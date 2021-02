Alex Wall: "Hasta que no baje la luz, no soy artista"

Alex Wall está “muy contento” con el estreno del tema “Malditas Mariposas” el pasado cinco de febrero. “Me he atrevido con un género un poco más distinto. He vuelto a ese pop más ‘punkero’ de los años 2000 y mi adolescencia de Green Day, de El Canto del Loco y me ha gustado porque la gente de mi generación como se acuerda de esos géneros y yo creo que va a volver”, ha dicho en Tarde lo que tarde.

“Mentira!” es otra de sus canciones. “Si te soy sincero, no debería decirlo porque soy un poco cutre, pero como hay tantas canciones que se llamaban "Mentira", dije tengo que poner algo distinto, pues le pongo un signo de exclamación”, le ha aclarado a Imanol Durán y Bea Domínguez.

Ha reconocido que está “preocupado” porque ya no está siendo tan productivo. “En confinamiento compuse como 12 canciones. No sé, igual era por estar triste, por no saber qué hacer y como que la cabeza te va a otro lado y ahora que estoy como relajado, más tranquilo y ahora no compongo nada”. Sobre los temas que compuso durante ese tiempo ha señalado que son “mucho más melancólicos. Algunos hablaban sobre gente imaginaria. Imagínate el nivel de locura”.

“Hasta que no baje la luz, no soy artista. Os lo digo de verdad. Durante el día me considero cero creativo, pero en cuanto baja la luz, soy como los licántropos o los hombres lobo que, de repente, me inspiro, empiezo a hablar de cosas, me rallo, me invento historias, gracias a eso compongo”, ha contado Alex Wall.

Sobre la canción “Querido abuelo,” ha explicado que cada vez que la canta “ahora con el Coronavirus, se la dedico a todas esas personas que lo han pasado fatal y me cuesta cantarla en directo. Tengo tantos amigos que sus abuelos han fallecido e incluso padres que se ha convertido en una canción bastante importante”.

“Siempre es más fácil tirar de historias personales. Ahora lo difícil, con todo esto del COVID, da la sensación que no pasan tantas historias. En un sofá no hay tantas cosas que contar. Ahí está la clave. Por eso tengo ganas de que vuelva la normalidad para que volvamos a ser humanos y no robots de voy a trabajar, teletrabajo, me duermo porque no puedo hacer nada más, pero bueno ya llegará”, ha lamentado en Tarde lo que tarde.