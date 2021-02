Â¿DÃ³nde y cuÃ¡ndo ver la jornada 7 de FMS EspaÃ±a 2020?

El próximo sábado 23 de enero se celebra la jornada 7 de la FMS España 2020 y los fanáticos del free ya esperan con ansias los batallones. A partir de las 15:45h comienza la previa en el canal de YouTube de Playz y en la web en exclusiva para España y a las 17:00h dará comienzo la séptima jornada. El hype ya está por los aires, sobre todo porque quedan tan solo tres jornadas para conocer al campeón de esta temporada. Los enfrentamientos confirmados para esta séptima fecha son: Sweet Pain vs Tirpa, Gazir vs Mister Ego, Blon vs Mnak, Bnet vs Khan y Zasko vs Errecé. Mira aquí la previa de todo lo que podemos esperar de la jornada 7 de la FMS España 2020.

A partir del domingo 24 de enero podrá disfrutarse la jornada completa también en la web, en la aplicación móvil de Playz y RTVE Botón Rojo. Además, estarán disponibles los vídeos de todas las batallas y los vídeos de highlights.

Pero eso no es todo, pues en Playz estaremos allí presencialmente para contarte todo lo que pase a través de nuestras redes sociales, Twitter e Instagram. Playz ofrecerá toda la información en directo, las reacciones de los protagonistas y todo lo que dé de sí la jornada, pues en Twitter tendremos un análisis de todo lo que esté pasando en el momento, además de entrevistas exclusivas en la zona mixta con los freestylers.

Cada vez más cerca del final La tabla está que arde, aunque aún quedan pendientes dos batallas debido a la baja de Sweet Pain en la jornada 5 y 6 por positivo en Covid. Tal y como está ahora mismo la clasificación, Gazir lidera el primer puesto con 14 puntos y 2127 de score. Bnet es quien se encuentra en segundo lugar, también con 14 puntos, aunque al Hombre de Hielo aún le queda por recuperar un enfrentamiento contra Sweet Pain. En peligro de descenso se encuentran Khan (que no ha sumado aún ningún punto) y Errecé, que también tiene que recuperar su batalla contra Sweet Pain. Todos los duelos pendientes son decisivos, pues Sweet Pain puede colocarse aún en los primeros puestos de la tabla si gana, Errecé se juega la permanencia en la liga y Bnet el título de campeón; de momento, Urban Roosters no ha comunicado cuándo se recuperan estas batallas. Además, esta jornada contará con un jurado especial: BTA, quien sustituirá temporalmente en la séptima fecha al juez Estrimo, ya que debido a un accidente no podrá asistir como jurado al evento. Para más ende, el presentador principal de la previa, Eude, dio positivo en Covid-19 y no asistirá tampoco al certamen. Entérate de todo lo que se cuece en la Freestyle Master Series, en Playz.