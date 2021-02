Dani Mateo la lía en Twitter por su opinión sobre los youtubers que se van a Andorra

Un tuit de Dani Mateo lo vuelve a situar en el foco del huracán. Esta vez ha sido por dar su opinión acerca de la polémica que lleva siendo tendencia en Twitter varios días. Hablamos de los youtubers y Andorra, ¿qué otra cosa podía ser sino ésta? Los comentarios críticos no tardaron en llegar a los ojos o los oídos del presentador, que por otra parte, no es la primera vez que se ve involucrado en temas de este tipo.

“Qué programón se ha marcado @navedelmisterio sobre el tema de los Youtubers. Es un tema casi imposible de resolver. Bravo por los que se quedan, pero totalmente comprensible que otros se vayan. La pésima gestión del dinero público no se puede discutir y explica muchas cosas...“ — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) January 27, 2021

“Dani Mateo se acaba de sonar los mocos con la bandera comunista. https://t.co/vN22V0Gihh“ — Los Meconios (@LosMeconios) January 28, 2021

Todo esto viene a raíz del programa de televisión de Iker Jiménez Horizonte, que se emitió este miércoles, donde el popular periodista se metía en el jardín de la semana; los youtubers y la evasión de impuestos en Andorra donde solo tributan el 10%. Después de la emisión de dicho programa, el presentador de Zapeando alababa la labor periodística y de investigación del programa de su compañero de profesión, y a la vez reconocía que veía comprensible que algunos youtubers se fueran del país para pagar menos impuestos.

“He tenido que mirar dos veces, a ver si era otro Dani Mateo. Que decepción, colega, te has cubierto de gloria con este tuit de mierda. https://t.co/DHBgHiMRjU“ — Íñigo Rodríguez, Siempre Vengador. (@VanMaddle1) January 28, 2021

He ahí el quid de la cuestión. ¿Se puede aplaudir a los que se quedan y mostrarse comprensible con los que deciden irse? Muchos usuarios en Twitter se mostraban en contra de esta afirmación para ellos incoherente. Algunos se plantean como el colaborador del Intermedio puede defender la evasión de impuestos si viene por parte de sus amigos youtubers y no si lo hacen los políticos o los empresarios. Mateo trata de argumentar su controvertida postura justificando que si esto ocurre es porque "se gestiona mal el dinero público."

“Lo gracioso del tema de Dani Mateo, es que se pone como excusa suprema para evadir impuestos lo de "es que se gestiona mal el dinero público", cuando la realidad es que la única motivación de irse a Andorra es el egoísmo y la necesidad de acumular más riqueza.“ — XI (@ACS__11) January 28, 2021

“La tontería que ha dicho Dani Mateo se explica así: si el argumento para no pagar impuestos (en España) es que el dinero público se administra mal, entonces es aplicable a cualquiera, pague lo que pague de impuestos. ¡Neguémonos todos a pagar impuestos! https://t.co/d3UIe3IOVy“ — El Rotoscopio (@el_rotoscopio) January 28, 2021

Pero la controversia llega cuando varias voces le recuerdan que hace unos días en El Intermedio no sostenía la misma postura. Es decir, el colaborador de Wyoming no se mostró igual de comprensivo con los youtubers que se marchan a Andorra: "Todos queremos irnos a Andorra 2 o 3 veces al día al ver lo que hacen con nuestros impuestos, peeeero... Luego tienes un cáncer y das las gracias por cada euro que pagaste. Y que conste que a mí el Rubius me cae de puta madre y respeto su decisión - faltaría más - pero me da pena porque si todos hacemos lo mismo, adiós al ya raquítico estado del bienestar... No sé. Igual me he hecho viejo y el futuro era esto," decía. Esperemos que sea el propio Dani el que aclare todo esto porque de momento tiene a medio Twitter confundido.