Bella Thorne: "Es una locura que los hombres sean tan controladores en sus relaciones con mujeres"

Annabella Avery Thorne, su verdadero nombre, puede presumir de haber alcanzado el éxito con solo 23 años gracias a papeles como el de Margaux Darling en la serie ABC Dirty Sexy Money y a la ficción de Disney Shake It Up, donde trabajó mano a mano con Zendaya, serie que las catapultó a la fama.

Desde aquella interpretación Bella ha crecido mucho, como artista y como persona, y ya cuenta con más de 31 millones de seguidores en sus redes. Su trabajo la avala: ha protagonizado más de 30 títulos entre películas y series y ya ha lanzado dos canciones al mercado ("Made In Japan" en 2012 y "Jersey" en 2014). Ahora parece estar indagando más en su faceta como directora. Acaba de dirigir el videoclip de su último single "Shake It", que ya ha recibido dos premios: un Young Hollywood y un Teen Choice.

Después decidió probar suerte en la industria del porno y se puso a dirigir su propia película: Her&Him, que también se llevó un premio de PornHub. Además, la actriz y ex modelo se abrió su propia cuenta en Only Fans con la que batió todo los récords al conseguir 1 millón de dólares en suscripciones, en apenas 24 horas. Este capítulo de su carrera, ha provocado mucha controversia, pero ella siempre ha sabido salir al paso.

Canta, dirige, escribe, rapea, actúa... Aunque es cierto que como le ha pasado a la mayoría de actrices en Hollywood y en todo el mundo, la pandemia le ha obligado a frenar su ritmo habitual de trabajo debido al descenso de las producciones. Thorne ha pasado de rodar seis películas al año a tomarse este tiempo de "descanso" para escribir guiones, componer y rapear.

A pesar de su juventud, Bella parece tener las cosas muy claras o eso ha demostrado en esta entrevista con Vogue en la que responde a todas las preguntas con una madurez pasmosa. "Con las redes sociales no importa el punto en el que te encuentres en tu vida, siempre nos sentimos menos que el resto. Nos preguntamos ‘¿Por qué no estoy ahí? ¿Por qué no tengo esto?’ Así que tengo un tablón con fotos de cómo quiero que sea mi año...", desvela la actriz y directora.

En el terreno amoroso, habla de la suerte que está teniendo ahora con Ben (su actual pareja) y destaca que no tuvo la misma en sus anteriores relaciones. "Es una locura que esto siga pasando, lo de que los hombres sean tan controladores en sus relaciones con mujeres", describe Bella. Eso narra precisamente su nuevo videoclip: "Quise contar esta historia de una manera que nadie se esperase porque hay muchas maneras obvias de contarlo. Me lo pasé a lo grande creando el personaje del monstruo."

Está claro que la canción habla de las relaciones tóxicas que mantuvo en el pasado. Una letra con la que desgraciadamente muchísima gente se sentirá reflejada. Sin embargo, Bella deja un lugar para la esperanza: "Al final de la canción digo ‘no odio a los hombres. Necesito un papi leal, no un traidor, del tipo que me da la vida y la hace mejor’ — En realidad lo escribí pensando en Ben [se ríe] — Y creo que es muy cierto. No quise que la gente se confundiera; esta canción no va de odiar a los hombres. Se trata de cierto tipo de gente; a veces salimos con gente de mierda."

Un mensaje que también se podría extrapolar a la industria del entretenimiento, aunque ella es optismista en este aspecto y cree que las cosas están yendo e irán cada día a mejor. "A muchos hombres les llevará más tiempo reeducar sus hábitos y reaprender qué es lo correcto y qué no, además de por qué. Eso supone un gran paso porque solían creer que podían decir lo que quisieran, y ahora saben que no es así."