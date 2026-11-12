Cal fer testament davant de notari o és vàlid escriure'l tu mateix a mà?
L'ALTAVEU
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Només 4 de cada 10 catalans han fet testament, segons l'últim baròmetre de l'asseguradora onLygal. La diferència entre generacions és notable: mentre que el 67% de les persones majors de 65 anys ja n'han fet, entre els menors de 35 anys la xifra cau fins al 4%.
Davant aquesta situació, l'advocada experta en herències Meritxell Gabarró, recorda a L'altaveu la importància de deixar les últimes voluntats per escrit. Fer testament permet decidir qui heretarà els béns i evitar tràmits addicionals als familiars. Si una persona mor sense testament, els hereus han de tramitar una declaració d'hereus davant de notari perquè es determini qui té dret a l'herència segons el que estableix la llei.
Aquest procediment pot resultar més car que fer testament en vida. Segons Gabarró, una declaració d'hereus pot costar entre 400 i 500 euros, mentre que un testament senzill davant de notari té un preu aproximat de 60 o 70 euros. L'advocada també planteja una qüestió: "T'has preguntat si el que marca la llei és el que tu vols?".
Què és un testament hològraf?
Una alternativa al testament notarial és el testament hològraf, un document que la persona redacta íntegrament a mà, sense necessitat d'anar al notari. Perquè sigui vàlid a Catalunya, ha d'incloure la data completa, estar signat i haver estat escrit pel mateix testador, que ha de ser major d'edat.
Tot i que és legal, Gabarró el considera una solució provisional. Quan mor la persona que l'ha escrit, els hereus han de presentar el document davant d'un notari perquè en comprovi l'autenticitat i el formalitzi. A més, aquest tràmit pot comportar despeses addicionals.
Per això, l'especialista insisteix que fer testament no té edat: "Com abans el fem, millor". No cal tenir fills ni grans propietats per planificar l'herència i evitar complicacions als familiars.