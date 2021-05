Vuelve la serie que marcó a toda una generación, Física o Química, y los amigos del Zurbarán se reencuentran tras casi diez años separados. Son muchas las emociones que recoge el primer capítulo de este esperadísimo spin off: la boda de "la Yoli", el fantasma de Fer, el regreso de Cabano (sin Ruth) y los líos de pareja de Gorka y Paula, entre otras. Al margen de la trama y del salseo que han conquistado a los fans de FoQ como nunca, hay una cosa que resalta entre todas las demás: el contexto "moderno" que envuelve a sus personajes. Reflexionamos sobre el regreso de Física o Química y el por qué la serie refleja el cambio de mentalidad en la sociedad de los últimos diez años.

"Me follé a quien quise y nunca le di explicaciones a nadie, ¿las voy a dar ahora con 30 años?", le dice Yoli a Oriol, su prometido, cuando este se entera que salió con Isaac, el hermano de Paula, también con Quino, con Julio y con Román. Hasta Olimpia, una de las profesoras más populares del Zurbarán, le dice a Yoli que a ella "no le ha hecho falta nunca que alguien le pusiera nota". Porque si Yoli representaba antes los miedos e inseguridades de las chicas adolescentes del 2008, hoy es todo un reflejo del empoderamiento femenino del pleno Siglo XXI .

La boda de "la Yoli" sorprende a más de uno de sus compañeros, pues como dice David, " se casa la que inventó el poliamor ". Y es que los fans son conscientes de que Yoli era la que más líos amorosos se traía entre pecho y espalda. Sus compañeros la llamaban "la zorra poligonera" por la libertad con la que ejercía su sexualidad, sin embargo, parece que los personajes han madurado en ese sentido y hasta lo recuerdan con humor. "¿ Ahora no se puede decir que Yoli era la zorra poligonera? ", dice Gorka con tono bromista. Pues lo cierto es que no , porque lo que antes era un tabú, hoy supone un signo de empoderamiento femenino para sus compañeros.

Física o Química fue la serie que marcó a toda una generación . Representó los dramas adolescentes allá por 2008, hasta su final en 2011, y hoy regresa diez años después para representar cómo ha cambiado la sociedad en los últimos años. El capítulo comienza con la presentación de Yoli, personaje principal de la trama de este spin off y quizá la que más ha cambiado de todos. "La Yoli", que así la apodaban sus amigos en el instituto, se casa con un "partidazo" y es dueña de una cadena de supermercados. Una Yoli mucho más centrada que antes y que, además, es consciente del giro que ha dado su vida: "En el colegio decían que iba para cajera", dice ella al principio del capítulo.

¿Feminismo? ¿Eso se come?

Si bien es cierto que allá por 2008 la palabra "feminista" no aparecía por ninguna de las hojas del guion de Física o Química, en un solo capítulo del regreso de la serie ya se ha nombrado como cuatro veces. Porque el feminismo no estaba familiarizado con la opinión pública ni con el discurso social de entonces; seguramente, en la primera temporada de FoQ en 2008, Gorka hubiera reaccionado en un sentido muy "¿Feminismo? ¿qué es eso? ¿eso se come?", si alguno de sus amigos de instituto lo hubiera mencionado.

Quizá la mejor representación del poder del feminismo y el eco de esta ideología en la sociedad sea Cova, otra de las amigas del Zurbarán. Si antes Cova era la hippie de "mentalidad moderna" que aburría a sus compañeros con sus discursos libertarios, ahora es todo un ejemplo para sus amigos, pues Cova ha acabado dedicándose a la política. Y lo mejor de todo es que su discurso feminista y liberal ya no es flojo y aburrido, sino aplaudido por los demás.

"¡Feministra! Pero mira la pija progre, que viene en coche oficial", es el saludo de Gorka cuando se reencuentra con Cova después de más de diez años y que simboliza a la perfección esa metamorfosis social. En el capítulo, a Cova le pide matrimonio Julio, su novio y pareja de toda la vida, pero esta no sabe si aceptar el matrimonio, pues para ella supone una coerción de sus libertades como mujer. "No entiendo por qué si te casas dejas de estar empoderada", reflexiona Alma con su amiga Cova en la conversación.