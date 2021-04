Hace apenas un año, Anne Lukin (@annelukin) estaba en la Academia de Operación Triunfo intentando hacerse un hueco en la compleja industria musical. Ahora, presenta su primer disco titulado “Al día siguiente”. La artista nos confiesa que está muy orgullosa de este primer trabajo en solitario aunque se esperaba que iba a estar llorando todo el rato de la emoción.

Hoy comienza un pequeño tour para presentar su álbum por algunas de las ciudades más importantes del país. Charlamos con ella sobre el proceso creativo del disco, cómo surgen las colaboraciones, la vuelta a los escenarios y el futuro de la escena.

P.- Acabas de presentar “Al Día Siguiente”, ¿qué se siente al poder compartir el trabajo de tantos meses?

R.- Estoy bastante tranquila. No sé si es porque no termino de ser consciente porque, en realidad, tengo tan interiorizado llevarlo conmigo este año. Publicarlo era el único paso que quedaba por dar. Al final se convierte en tu hijo, en tu bebé. Son 10 canciones que llevas contigo durante un año. Las llevas contigo, las escuchas, las produces, las vives.

Es mi año hecho canción, es como enseñar un trozo de mí, es enseñar un poco de mi intimidad también. Pero, al contrario de lo que pueda parecer que muchos pensarán ‘joder, qué miedo, se está exponiendo', es al revés. A mí me pasa que cuando escucho una canción y noto que es de verdad y auténtica me llega mucho más. Me gusta hacer mi música así.

P.- ¿Por qué “Al día siguiente”?

R.- Pues mira, por varias cosas. Por una parte, ¿sabes cuando te cuentan un cuento y dicen ‘al día siguiente’ y da igual lo que haya pasado? Tienes una esperanza. Pues para mí la música es precisamente eso, que pase lo que pase, siempre va a estar ahí.

Aparte, el hecho de haber salido de un programa como Operación Triunfo. Yo lo recuerdo como un sueño. Tú eliges qué haces después de ese sueño, tú eliges qué quieres hacer al día siguiente. En mi caso, yo elegí coger el ukelele, componer, primar la música, primar mi identidad y seguramente sea un camino más lento y quizá más silencioso. Pero yo lo que quiero es que este camino me llegue a dedicarme a esto toda mi vida.

P.- A ti te pilló la pandemia dentro de la Academia y ahora, un año más tarde, estás presentando tu primer disco, ¿cómo lo has vivido?

R.- Ha cambiado mi vida de tantas formas diferentes y tan inesperadas que miro a la Anne de hace un año y me veo tan cambiada a mejor. Realmente es un cambio de vida que te obliga a madurar y a tener procesos de evolución mucho más rápidos.

A eso hay que sumarle el hecho de ir a un programa y a tener un cambio de vida. Es un cóctel increíble si lo juntas con la COVID, tenemos a la bomba atómica de cambios. Hay mucha incertidumbre, miedos e inseguridades que han generado todos estos cambios y se ve traducido en mis canciones.

Por ejemplo, hace un año y medio cuando estaba en la universidad sabía perfectamente que al día siguiente tenía clase a ciertas horas, que al fin de semana que iría a casa y que al mes siguiente estaría haciendo lo mismo. Pero ahora es todo lo contrario. No sé lo qué estaré haciendo mañana o al mes siguiente. Es poco montaña rusa. Aprender a vivir con eso es una de las cosas que más trabajo me ha costado y que aún me cuesta.

P.- Tengo entendido que tu eras fan de Zahara, Miss Caffeina o Gorka Urbizu antes de colaborar con ellos ¿cómo reaccionaste al enterarte que ibas a poder trabajar con cada uno de ellos?

R.- Pues ninguna de las colaboraciones se pensaron inicialmente como una colaboración. Al principio solo era para componer y yo ya estaba más que contenta de poder trabajar junto a estos tres artistazos. Yo los admiraba y admiro desde hace bastantes años. Me imponían un montón.

Pero en cuanto me puse a componer con ellos, todo surgió de una forma súper bonita y natural. Nos entendimos muy bien musical y personalmente. El hecho de haber podido colaborar con esa gente es un sueño para mí y que hayan confiado en mí desde el principio, desde el inicio de mi carrera, que hayan visto en mí algo por lo que merezca la pena apostar.

P.- Aparte de estas, ¿cuál es tu colaboración soñada?

R.- Me encantaría colaborar con Jorge Drexler. Antes de que C. Tangana lo hiciese ya lo había pensado yo. Y si tuviera que pensar en una colaboración imposible, en un sueño, diría Elton John.

P.- ¿Crees que la música indie le está quitando terreno al reggaetón?

R.- No lo sé seguro, pero sí que es verdad que la gente que me rodea no solo escucha reggaetón. La gente joven escucha mucha variedad y tiene mucha cultura musical. Yo cuando salgo de fiesta obviamente escucho lo que ponen en todos lados que es reggaetón. Pero si quitas la fiesta quitas el reggaetón, aunque haya alguna gente que lo escuche en su casa.

El estar en casa invita a escuchar música menos lúdica-festiva. No me atrevería a decir que el indie le está quitando terreno pero yo de normal no lo escucho ni lo he escuchado nunca.

P.- Acaban de colaborar Cepeda y Roi, dime tres nombres de compañeros de OT de cualquier edición con los que te gustaría colaborar.

R.- Amaia, Alba y Miki, o el mismo Roi que me hace mucha gracia. Me encanta los stories que sube contando su vida, me cae muy bien. Es súper majo, le conocimos en el WiZink Center y me cayó genial. Si me haces elegir te diría estos tres pero yo creo que con cualquier podría salir algo guay. No me cerraría a ninguno.

P.- Hablando de los stories de Roi, ahora con las redes sociales, además de artista también se os pide que seáis influencias ¿cómo lo llevas tú?

R.- Yo no lo llevo demasiado bien. Cada vez se me da mejor, el otro día me salieron los recuerdos de Instagram y vi mis stories de hace un año. No subía absolutamente nada, pero ahora intento subir un poco más. Poco a poco.

Nunca he sido muy de redes porque antes de que fuera una herramienta de trabajo no lo era tampoco. Me cuesta el hecho de tener esa obligación de exponerte un poco, exponer tu vida privada, estar muy pendiente de las redes y estar muy presente. Lo estoy llegando por caminos que se me hace mucho más cómodos. Aunque creo que nunca llegaré a ser modo influencer porque no está en mi ADN.

P.- Estás a punto de empezar una pequeña gira, ¿qué esperas de ella?

R.- Lo primero que espero es que se pueda hacer porque es todo el rato cambiante, así que cruzo dedos y toco madera para que no pongan más restricciones, por favor. Espero que no cierren provincias. También espero que sea muy larga, que dure todo el año. Tengo muchísimas ganas de tocar en directo, de hartarme de cantar. Es parte del proceso que todavía no he vivido. El hecho de irme de gira, de dar conciertos, de equivocarme, de quedarme ronca.

P.- ¿Es la primera vez que te subes a un escenario aparte del de Operación triunfo?

R.- No, si que es verdad que hice un concierto en agosto y que hice también el de Radio 3 pero así de todo el repertorio de canciones mías, del disco, sí, va a ser mi primer concierto serio. Estoy más nerviosa por esto que por el hecho de haber sacado el disco. Tengo muchas ganas de tocar realidad de que todo sea tangible. Claro, pero también da mucho más respeto.

P.- Vas a estar el 15 de abril Barcelona, 16 en Madrid, 17 en Valencia, 24 en Vitoria, ¡y en streaming!

R.- Sí, tenemos entradas en streaming para el concierto de Madrid. Mucha gente nos escribió que no podía venir y que por favor sacáramos en streaming, vamos a sacar muy pocas entradas para que todos puedan disfrutar de la música.

P.- ¿Crees que puede ser el futuro de los conciertos?

R.- Hombre, dentro de lo malo, creo que es una buena solución. Pero espero que no, que no dure mucho, que no se alargue más esta situación. No tiene nada que ver cantar a una pantalla que cantar con el público ahí. Ojalá esto termine lo antes posible.

P.- Estamos acostumbrados a tener todo gratis en internet, ¿crees que la gente está dispuesta a pagar por un concierto online?

R.- Yo creo que tenemos la mala costumbre de infravalorar la cultura y de no darle el valor que se merece. Muchas veces ese valor solo se puede dar económicamente. Estamos muy malacostumbrados, yo me incluyo, y muchas veces dejamos de ir a sitios por el precio y, en realidad, lo que estás pagando es arte. Es la experiencia de poder vivirlo con el artista. Creo que deberíamos valorarlo mucho más y no limitarnos solo a lo que es gratis y no ser así de vagos.

Tenemos que implicarnos con los proyectos, y me incluyo de nuevo porque yo he caído muchas veces en esto. El arte merece la pena, suena súper intensito, pero el arte alimenta el alma. Con la pandemia nos ha quedado claro lo necesario que es. ¿A qué cuando estamos todos confinados nos apetecía escuchar música y ver películas? Pues ahora viene la vida real, amigos.

“esta semana empieza la mini gira. me muero x veros. cantaremos a tope pero sin fregona. tendremos invitadas delux !!! @anaju_ el jueves 15 en Barcelona y #evab el viernes 16 en Madrid. habrá mas sorpresas:). os dejo el link. cambio y corto.https://t.co/Fr1l5oOotL pic.twitter.com/ORt9PYfrRH“ — anne lukin (@soyanneot2020) April 11, 2021

P.- Y, sobre todo, apoyar talento local.

R.- Claro, todos tenemos algún amigo que está empezando un proyecto. Pues hay que apoyarlo, a él y a otros muchos que están haciendo cosas bonitas. Vamos a apoyarlos, vamos a implicarnos.

P.- ¿Cuál es tu lema de vida?

R.- Disfruta, sé auténtica y trata a todo el mundo te gustaría que te tratasen a ti, es lo mítico que te dicen tus padres pero es que es verdad. Sé valiente.

P.- ¿Qué canción tienes ahora mismo en bucle?

R.- Voy por temporadas. Si miro cuál es la que más he escuchado es una de Stevie Wonder que dice "Don´t you worry about a thing". Tiene mucho que ver con mi lema (risas).