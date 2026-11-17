Els accidents amb animals a les carreteres catalanes augmenten un 50% en cinc anys
L'ALTAVEU
- A Catalunya es registren uns 6.000 accidents anuals per la presència d'animals a la calçada, una mitjana de 15 sinistres cada dia.
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A Catalunya es produeixen uns 6.000 accidents de trànsit cada any per la presència d'animals a les carreteres. Són uns 15 sinistres al dia, una xifra que ha augmentat un 50% en els últims cinc anys, segons les dades del Servei Català de Trànsit. Tot i que en la majoria dels casos els ocupants dels vehicles en surten il·lesos, la gravetat d'alguns accidents preocupa: entre el 2022 i el 2025, set persones han mort i 53 han resultat ferides greus en col·lisions amb animals.
Els senglars són els animals més implicats en aquests accidents, seguits dels cabirols, els isards i els cérvols. La majoria són atropellaments, però també hi ha sinistres provocats per conductors que intenten esquivar els animals. Un dels punts més conflictius és el Moianès, especialment la C-59.
La nit és el moment de més risc
La franja més perillosa és entre les set del vespre i les dotze de la nit, quan els animals aprofiten la poca presència humana per desplaçar-se i buscar aliment. La falta de llum també redueix la visibilitat i el temps de reacció dels conductors. En el cas dels senglars, l'activitat es concentra especialment entre les vuit del vespre i les dues de la matinada. A més, més del 30% dels accidents es produeixen entre octubre i desembre, coincidint amb la temporada de caça.
Era conscient que hi havia una gran probabilitat que em saltés un animal a la carretera i anava molt atenta
La Mariona Buyreu va patir un accident amb un cabirol a mitjanit. Tot i circular amb precaució, l'animal li va saltar damunt del cotxe. "Era conscient que hi havia una gran probabilitat que em saltés un animal a la carretera i anava molt atenta", recorda. Va seguir el consell que li havia donat el seu professor de l'autoescola sobre mantenir la trajectòria i no fer maniobres brusques per evitar la col·lisió amb l'animal.
Els Mossos recomanen no esquivar l'animal
Francesc Parra, d'Investigació Viària dels Mossos d'Esquadra, explica que la millor opció és evitar qualsevol moviment sobtat. "La millor maniobra és no fer cap maniobra", assegura. Segons Parra, alguns dels accidents més greus es produeixen precisament quan s'intenta esquivar l'animal. També recomana moderar la velocitat, utilitzar els llums de llarg abast quan es pugui i extremar les precaucions a les carreteres secundàries i als trams senyalitzats.
La millor maniobra és no fer cap maniobra
En Josep, veí del Moianès, també va xocar amb un senglar quan tornava del dentista amb la seva dona. A més, alerta d'un detall important i és que, després d'un accident, cal avisar els Mossos perquè vinguin al lloc de l'accident i esperar que facin l'atestat. Quan li va passar a ell, va decidir marxar perquè el cotxe encara funcionava, però després va descobrir que necessitava la denúncia policial perquè l'assegurança li cobrís els desperfectes.
La construcció de passos de fauna és una altra de les mesures per reduir aquests accidents i evitar que els animals hagin de travessar les carreteres. Però, com avisen els experts, el millor sempre és circular amb precaució i a una velocitat adequada per tal d'evitar possibles riscs.