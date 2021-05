¿Qué es lo que te gusta, Elena? -Cantar.

"Cuantas alegrías nos han dado los niños.

Si no fuera así, se habría extinguido la humanidad.

Y, cuando cantan, son como pequeños mirlos."

# Mamá, cómprame unas botas. #

# Antes muerta que sencilla. #

# Pompón, pompón, # yo tengo mi pompón. #

"Hemos tenido buenas muestras de su talento.

Ellos han aguantado estilismos, letras y coreografías

para alcanzar la posteridad."

# Cumpleaños feliz, # cumpleaños feliz. #

# Toma que toma, que toma, # toma que toma, que toma,

# toma que toma, que toma ta. #

# Ella no comprende

# que yo # solamente quiero ser su amigo. #

"Por eso, no te pierdas este capítulo,

donde todos sus protagonistas son tiernos infantes.

Sintonías de dibujos, temas de toda la vida,

famosos que cantaban ya desde la cuna.

Regreso a la infancia en 3, 2, 1...

¡Dentro viaje!"

Ir a Eurovisión es el sueño que siempre he soñado.

# Eran uno, dos y tres # los famosos mosqueperros,

# y el pequeño Dartacán # siempre va con ellos.

# Amis, Ponthos, Dogos # son los tres mosqueperros;

# sus hazañas, más de 1000, # nunca tienen fin.

# En la lucha no hay rival... #

"Entonces no existían los pipicanes,

y los mosqueperros hacían sus necesidades

por cualquier sitio

antes de declararle el amor a Julieta.

El tema animal siempre ha dado mucho juego."

# Vámonos, vámonos para ese país,

# porque la fiesta ya va a empezar.

# Vámonos, vámonos,

# que no hay nada mejor

# que alegrar la vida # con una canción.

# Si me sigues, serás feliz.

# Buen amigo Misha,

# hoy sale el sol para ti. #

# En un país multicolor

# nació una abeja bajo el sol

# y fue famosa en el lugar

# por su alegría y su bondad.

# Y a la pequeña abeja # le llamaron Maya,

# nuestra bella # y dulce abeja Maya. #

"¿Habéis observado

cómo éramos de cariñosos los peques de entonces?

A la mínima,

hacíamos el trenecito tipo Nins.

Por cierto,

mención especial al responsable de su vestuario.

Supongo que les habrá pagado el tratamiento psicológico

para superar el trauma de mayores.

No hay problemas que no solucionen estas canciones.

Incluso históricos.

Si aprendíamos más con los dibujos que en el cole."

# Érase una vez

# un planeta triste y oscuro,

# y la luz, al nacer,

# descubrió # un bonito mundo de color. #

# Corre veloz.

# Todos le siguen detrás.

# Quieren hacerle estudiar.

# Él solo quiere luchar.

# Quiere ser Ruy, pequeño Cid.

# Ruy, pequeño Cid. #

"Se llamaba Comino

y no solo recreaba la infancia del Cid Campeador,

sino que también recreaba sus amoríos.

Y sin ser cabezota.

Es decir, que se bajaba del burro."

# Vámonos los dos a caminar.

# Vámonos, el sol nos seguirá.

# En el cielo siempre azul

# juntas vuelan # miles de golondrinas. #

"Música de libro.

Ahora prueba

cuántas veces puedes decir 'Sancho, Quijote, Quijote, Sancho'

sin que se te seque la boca."

# Sancho, Quijote.

# Quijote, Sancho.

# Sancho, Quijote.

# Quijote, Sancho.

# Sancho el escudero, # bonachón y gordinflón

# pisa firme el suelo # que dirige su señor.

# Don Quijote # es totalmente fantasía,

# caballero del honor. #

"Esta parejita customizada, Los Botones,

también nos llevaron

a una adaptación futurista del pasado.

Bienvenidos a la miniciencia ficción."

# Ulises, Ulises,

# en la lucha jamás se rinde.

# Es valiente, fuerte y sabe pelear.

# Ulises lucha por el bien # y por la paz.

# Ulises.

# Su misión es destruir el mal.

# Ulises,

# por planetas y galaxias # nunca nadie te puede ganar. #

# Son cinco jóvenes de gran valor

# que tienen una fuerza superior.

# Son inseparables.

# son invencibles.

# Son el Comando G. #

¡Mutación!

# Comando G.

# Comando G.

# Siempre alerta está.

# Comando G.

# Comando G.

# Siempre alerta está. #

"No recomiendo los trajes de licra salvo antojo de tu pareja.

Y ya te advierto,

porque me lo ha dicho un amigo de un amigo,

que te puedes deshidratar más

que con el dramón que supuso 'Marco'."

# No te vayas, mamá.

# No te alejes de mí.

# Adiós, mamá, pensaré mucho en ti.

# No te olvides, mamá, # que aquí tienes tu hogar.

# Si no vuelves, # pronto iré a buscarte donde estés.

# No me importa dónde vayas.

# Te encontraré. #

José María López Pascual, Marco,

a los nueve años una figura de la canción.

Un pequeño monstruo.

# Somos dos

# que sin temor # suben y bajan montañas.

# Somos dos

# que alegres van # en busca de mi mamá. #

"Ante las adversidades, como dijo cierto político,

sé fuerte.

Tan fuerte como Pippi."

# Pippi Calzaslargas, # Pippilotta para los niños soy.

# Pippi Calzaslargas, # sí, señor, esa soy yo. #

"Vicky,

esta simpática niña

capaz de cantar 'Calzaslargas' sin pestañear,

es la hija de Manuel de la Calva, el más dinámico del dúo."

# No te hagas más el remolón

# y empieza un cuento, por favor. #

"Y unos toques de acción con Tony Baretta,

el de la policía secreta.

Fijaos que la letra parece de mi amigo Leonardo Dantés."

# Viva que viva Tony Baretta,

# el pequeñajo # de la policía secreta.

# Viva que viva Tony Baretta,

# el pequeñajo # de la policía secreta. #

"O con esta alucinógena 'performance'

de la sintonía del Equipo A.

Los chicos se llamaban Comando

y después de la actuación

quedaron peor que los veteranos de Vietnam."

# Equipo A.

# Equipo A.

# Son héroes mercenarios # que están en acción.

# Equipo A.

# Equipo A.

# Luchando por el orden, # la ley y la razón. #

# Granada,

# tierra soñada por mí.

# Mi cantar se vuelve gitano

# cuando es para ti. #

"Nuestro eurovisivo Blas Cantó.

Y claro que cantó con ocho años.

Y volvió a cantar con diez recibiendo un premio entre lágrimas

y con 12 en la gala de Eurojunior."

# Te extraño cuando camino,

# cuando lloro, cuando río,

# cuando el sol brilla, # cuando hace mucho frío,

# porque te siento # como algo muy mío. #

"Otra que pasó por el trago festivalero

fue la buena de Amaia Romero,

que tecleaba a toda mecha antes de ser famosa."

Tocaba mi hermano el piano,

y veía que él disfrutaba tocando.

Y quería disfrutar como él.

Y, entonces, pues...

Sabía que me iba a gustar y elegí piano.

# Mira, Sofía,

# sin tu mirada, # sigo sin tu mirada, sigo.

# Mira, Sofía,

# cómo te mira, dime,

# cómo te mira, dime.

# Sé que no, sé que no,

# sé que solo, sé que ya no soy yo.

# Dime, Sofía,

# sin tu mirada, # sigo sin tu mirada, Sofía. #

"El que fuera su profe en OT, Manu Guix,

intentaba también asomar cabeza,

esa que tiene ahí detrás del flequillo,

a golpe de piano."

(CANTA EN INGLÉS)

"Y ahora, para todos vosotros, jugándonos una querella por plagio,

el concurso Pasafamosos.

Con la A.

Solista femenina

a la que le gusta pasar el tiempo

contemplando una puerta muy famosa."

# Toda la ciudad es mía.

# Esta noche # tengo el mundo entre mis manos.

# Esta noche

# si quisiera # conseguir las estrellas,

# con un salto # las podría alcanzar. #

"Con la C.

Cantante divino

para el que siempre son buenos tiempos para la lírica."

# Mi cantar, flor de melancolía,

# que yo te vengo a dar. #

"Con la E.

Carlitos sintió mariposas en el estómago

con ella."

# Ella, entre todas,

# es la más dulce y caliente # como un beso.

# Ella a mi lado siempre está

# para apagar mi soledad.

# Más que por mí por ella

# yo vivo también. #

-¿Qué es lo que te gusta, Elena? -Cantar.

"Con la M.

El himno español la pone ternasca."

# Voy buscando mis raíces.

# Voy buscando mi esperanza.

# Voy buscando mis raíces.

# Voy buscando mi esperanza. #

"Con la N.

Tiene el síndrome de Peter Pan. Siempre será una niña."

# Ay, pañuelito de lunares.

# Esa fue la única herencia, # niña de mi alma,

# que a mí me dejó mi padre.

# Esa fue la única herencia

# que a mí me dejó mi padre. #

"Con la P.

Las ovejas la quieren mucho por su nombre."

# Te llevo en el ama mía,

# capote de grana y oro. #

"Con la S.

Su madre se volvió ranchera y su padre dio más de un brinco."

# Mi primer amor no quiere saber

# y no puede ver el amor # que siento tan profundo

# porque sueño con mi amor. #

Ya que hoy ha sido tu primera televisión,

tu primera gran noche, tu primer gran éxito,

aquí tienes una mascota perruna para que te acompañe en el éxito.

"A ella le regalan un oso,

y vosotros os podéis autopremiar

en función de los aciertos que habéis tenido.

Y, continuando con la saga, los hermanos de Shaila."

# Entre cocodrilos, tu voz.

# Entre cocodrilos, qué bien.

# Entre cocodrilos, qué horror.

# Entre cocodrilos, amé. #

¿A qué cantante te gustaría parecerte?

-Me gustaría parecerme a mi madre, pero no sé.

# Sopa de amor, señor, sopa de amor.

# Sopa de amor, camarero.

# Sopa de amor, señor, sopa de amor.

# Sopa de amor, que te quiero.

# Cómo me gusta la sopa de amor. #

"Hasta en la sopa hemos tenido a Malú.

La prensa corazonera se centró en ella

a pesar de ser una ciudadana más."

# Me has enseñado tú.

# Tú has sido mi maestro # para hacer sufrir.

# Si alguna vez fui mala, # lo aprendí de ti.

# No digas que no entiendes # cómo puedo ser así.

# Si te estoy haciendo daño, # lo aprendí de ti. #

"Ay, Malú, amiga,

hay que tener muy en cuenta a quién le tiras los trastos.

Así se llamaba el grupo en el que empezó Edurne."

# Sentada estoy esperándote.

# si pasas hoy por aquí.

# Pensando en ti

# sin cansarme de fingir

# que te quiero para mí. #

"Hemos contabilizado ya dos Granadas.

La de Blas."

# Granada. #

"Y la de Carlos."

# Granada. #

"Y parece que es una canción con estrella

para una primera vez."

# Granada,

# tierra soñada por mí.

# Mi cantar se vuelve gitano

# cuando es para ti. #

"Con Estrella Morente abrimos compuerta al chorro racial,

y esto ya es farina.

Perdón, harina de otro costal."

¿A ti te gusta cómo canta tu abuelo?

-Para mí es el mejor artista que yo veo.

Para mí es lo mejor.

# Jamás quiso llegar al desengaño

# ni al olvido ni al delirio.

# Seguiremos siempre igual. #

"Un año más tarde, Tamara hizo 'strike' como bolera."

# Si nos dejan,

# nos vamos a querer toda la vida.

# Si nos dejan,

# nos vamos a vivir # a un mundo nuevo. #

"Está bien eso de los programas que dan sus minutos a desconocidos.

Aquí vemos a Adrián Rodríguez dos años antes de ser Serrano.

No confundid con ibérico."

# Tú eres lo que quiero.

# Tú eres mi tesoro.

# Ave María, cuándo serás mía.

# Si me quisieras, todo te daría.

# Ave María, cuándo serás mía.

# Al mismo cielo yo te llevaría. #

"Sentimientos religiosos, 'Ave María'.

Y tiempo de villancicos con Antonio Carmona y familia."

# Para qué tú me acariciabas

# y me dabas tanta gloria.

# Yo te tengo que borrar, gitana,

# de mi memoria. #

"Estoy un poco cansado de presentar.

Por favor, que lo haga él mismo."

Soy Abraham Mateo, tengo que 14 años.

Mi "single" es "Señorita".

# Sexi señorita, # "won't you come play?".

# Hasta que nos caiga la noche.

# "I keep playing". # "I keep dancing".

# "Come on, play".

# Dame beso, dame risa.

# Sexi señorita, # "won't you come play?". #

"Es capaz de imitar a una señorita. ¿Sabéis quién es?"

# Llegó el momento, # caen las murallas.

# Vuélvete, vuélvete, # vuélvete al ruedo.

# De la emoción... #

"Cerramos el kiosco de los famosos

con Verónica Mengod en tiempos de Pepe Soplillo,

pero aún nos queda mucho por delante."

# "El Kiosko" te hará soñar.

# Puedes reír y disfrutar.

# Todo lo tienes aquí. #

# Me gustas mucho.

# Me gustas mucho tú.

# Tarde o temprano seré tuya. # Mío tú serás. #

"Momentos para las sensaciones en pequeños frascos.

Vais a escuchar temas muy conocidos con voces tipo 'castrati';

es decir, infantiles,

y debéis adivinar quién las inmortalizó.

Pistoletazo de salida con Parchís.

La solución, cuidado, está en los rótulos."

# En la Armada, # los siete mares surcarás.

# En la Armada, # nuevos amigos obtendrás.

# En la Armada, # tu gran futuro labrarás.

# En la Armada.

# En la Armada.

# En la Armada. #

"Otro 2x1.

De esto se acordarán más los abuelos.

Son La pandilla."

# Aquella carita de niña mimada

# ahora sonríe y parece más clara.

# Tiene problemas y llora por nada

# aquella carita de niña mimada. #

# Por el camino de amarillo,

# galopando en mi caballo,

# voy al pueblo de regreso # para encontrarme con mi amor. #

"¿Y qué me decís del niño

que le robó la cazadora de cuero al Madelman piloto?

Sí, Raulito."

¿Cómo te pones para empezar a bailar, Raúl?

-Ta, ta, ta, ta. -¿Así?

-Toma, eso sí me mola a mí más.

-Él ha venido con la chupa de cuero.

-¿Qué canción vas a cantarnos, Raúl? -"Que la detengan".

-¿Que la detengan? ¿A quién? ¿A Inés?

-A los dos.

-A los dos, pues nos vamos. -Antes de que nos detengan.

# Que la detengan,

# que es una mentirosa, # malvada y peligrosa,

# yo no la puedo controlar.

# Que la detengan,

# me ha robado la calma,

# se ha llevado mi alma # y no me ha dejado nada. #

# Hay que ser torero, # poner el alma en el ruedo.

# No importa lo que se venga

# para que sepas que te quiero # como un buen torero.

# Me juego la vida por ti.

# Hay que ser torero, # poner el alma en el ruedo.

# No importa lo que se venga

# para que sepas que te quiero # como un buen torero.

# Me juego la vida por ti. #

"Espero que las estéis acertando todas.

Ahora, subimos el nivel y damos pista.

Lo canta Sausalito,

pero el original tiene color pardo."

# No me hables, no me hables.

# No me hables así.

# No me mientas, # que me duele que me traten así. #

"Hubo un tiempo

en el que el ratón más famoso

no estaba relacionado con un ordenador."

# Speedy Gonzales regresa otra vez.

# Speedy Gonzales # muy a gusto estoy sin tu querer. #

Tengo que ir al centro

para hacer unas compras para mi madre.

Necesita unas tortillas y chile.

# Lalalá, lalalalalalalalá.

# Lalalalalalalalá, # lalalalalalalalá. #

"Una adaptación de los Nins.

Un plan inglés de EGB que le quita brillantina al tema."

(CANTAN EN INGLÉS)

"No sé qué es peor.

Si esto

o traducir libremente la canción a nuestro idioma

con niñas dignas de 'Entrevista con el vampiro'."

# "I wanna, I wanna, # I wanna, I wanna".

# Mueve tus caderas # con el ritmo del zigzig.

# Abre mi futuro, rompe mi pasado.

# No seas duro, ven.

# Ven justo a mi lado.

# Ahora no intentes acomplejar.

# Si juegas tanto, me olvidarás. #

"Siempre nos quedarán los clásicos.

Temas que ya sonaban en el 'Big bang'."

# Mambrú se fue a la guerra.

# Qué dolor, qué dolor, qué pena.

# Mambrú se fue a la guerra.

# No sé cuándo vendrá. #

# La Virgen de la cueva.

# Los pajaritos cantan.

# Las nubes se levantan. #

# Por el mar corren las liebres.

# Por el mar corren las liebres.

# Por el monte, las sardinas.

# Tralará.

# Por el monte, las sardinas.

# Tralará.

# Por el monte, las sardinas. #

# Estaba el señor don Gato # sentadito en su tejado.

# Mara miau miau miau miau.

# Sentadito en su tejado. #

# Dónde están las llaves.

# Matarilerilerile.

# Dónde están las llaves.

# Matarilerilerón chimpón. #

"La llave la tenía Marisol en sus películas,

y otros buscaron la cerradura, como Los Caramelos."

# La vida es una tómbola, # tom tom tómbola.

# La vida es una tómbola, # tom tom tómbola,

# de luz y de color, # de luz y de color.

# Todos en la tómbola, # tom tom tómbola;

# todos en la tómbola, # tom tom tómbola,

# encuentran un amor.

# Tómbola. #

# Corre, corre, caballito,

# que a mi casa estoy llegando.

# Corre, corre, caballito,

# que la cuadra te está esperando.

# Dindón, dindón.

# Cascabeles van sonando.

# Dindón, dindón.

# Que tu paso van marcando. #

"Nuestra última versión viene de una adorable vecina.

Sheila."

Me gustaría a los 20 seguir así.

A los 30, a los 35, a los 37...

# Las chicas tienen algo especial.

# Las chicas son guerreras.

# Desde el perfume # a las medias de cristal,

# las chicas son guerreras.

# Tras una barra o con pinta colegial,

# las chicas son guerreras.

# En las revistas o todo al natural, # las chicas son guerreras.

# Uh, ah.

# Las chicas son guerreras.

# Uh, ah.

# Las chicas son guerreras. #

(HABLA EN INGLÉS)

Más claro imposible.

(HABLA EN INGLÉS)

(HABLA EN FRANCÉS)

"Tenemos que empezar con María Isabel

saboreando los '12 points'.

Ese manjar en extinción en nuestro país

que rara vez catamos ya.

Era un reconocimiento musical.

Ganamos en Europa.

Ay, perdonad, se me están saltando las lágrimas."

¡Muy bien! ¡Muy bien!

¡Ya te digo! ¡Muy contenta!

¡Un beso muy grande para España!

# A quién le importa # lo que digan por ahí.

# Antes muerta que sencilla.

# Ay, qué sencilla.

# Ay, qué sencilla.

# Antes muerta que sencilla.

# Ay, qué sencilla.

# Ay, qué sencilla.

# Y es la verdad porque somos así.

# Nos gusta ir a la moda, # que nos gusta presumir.

# Que más nos da que digas tú de mí.

# De Londres, de Milán, # de San Francisco o de París.

# Hemos venido a bailar, # para reír... #

"Nuestra protagonista tuvo su primera colonia.

Chispas, y su primer amor.

El chipriota Marios, un pivón.

Se volvió a encontrar en un plató con él

y casi le da un jamacuco."

Que pase, por favor.

¿Qué le quieres decir?

(HABLA EN INGLÉS)

(HABLA EN INGLÉS)

(HABLA EN INGLÉS)

# ... dice que tanto vale.

# Pues va a ser que no.

# Quien ríe el último ríe mejor.

# ¿Cómo?

# Pues va a ser que no.

# Eso de qué te sirve # cuando todo se ha marchado,

# y te ha comido el tigre.

# No, no, no, no.

# No tengo a nadie # ni perrito que me ladre.

# Pues va a ser que no. # No, no, no, no. #

"Fue que no

para el resto de participantes que pugnaron

por ir a Eurojunior 2004.

El propio Blas Cantó, del que ya hemos hablado..."

# Una lágrima al viento, # un vacío en el alma.

# Cómo duele la tierra # cuando la echas en falta.

# Un suspiro encantado, # un destino robado,

# una vida sin ti. #

"Y otros minitriunfitos se quedaron a las puertas."

# Muy loca, loca, loca.

# Me señalan al pasar.

# Loca, loca, loca.

# Va de boca en boca.

# Loca, loca, loca.

# Nunca paro de bailar.

# Loca, loca, loca.

# Y tú corazón explota. #

# Yo soy un "bambino" bino,

# y me toman el pelo, pelo,

# porque ando aturdido, dido, # por la niña que yo más quiero.

# Yo soy un "bambino" bino,

# y me toman el pelo, pelo,

# porque ando aturdido, dido, # por la niña que yo más quiero. #

"Un año antes, en 2003,

nuestro bautismo festivalero con Sergio,

que quedó en segundo lugar a nueve puntitos de la gloria."

# Que desde el cielo tú me mires.

# No te he dejado de esperar.

# Que desde el cielo tú me mimes.

# Yo no te dejaré de amar. #

"Otro que tuvo que pasar antes por la consabida gala

en la que se encontró una feroz competencia."

# Mueve el ombligo. # Mueve, "oh, yeah".

# Tú ya verás qué divertido. # Solo baila, baila.

# Mueve el ombligo. # Mueve, "oh, yeah".

# Tú muévete como te digo. # Solo baila, baila. #

# Chachi, chachi piruli.

# Será, será, que me enamoro.

# Me va, me va, # cómo me gusta besar sin miedo.

# Chachi, chachi piruli.

# Será, será, que me enamoro.

# Me va, me va, # cómo me gusta besar sin miedo. #

# Navegando por la red, # navegando en internet,

# navegando yo te encontré.

# Navegando por la red, # navegando en internet,

# navegando yo me enamoré.

# Navegando... #

"Tanto navegaban juntos estos chicos

que incluso algunos se agrupaban bajo el mismo barco.

¿Os acordáis de 3+2?"

# Uoh, uoh, oh.

# Girando sin parar.

# Uoh, uoh, oh.

# Los brazos moverás.

# Uoh, uoh, oh.

# Agachadito irás.

# Uoh, uoh, oh.

# Y todos a gritar. #

"Año 2005, misma posición.

Ese ingrato segundo puesto para Antonio José con sus flores.

Quizás le faltó entre las flores un trébol de cuatro hojas."

# Y hoy yo te traigo flores # de mi balcón.

# Y cortaditas,

# ya vienen llenitas # de 1000 colores.

# Y corriendo voy

# y te regalo el firmamento, # un dibujito, un poema, una rumba

# y todos mis tazos de colección. #

"Y en 2006 fuimos cuartos,

que ya lo firmaríamos ahora para Eurovisión

con los ojos cerrados,

con Dani, el de Auryn."

# Puedo contarte # que hoy tú me enseñas mi libertad,

# y sin tu guía # mi fantasía no es realidad.

# Quiero escribirte un cuento

# que hable de un amor

# que no tendrá final. #

Melani García.

"13 años más tarde

a Melani, en directo, le dimos un notición bárbaro.

¿Qué digo? Máximo.

Este es un chiste de la huerta."

Es la nueva representante de Eurovisión Junior.

Ir a Eurovisión

es el sueño que siempre he soñado desde pequeñita.

Entonces, como que no me lo puedo creer.

(CANTA ÓPERA)

"Y ella, en agradecimiento, nos llevó a Marte."

# Tu voz hoy puede volar,

# llegar hasta Marte,

# llevarme al camino de la luz.

# Lo puedes cambiar,

# llegar hasta Marte,

# llevarme a la luz. #

"Hemos tenido otros galácticos que nos han puesto en lo más alto.

Con Antonio, Juan y José ganamos

el primer Festival Infantil de la Canción Iberoamericana."

# No al din din din din din # de tu dinero.

# Ni en el tan tan tan tan tan # de los motores.

# Ni en el humo # ni en la espuma de los vientos

# hallarás, marinerito, # tus motores. #

"Y Diana Rubio, en el 84, ganó el cequino de oro.

Los que, como yo, no saben qué significa

a gastar datos en internet."

# Cantar, cantar.

# Jugar, jugar.

# Si seguimos cantando, # habrá felicidad.

# Jugar, cantar.

# Cantar, jugar.

# Siempre, siempre igual. #

"Sí, amigos, como veis, el columpio de Heidi existió,

y nuestros 'talents' más menudos

nos han brindado instantes de delicatesen

con los que hemos preparado una sopa.

Y esa sopa es de gansos."

# Mira que ya amaneció.

# Ya los pajaritos cantan.

# La luna ya se durmió. #

# Yo no soy marinero.

# Yo no soy marinero.

# Por ti seré, # por ti seré, por ti seré.

# Bamba, la bamba. #

# Una vieja seca, seca, # seca, seca, se casó

# con un viejo seco, seco,

# y se secaron los dos. #

"Atención, atención, alegato feminista en 1989.

La muñeca vestida de azul pasa a la lucha."

# Ni tengo camisita ni uso canesú.

# Si voy de paseo, # pienso en Superman.

# Si voy a a la cama, # sueño con Tarzán. #

"20 años más tarde

los chicos y jóvenes siguen siendo prodigiosos,

y lo vemos en esta casa."

# Me hacha tanto el alma mía.

# Me hacha tanto el alma mía. #

(CANTA ÓPERA)

"Y, aunque vengan de otras partes,

aquí les acogemos y les damos calor.

Es María Parrado."

# Frío, vértigo y soledad

# de este juego que llamabas vida.

# Queda hielo en las venas.

# Solo viento glacial.

# Tanto amor,

# que se vuelve un desierto frío. #

# Quiero comerme 200 jamones, # 10 melocotones y un pavo con miel.

# Quiero comerme judías, # pimientos, buñuelos... #

"Mucho muchos se ha hablado y escrito sobre La Movida,

pero nunca se les menciona a ellos.

La movida infantil.

También se comieron el mundo."

# Un, dos, tres.

# Comer, comer, comer, comer.

# Es lo mejor para poder crecer.

# Comed, comed, comed, comed

# y ya veréis # qué grandes os haréis. #

"Entre bocado y bocado,

el Piraña parecía tener claro su futuro."

-¿Qué te gustaría ser de mayor? -De mayor todavía no lo he pensado.

A lo mejor me da por ser torero.

-¿Qué dices? ¿Torero?

-¿Torero?

Entonces, el toro se asusta de ti.

-¿Torero con ese tipo? No creo que con ese tipo...

"De mayor quiso desaparecer. Hacerse un Pepa Flores.

Pero, antes,

Ana Anguita dejó estas imágenes impagables y descatalogadas

de ella en el cole.

Sí, amigos, era una niña como otra cualquiera,

que luego se transformaba en una bestia parda

cuando se metía en el papel de artista."

# Esta cancioncita no pudo aprender

# y de tristeza llora en su rincón.

# Cocoguagua, cocoguagua, # coco coco gua.

# Cocoguagua, cocoguagua, # coco coco gua.

# Y todas las demás # que cantando están

# a la gallinita # pronto quieren enseñar

# y su cancioncita # le repiten sin cesar.

# Coco coco coco coco gua. #

-¿Cuántos discos has vendido? -Medio millón.

-Uy, qué barbaridad.

-¿Y eso cuánto dinero supone? -No sé.

-¿Cómo que no sabes?

Alguien tiene que saberlo.

-Mi madre.

Pero yo no lo sé porque no me importa el dinero.

# Mamá, cómprame unas botas,

# que estas están rotas # de tanto bailar

# este ritmo divertido

# que hoy # todos los niños quieren practicar.

# Charlestón, charlestón,

# cómo alegras mi corazón.

# Mamá, cómprame unas botas,

# que estas están rotas # por el charlestón. #

"Otras siguieron su estela,

pero la sombra de Ana, aunque no era alargada,

tapaba lo suyo."

# Qué canción, mamita, qué canción.

# Al cantar me muevo sin razón,

# y bailón se vuelve el corazón,

# y su son es de lo más fardón. #

# Para que seas de mayor

# tan vergonzoso como yo

# te voy un biberón,

# un biberón de rock, # de "rock and roll". #

# La vuelta al mundo en góndola, # gon, gon.

# La vuelta al mundo en góndola, # gon, gon.

# La vuelta al mundo en góndola, # gon, gon,

# y yo pensando en ti. #

"Momento reconocimiento.

Queremos hacer mención especial a los pioneros,

a Marisol y Joselito,

que combinaron baños de multitudes con revolcones de realidad.

Si nos estás sintonizando ahora, esto no es 'Cine de barrio'."

"Al aeropuerto de Barajas llega después de ocho meses de ausencia

y de una gran campaña en el continente americano

el juvenil actor y cantante Joselito.

Se le tributa un cariñoso recibimiento

en el que no falta la 'interview' radiofónica.

Ha actuado en más de 14 países en los espectáculos

y ante los micrófonos de la radio y las cámaras de televisión."

"Marisol,

la popular artista infantil del cine español,

visita el parque zoológico de Lisboa

y en compañía de sus amiguitos y admiradores

pasa felices horas.

No faltan tampoco las 'interviews' de prensa

y las palabras pronunciadas al micrófono.

Marisol,

que ha ganado por su encanto y gracia andaluza

la máxima simpatía,

es obsequiada con flores por los niños lisboetas."

Si no estuvieses haciendo cine, ¿qué harías?

-Me gustaría ser periodista, como tú.

"Volvemos a La Movida en formato mini

con un grupo

del que hemos escuchado más veces esta canción

que años tenemos."

# Cumpleaños feliz, # cumpleaños feliz,

# te desean tus amigos de Parchís.

# Cumpleaños feliz, # cumpleaños feliz,

# te desean tus amigos de Parchís.

# Cumpleaños feliz, # cumpleaños feliz,

# te desean tus amigos de Parchís.

# Cumpleaños feliz, # cumpleaños feliz,

# todos te deseamos # cumpleaños feliz. #

"Y sí que era feliz el cumpleaños.

Teníamos pocas preocupaciones.

Los estudios,

con el temido cate que podía llegar."

# Por qué tanto estudiar.

# Por qué, por qué. #

"El hombre del saco y los monstruos,

que presuntamente vivían debajo de la cama."

# Buenas noches, señor monstruo.

# No me mires, por favor.

# Buenas noches, señor monstruo, # que me da mucho pavor. #

"Perdernos por la calle.

Esa en la que estábamos jugando desde que teníamos uso de razón."

# Yo no tendré miedo.

# Yo no tendré miedo # si un día me pierdo de mis papás

# porque sé mi nombre # y mis apellidos

# y, además, # la calle donde yo vivo.

# Porque sé mi nombre y mis apellidos

# y, además, # la calle donde yo vivo. #

# ... cuando oí pasar la lista # y ella no estuvo presente. #

"Y algún amor infantil."

# La de la mochila azul,

# la de ojitos dormilones,

# me dejó gran inquietud

# y bajas calificaciones. #

# Es verdad

# que es el primer amor que llega,

# hermoso como primavera,

# con el que empiezas a soñar.

# Y es verdad

# que ese primer amor que llega

# te da la vida y la fuerza

# y no puedes olvidar. #

"Siempre me ha hecho gracia que se llamaran Tito y Tita,

pero es que, por lo visto, la alternativa no era buena."

Yo me llamo Valeriano.

-Y yo María Oliva.

-¿Quién escogió el nombre artístico de Tito y Tita?

-Nadie, porque ya era de pequeñitos.

Desde la cuna nos empezamos a llamar así.

"Valeriano y María Oliva crecieton tanto

como los flecos de sus cazadoras.

Y siguieron cantando.

Aquí tenemos el documento que lo prueba."

# Amor, amor de verdad. #

"En su descargo hay que decir que en México triunfaban.

Y de México, precisamente, venían los Onda Vaselina,

auténticas máquinas de bailar."

# Qué buen reventón.

# Qué buen reventón.

# Qué buen reventón.

# Puro "rock and roll".

# Vengan a mi reventón. #

# Un calendario, # un calendario de amor.

# Calendario de amor.

# Un calendario, # un calendario de amor.

# Juntos todo el año tú y yo. #

"Me voy ahora a dirigir a los padres de adolescentes.

¿Cuál es mi cámara?

Ah, que no tengo. Perdón, el micrófono.

Si tu hijo es una prolongación de su móvil,

le brotan los granos como palomitas en microondas

y se tira en el baño más tiempo del debido,

es que ha llegado el despertar hormonal."

# Súbete a mi moto.

# Nunca has conocido un amor # tan veloz.

# Súbete a mi moto.

# Ella guardará los secretos de dos.

# De los dos. #

# Ay, ay, ay.

# Ay, ay, ay.

# Creo que me voy a enamorizar.

# Ay, ay, ay.

# Ay, ay, ay.

# De esa forma tan cruel de mirar.

# Ay, ay, ay.

# Ay, ay, ay. #

"Ay, esa metáfora de Los Menudo y las escaleras mecánicas.

Cuando estás en la pubertad enamorizándote,

no sabes si subes o bajas.

Y, quién mejor que otro como tú, para cantártelo."

# Niña,

# dulce niña,

# niña, abre los ojos sin temor.

# Piensa,

# solo piensa,

# piensa que eres joven # para dar tu amor. #

# Somos dos, dos enamorados

# de un amor dulce, libre y claro.

# Al soñar vamos poco a poco

# encerrando el mundo # entre las manos.

# Somos dos, dos enamorados

# que se dan todo con el alma.

# Viento y mar, furia desatada,

# que al final # se funden en un alma. #

"Claro que, con el guapo subido, todo el más fácil."

Luis Miguel, ¿no te ves demasiado guapo?

-Pues no, no.

-Pero eres guapo. -Gracias.

# Cómo ronea, cómo ronea, # delante del novio para que la vea.

# Cómo ronea, cómo ronea, # delante del novio para que la vea.

# Cómo ronea, cómo ronea, # delante del novio para que la vea.

# Cómo ronea, cómo ronea, # delante del novio

# para que la vea. #

"¿En qué universo alternativo

a un redactor sin duda enajenado

por la consumición de un sugus en mal estado

se le ocurrió poner a Las Chuches

haciendo un dueto con un león marino?"

# Cómo ronea, cómo ronea, # delante del novio

# para que la vea. #

"Son imágenes que dejamos en tu cabeza,

y a ver cómo las borras.

Más sentimientos.

Ahora, un poco golfos."

# Pepa,

# cuánto amor contigo.

# Ya sé que ha pasado.

# Me he enamorado.

# Pepa. #

"Estos tenían su punto malote."

# ¿Qué pasa contigo, tío?

# ¿Conmigo qué va a pasar?

# Que estoy todo el día bebido # saltando de lío en lío.

# Pues que no te pase nada.

# Anda ya.

# Venga ya.

# Anda ya.

# Venga ya.

# ¿Qué pasa contigo, tío?

# Qué triste y cansado estás.

# Tienes el cuerpo hecho un lío # que no se puede aguantar.

# ¿Qué pasa contigo, tío?

# Metido en la perdición,

# con el cuerpo consumido, # con los bolsillos vacíos,

# y más trompa que un trombón. #

"Y no eran los únicos."

# Chicos malos.

# Malos por qué será.

# Algo marcha mal.

# Chicos malos.

# Si somos malos, por qué será.

# No comprendes.

# No lo entiendes.

# Algo marcha, algo marcha mal. #

"Si todo es una pose.

Es la época de diferenciarse del resto.

Empezando por los pelos."

# Ella no comprende

# que yo # solamente quiero ser su amigo

# y luego se enfada conmigo.

# Ella no comprende

# que yo # solamente quiero ser su amigo

# y parecemos enemigos.

# Ella no comprende

# que yo # solamente quiero ser su amigo

# y luego se enfada conmigo.

# Ella no comprende

# que yo # solamente quiero ser su amigo

# y parecemos enemigos. #

# Esto no es sincero.

# Nada de lo que dices es sincero.

# Aunque lo niegues, niña, # no es sincero.

# No es verdadero, no lo tolero. #

"Cómo ha cambiado el mundo de los dúos adolescentes.

Aquí tenéis uno de los 80.

Pancho y Javi.

Igualitos que Adexe y Nau, vamos."

# Cuando es bueno para ti, # es malo para mí,

# y nada lo puede cambiar.

# Si te mira solo a ti # y no se fija en mí,

# pues paciencia y a olvidar.

# Cuando es bueno para mí, # es malo para ti.

# También lo debes comprender.

# Y te debes conformar # tan solo con mirar,

# igual que yo contigo ayer,

# porque al fin # no es ganar ni perder. #

"Ya sé, ya sé.

Esta comparación

ha sido como la famosa esa de nuestras abuelas:

'Te pareces como un huevo a una castaña'.

También los hay más convencionales, como los Gemeliers."

# Seguimos prisioneros # de esta torpe noria.

# Un día, tan felices, # y al otro, tan mal.

# Insultos y caricias # sin escapatoria

# en este triste carrusel.

# Carrusel. #

"Que son capaces de marcarse un versus Bustamante."

# Feliz con lo que tengo.

# Oh.

# Feliz con lo que siento.

# Oh.

# Es que cada momento # está lleno de ti.

# Completamente libre.

# Oh.

# No hay sueños imposibles.

# Oh.

# Soy dueño de la luna # si estás cerca de mí. #

"Estos ya bebían la música de pequeños.

Atento a los vídeos caseros gemelieros."

# Un movimiento...

# Sexi.

# Un movimiento...

# Sexi.

# ¡Bomba! #

# Como los gorilas...

# Uh, uh, uh.

# Todos caminamos. #

"Y, cuando menos te lo esperas,

los peques crecen y quieren independizarse.

Bueno, no todos, pero Tino sí."

El haber pertenecido a Parchís es un pasado importante.

A la gente le va a costar mucho asociarme como cantante solista.

"Movió ficha.

Dejó Parchís

y para su casilla de salida en solitario

compró una camiseta con ventilación asistida."

# Eres viento que arrastra mi vida.

# Eres agua pura y cristalina.

# Eres fuego en el que me quemo.

# Eres todo, todo lo que quiero. #

"Todo lo que quieren se lo da la música,

y luego las carreras evolucionan de formas sorprendentes.

¿Quién iba a pensar

que este pequeño pianista, Michael Andreas Haeringer,

que tocaba, e incluso saludaba con virtuosismo,

iba a acabar haciendo un videoclip híbrido

entre Guetta y Maluma."

(CANTA EN INGLÉS)

"También tenemos un chute de energía

con Ramsey.

Dicen que incluso se regalaba un casete con esta canción

en una conocida hamburguesería."

# Un momento.

# Un momento.

# Este es el ritmo # que te pone en movimiento.

# Hamburguesa, Coca Cola, # chicle y "rock and roll". #

"Como postre del bloque, unos quesitos:

los Auryn con crema de versiones."

# Eres tú

# como el agua de mi fuente.

# Eres tú el fuego

# de mi hogar. #

(CANTAN EN INGLÉS)

# De pata negra, de pata negra, # nosotros somos de pata negra.

# De pata negra, de pata negra, # nosotros somos de pata negra.

# De pata negra, de pata negra, # nosotros somos de pata negra.

# De pata negra, de pata negra, # nosotros somos de pata negra. #

"A algunos les sale el arte por los poros.

Tienen ángel, duende o gorila según se mire o se baile."

# Soy una rumbera.

# Rumbera.

# Rumbera.

# Vamos a bailar.

# Las manos hacia arriba, # las manos hacia abajo,

# y como los gorilas...

# Uh, uh, uh, uh.

# Todos caminamos.

# Las manos hacia arriba, # las manos hacia abajo,

# y como los gorilas...

# Uh, uh, uh, uh.

# Todos caminamos. #

"Y otras, con decir 'pompón',

están llamando a las puertas de la fama."

Tiene solamente cinco años y ahí está con sus pompones y todo.

¡María Figueroa!

# Yo me llamo María.

# María.

# Y juego todos los días.

# Yo tengo mi pompón, # pompón, pompón, pompón.

# Pompón, pompón, pompón, # yo tengo mi pompón.

# Pompón, pompón, # yo tengo mi pompón.

# Pompón, pompón, # yo tengo mi pompón.

# Pompón, pompón, # yo tengo mi pompón. #

"¿Hará falta seguir alguna dieta para ser un para negra?"

# Lle, lle, lle, llena tu nevera

# con, con, con, con kilos de peras,

# ra, ra, ra, rajas de sandía,

# de, de, de, de noche y de día. #

# Multiplícate por cero, # te lo pido por favor.

# Multiplícate por cero # y divídete por dos.

# Te lo digo muy en serio.

# Debes desaparecer de mi vida # y de mis sueños.

# No quiero volverte a ver. #

"El afán de superación y el humor suman puntos,

como demuestra Adrián Vega."

# He abierto mis ojos # cancelando mis enojos

# y he sentido # que te tengo un poco más.

# Aprovecho # y me cuelo enredándote en mi pelo

# insistiendo # en que me vuelvas a buscar. #

# Cántate algo, illo.

# Cántate algo, illo.

# Vamos, esa Nuria.

# Cántate algo y báilate algo.

# Mira, mira, mira, # mira, mira, mira.

# Es para gastarte una broma, # chiquilla, chiquilla, chiquilla. #

"Tener un padrino o madrina no está de más."

Para todos ustedes.

Y, desde aquí, con todo mi corazón, muchísima suerte para ti.

Pepín.

# No vale la vale la pena # que un niño muera,

# muera de hambre, muera de pena.

# No vale la pena # que un niño muera.

# No vale la pena # que un niño muera,

# muera de hambre, muera de pena.

# No vale la pena # que un niño muera. #

"Nos hemos puesto tan flamencos

que te enlazamos cuatro artistas para que no pierdas el compás.

Conchi Cortés, Aurora y Antonio, y Raúl el Balilla."

# Yo tengo un novio.

# Yo tengo un novio.

# Yo tengo un novio # que me lleva a la bahía,

# que me dice mía mía, # que me dice: "Qué calor".

# Qué calor, qué calor tengo.

# Que guapa soy y qué tipo tengo.

# Toma que toma, que toma, # toma que toma, que toma,

# toma que toma, que toma ta.

# Toma que toma, que toma, # toma que toma, que toma,

# toma que toma, que toma ta. #

# Ay.

# Ay.

# Ay, amor.

# Ay.

# Ay.

# Ay, amor. #

# Yo no puedo aceptar ciertas cosas # que ya no comprendo.

# El comercio de armas de guerra, # de muertes viviendo.

# Yo quisiera hablar de alegría # en vez de tristeza

# mas no soy capaz.

# Yo quisiera ser civilizado # como los animales. #

(HABLA EN INGLÉS)

"Repasad atentamente estas caras de forma vertiginosa.

Ellos lo tenían claro

y sacrificaron parte de su infancia ensayando, componiendo, bailando,

trabajando en lo que era su pasión,

y pensaron que sería su futuro.

¿Les compensó?

¿Tuvieron síndrome de niño prodigio venido a menos?

¿Se arrepintieron?"

Luis Miguel, ¿no te ves demasiado guapo?

-Pues no.

"Amigos, cada caso es un mundo,

y, también, nuestros colegas, los psicólogos,

tienen que tener trabajo.

Por nuestra parte

os deseamos que seáis tan felices como lo merece ser cualquier niño.

¡Hasta el próximo viaje!"

# La luna ya se durmió. #