Zahara habla de uno de los peores momentos de su vida: "Â¿Toda esta vida para quÃ©?"

"Merichane" es el tema con el que Zahara se ha abierto completamente. La artista reconoce que el título de la canción habla de la historia de bullying que ella misma sufrió de pequeña. Merichane es también el apodo que le pusieron en la infancia y que al poco tiempo descubrió que significaba puta. Durante la entrevista para eldiario.es, la cantante afirma que no entendía el porqué de tanto odio. "No entendía por qué me odiaban tanto", afirma la de Úbeda.

Con lágrimas en lo ojos reconoce que lleva toda la vida buscando ese porqué. Fruto de esta búsqueda nace "Merichane", un tema que profundiza en la vida de la artista y sus problemas desde la infancia. Habla de los momentos más extremos de su vida, esos en los que su salud mental se resentía y no sabía cómo salir. La canción lo dice claro: "Yo estaba ahí abrazada a la taza del váter. Yo era incapaz de soltarla y ellos de mirarme. Yo estaba ahí en urgencias acariciando el límite. Necesitaba algo infalible."

La cantante explica los problemas de bulimia por los que pasó desde la adolescencia, así como el acoso por parte de sus compañeros de pupitre. Fue incapaz de contárselo a sus padres y entonces pidió ayuda a su profesor: "Me respondió que yo sabría con quién me había juntado. No podía creer que una persona adulta a la que había pedido ayuda, estuviera culpándome. En los noventa, no había tanta conciencia sobre el bullying."

En esos momentos Zahara entendió que estaba completamente sola y que su único refugio era la música. Así, con 12 años, empezó a escribir sus pimeras letras: "No es casualidad que empezase a componer justo con doce años... Es muy duro decir esto pero yo era una niña a la que no le gustaba la vida. No me parecía justa ni bonita. Recuerdo que una de las primeras canciones que escribí decía: 'Toda esta vida, ¿para qué?", recuerda Zahara con lágrimas en los ojos.​