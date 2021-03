El próximo sábado 28 de noviembre se celebra la quinta jornada de FMS España 2020 y Sweet Pain no podrá estar en ella. El gallo ha dado positivo en Covid-19 y Urban Roosters se ha visto en la obligación de aplazar su enfrentamiento con Errecé. En su lugar, se disputará la batalla pendiente entre Errecé y Blon.

¡Tranquis! Según nos informa la organización, el sevillano se encuentra bien.

Este sábado, maratón de FMS en Playz

Este sábado, Playz celebra la maratón de la Freestyle Master Series, que incluye la emisión en directo de la quinta jornada de la competición, además de las tres batallas pendientes que habían sido aplazadas, por diferentes causas, en jornadas anteriores.

Cabe destacar que las victorias o derrotas de Errecé, al tener dos batallas pendientes, podrían cambiar totalmente su clasificación en la tabla; ahora mismo solo tiene 3 puntos. Khan y Blon se encuentran en los dos últimos puestos de la lista, por lo que se deduce que tienen más complicado colarse en la Internacional.

Así será el horario de la maratón de FMS:

A las 11:00 horas, el canal de Youtube de Playz publicará la batalla pendiente Tirpa vs Errecé y, a las 12:00 horas, la de Khan vs Mr. Ego.

A la 13:45 horas, dará comienzo la habitual previa con el análisis de la jornada: la situación de los participantes, los últimos enfrentamientos disputados y las opiniones de los seguidores en las redes sociales.

A las 15:00 horas, empezará la jornada 5 de la FMS España con los siguientes enfrentamientos: Mister Ego vs Mnak, Sweet Pain vs Errecé, Tirpa vs Blon, Gazir vs Khan y, la batalla más esperada de la jornada, Bnet vs Zasko.