mundo # es mi destino. # # Di la verdad, que eres aburrido, # que llegaste tarde # y te quedaste dormido. # # Pero tú venías conmigo. # Entonces # no solo es mi culpa, amigo. # Veníamos los dos # en el tren jodido. # Con cara # de que no habíamos dormido. # # No habíamos dormido, # dice este pequeño. # Yo no duermo, # por eso es que cumplí mis sueños. # Soy el peor de los demonios, # después de Dominicana # tú tienes insomnio. # Vale, vale, vale. (RÍEN) Me gusta mucho, de verdad que me hace mucha risa esto, tío. Es mi momento favorito de freestyle. Todo serio hablando de no, que la salud mental... Es que el freestyle es... De eso se trata. Oye, y hay una cosa que ocurre mucho, que siempre hay como un derbi entre alguien de España y alguien de Latinoamérica. Creo que todavía no tienes ese derbi. Claro, claro, quizá falta un poco historial de enfrentamientos. Claro. Yo creo que con el rap que tuvimos ahora ya se genera. A partir de aquí, ¿verdad? Yo pienso igual. Pienso completamente igual. Entonces, ¿qué te parece? Te enfrentaste con un amigo mío en una batalla de parejas. Conociendo vuestra personalidad, me gustaría mucho que eso fuera un derbi, vamos a ir a hablar con él a un sitio que te va a molar, porque eres del pelo de colores igual que yo. Hoy te vamos a hacer algo, Martín, hoy te vamos a hacer algo, o no, acompáñame. Yo la primera vez que me teñí el pelo fue con un pollo viejo, que yo tenía en una granja, hermano. Me encanta poder haber entrevistado a Martín y que descubráis su personalidad, no suele dar cancha a los medios de comunicación debido a su timidez. Ahora vamos a juntarlo en el la barbería más rapera que conozco con otro tímido del freestyle. Mi compañero y amigo Force. # Estoy con Acertijo en verdad, # también estoy con el puto Chemi # sí que es un crack. # Esto es como mis eventos # en verdad, # no me sacan replica # en ninguna internacional. # O sea, que ya dime a mí # qué van a hacer # si pase lo que pase, # todos pierden con Manil. # Da igual, sí o no compito, # soy tu batallero # y también tu streamer favorito. ¿Qué pasa? Cómo estás. Mi niño. Un amigo de Chile. Un gusto. Muy bien, le he dicho: "Mira, hay un chaval en Madrid que es el mejor", nosotros nos dedicamos a las barras y tú a las líneas. Es parecido, pero no. Por otro ladito. ¿Nos vas a poner guapos? Sí. ¿Qué estamos esperando, hermano? Bien, a ver qué onda. Mira quién te estaba esperando por acá. ¡No! Salió de Galicia siendo Force y ahora es Brad Pitt. Pero así. Impresionante. Qué dices. ¿Qué tal, tío? -Les voy a pedir un favor. Por favor, siéntate en esa silla, Martín, y a ti te quiero por acá. OK. ¿Me puedes echar una mano con Martín? -Vale. -Oye, qué guapo estás. -Gracias, tío. Gracias. -Te veo muy guapo. -Martín. ¿Lo ves guapo? -Guapísimo. -Verdad, tío. -Me he puesto los alerones a lo Ibiza. Ya que estamos aquí, una pregunta. Yo sé que los dos, jo, es que me siento como... Marilyn Monroe ahora. Que a los dos os conozco mucho. Si te cortan la oreja... Bueno, pues ya está, un torero. Sois supertímidos ambos. Cómo de repente decidís poneros el pelo ahí superllamativo. Yo... ¿Os acordáis donde el Barça-PSG que hubo hace un montón de tiempo que el PSG empezó ganando 3-0 y acabó remontando el Barça? Pues puse un twitt cuando acabó el partido diciendo: "Si el Barça remonta un 3-0, yo me tiño de azul". Y remontó. Y no hice nada, pasaron los años y los años y no hice nada. Y un día me habían contactado para un programa, que me hiciese el pelo azul por la apuesta esa, aunque habían pasado dos años. Y dije: "Bueno, ya está". Y lo hice, y me gustó y ya está. -En mi caso, yo tenía una mutación, me empecé a teñir hace como seis años. ¿Una mutación? ¿Te despertaste con el pelo rojo? No, pero es que yo antes lo teñía detrás como en plan punky. Y nada, después me di cuenta que se veía horrible. Pero me gustaba el color. Así que muté hacia arriba, lo que tenía detrás, lo pasé arriba. Y ahí se empezó a trasformar con una distinción, ahora ya no puedo retroceder, ya no puedo dar pie atrás. O sea, hay niños que me envían fotos diciendo: "Mira, quiero ser como Acertijo en Chile". Y es como... Identidad de marca. -Ya, yo con el azul, también. Por ejemplo en el mundo del freestyle creo que no hay casi nadie que tenga el pelo azul, por ejemplo, es algo que se ha fijado con mi personaje también. Yo siempre tengo una pregunta. Por ejemplo, ambos lleváis muchos, muchos años metidos en la movida. Habéis conseguido miles de cosas. No vamos a ponernos a hablar de vuestro curriculum, pero es increíble, evidentemente, ¿se puede tener hambre con la barriga llena? Yo creo que sí. Creo que al final depende un poco de la persona, del carácter que tenga y de lo conformista que sea, pero no sé, en el mundo del fútbol, Ronaldo tiene 30 y pico años. Ya tenía no sé cuántos balones, y sigue a tope, jugando, al final yo creo que lo que marca la diferencia en eso es la ambición que tenga cada uno y lo conformista que sea. -Yo creo que el hambre es un hábito. Tiene que ser un hábito en cualquier disciplina de alto rendimiento. Yo creo, siempre he creído que lo importante son los procesos y no los resultados, si te casas con los resultados, acabas tu turno, porque claro, después ganas el torneo y ahora, ¿qué? En cambio, si quieres despertarte a entrenar todos los días y a mejorar o ser la mejor versión de ti o de tu nivel de freestyle, porque te gusta hacer eso, porque te gusta despertarte y entrenar, yo creo que eso al final acaba en la excelencia, que como decía Force, Cristiano Ronaldo, gane o no juegue, creo que va a seguir entrenando, porque ya es él. ¿Qué onda con la vez que os cruzásteis? Fue una God Level, de hecho. Sí. Pues a mí me apetece mucho revisionar esa batalla. Así que mientras voy a por la tablet, como sabes como esto es un programa de alta calidad, con altos medios tecnológicos. Brian, ¿me puedes hacer un favor? El que quieras. ¿Tienes un bote de color azul como ese y un bote de color rojo como ese? Sin problemas. ¿Lo necesitas? Por favor. Y mientras, ¿me ayudas a buscarlo? Mientras, voy a ir a por la tablet. ¿Para qué quieres dos botes de color? Para cosas mías. ¿Qué nos trae este hombre? -No lo sé. Espero que sea para poner matices destacando el azul. ¿Queréis acercaros a verla? ¿Echamos un vistazo? A ver. Qué bonito, cuando había público. # Presidente es el que vive acá. # Ellos no quisieron ir al cine # porque había amenazas. # De la revolución # a la puerta de tu casa. (RÍEN) Imitándole en la cara, bro. # Voy con mi brother, # revolucionario, # siempre seguir tus valores. # Así como yo canto, # cara también le planto # también al presidente, # están matando a mi gente # como grandes de patria # Salvador Allende. # ¿Entendieron muchos eso? Total. # Lo que pasa es que vosotros # vais por dinero, # nosotros nos importa gente. # -Gran barra. Muy bien conjugada. (RÍEN) No, triple tempo. # Españoles en Argentina... # ¡No! No es... # ¡Ponerle una guillotina! # # Pero vengo siempre # porque sabes... # Atención todo el mundo, # a la contestación. # Rojo como eso, # azul como eso, bro. # Tú, negro como tu futuro # en esta competición. # Bueno, se ve que ha sido suficiente. Sí. Chicos... Barras... Vaya mierda, brother. Voy a poner esto aquí. Nada, ahora hablando en serio. No se puede decir mierda de nada. Pero de esto igual sí un poco. Que sois muy buenos los dos, pero esta batalla... ¿Qué pasó? Mi opinión general es que ese torneo ya era un punto que era como la séptima God Level en un mes. Y nada, yo me acuerdo de ese torneo, no estaba tan motivado, tan conectado. Se hablaba mucho en esa época del freestyle de eso, a la sobreexplotación de eventos, ¿ahora qué pasa con la sobreexplotación de eventos? Ahora, por favor, que haya eventos. -Estamos de acuerdo entonces. -Sí, sí. Pues como no hay eventos públicos, yo voy a ser el único público, el único juez, voy a ser todo en este momento de la batalla que vais a echar a continuación, porque me lo quiero pasar bien. También como juez. Porque me lo voy a pasar mejor siendo juez. Vais a echaros una batalla a 4x4. El nivel lo ponéis vosotros. Force, la última vez que le dije que era amistoso, mira lo que pasó. Así que no te relajes. No le hagas caso. Y para darle un giro, que en réplica somos muy de giros, me gusta decir eso. Me encanta. Os habréis preguntado: "¿Por qué ha mandado a Brian a por dos colores? ¿Verdad?" Ok. El que pierda la batalla se tiene que hacer un mechón del color de su rival. Force, si pierdes te tienes que hacer un mechón rojo. Si la pierdes tú, te lo tienes que hacer azul. ¿OK? ¿Estáis de acuerdo? ¿Quién va a partir? Ahora hay cosas en juego. Mejorad la batalla que hemos visto, que sabiendo lo buenos que sois, no es complicado. Piedra papel tijera para ver quién empieza. -Ca, chi, pun. -¿Cómo, cómo, cómo? Hombre, brother. Por favor. Campeón de Corea de Pingpong. Bueno, venga, venga. -Vale. (AMBOS) Ca, chi, pun. Ca, chi, pun. ¿Quién empieza? Empieza tú. Se puede todo. Pues en tres, dos, uno... Y... # Ha pasado el tiempo, # yo sigo vigente, # haciendo la revolución # contra el presidente. # A tu voz de gallo # voy a darle muerte. # Forcé la cerradura # y entré en la caja fuerte. # # -Madre mía, qué juego de palabras. # Hay que entender, # qué mente más macabra. # Anda, no me jodas, # ¿tú eres Acertijo de freestyle? # Pues yo soy # de la venganza de Enigma. # -Yo soy el Acertijo # que no estás descifrando. # El enigma que dije anoche # te viene problemando. # El barbero es muy bueno, # eso me fuiste contando. # Que el barbero era bueno, # el modelo, no tanto. # -El modelo no tanto # las cosas abstractas, # rapeando con conceptos, # ni verdades que cantas. # Estos son los problemas # de muchos. # Si no es las 4:00 de la mañana. # ¿Haces... a las 4:00 de la mañana? # Yo estaba bebiendo Habana # allá en la Dominicana. # Las rimas que tiras # me suenan fuera. # Brian, # empieza a atraer la pintura roja. # Brian ven aquí, huevón, # puedo hablar altivo # igual que en tu nación. # Se va a poner el pelo azulado # a ver si alguna mina # quiere estar a su lado. # Demasiado repetida tu virtud. # Perdiste la..., perdiste... # También puedo hablar # con españoles. # Ponte en mi lugar, ponte a tiro, # que me suda los cojones. # -"Que me sudan los cojones", # no lo has repetido # de ningunos españoles, # para nada, vaya, # ha sido la primera vez, # eres muy original, en serio, # qué qualité. # -Soy el mejor, es cierto # nadie gana en reciclar, # en eso eres experto. # Eres tan bueno para el reciclaje # que tu hentai # parece un centro de compostaje. # -¿De compostaje? # Parguela, # vas a perder con el de Compostela. # Es por Galicia, # sé que no la conoces, # porque te falta # la calidad de Force. # -Sé dónde es Galicia, # así que vamos de nuevo, # conozco todos los sitios # sobre los gallegos. # Él recicla tanto # y se cree el mejor. # Recicla tanto que ahora # se llama Al Gore. # # -¿Se llama Al Gore? # Toc toc. # ¿No sé dónde está la rima, # es en tu corazón? # Que hoy perdiste, # lo asumiste, bro. # Tiempo, pibes, tiempo. Hostia. Muy bien, muy bien, chicos. Muy divertido. Ahora estoy nervioso, porque todo depende de mí. Brian. Papi, ¿qué? ¿Lo has traído? Es que es el mejor. Azulito y rojo, papá. Vale, pues... El perdedor ha sido... Dame tú el tres, dos, uno, Brian. Tres, dos, redoble, uno... Force ha sido el perdedor de esta batalla. Enhorabuena por el desempeño, brother. En enhorabuena, Acertijo. Te toca ponerlo guapo, que tú lo vas a dejar guapo igual, pero un poquito rojo. Déjalo en mis manos, que lo voy a dejar... -Yo confío en Brian. Yo... No hay nada que haga mal. A partir de ahora va a haber un poco de Acertijo en ti. También hay un poco de Force en mí. (AMBOS) ¡Oh! Entonces podrías ponerte también el flequillo azul como acto de generosidad. Un poco de Force. No tanto. -Tú tienes un poco de Force y Acertijo. Claro. Mucho de ambos. Vale, Brian, pues mientras pones guapo a Force, me voy a quedar aquí charlando con vosotros y con mi amigo Martín, manos a la obra. En este programa variopinto, hemos descubierto que los freestylers tenemos mucho que aportar. Mucho que decir sobre temas que van más allá de las propias competiciones. Hablando de competiciones. Estamos ansiosos por volver a tener esos calendarios llenos. No me perdáis la pista, porque volveré en el próximo capítulo.